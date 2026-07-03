Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễm
GĐXH - Đi khám vì đau và sưng ngực khi mang thai, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe vú lớn đã bội nhiễm, phải dẫn lưu gần 150 ml mủ từ ổ áp xe của thai phụ.
Chị Hồng, 21 tuổi, đang mang thai 30 tuần đi khám vì đau và sưng ngực trái kéo dài. Trước đó, người bệnh cho rằng đây là biểu hiện bình thường của thai kỳ nên không quá lo lắng.
Kết quả siêu âm ghi nhận tại vú trái có tổn thương kích thước khoảng 6 x 8 cm, nghi ngờ bọc sữa bội nhiễm và được xếp loại BI-RADS 4A. Đây là nhóm tổn thương có nguy cơ ác tính thấp nhưng cần được theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng.
Các xét nghiệm máu cũng cho thấy nhiều chỉ số viêm tăng cao. Trong khi đó, thai nhi 30 tuần tuổi phát triển bình thường, tim thai ổn định.
Hút gần 150 ml mủ từ ổ áp xe vú
BS.CKI Ừng Quốc Thường, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết áp xe vú trong thai kỳ không thường gặp nhưng có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm hơn so với giai đoạn sau sinh.
Nhiễm trùng nặng có thể kích thích cơn co tử cung, làm tăng nguy cơ dọa sinh non hoặc sinh non. Do đó, thai phụ được điều trị tích cực bằng kháng sinh đường tĩnh mạch kết hợp thuốc giảm đau và theo dõi sát sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi.
Sau hai ngày điều trị nội khoa, ổ viêm chuyển sang giai đoạn hóa mủ hoàn toàn. Dưới hướng dẫn của siêu âm, các bác sĩ tiến hành chọc hút dẫn lưu ổ áp xe nhằm hạn chế tổn thương mô tuyến vú.
Quá trình can thiệp đã hút ra gần 150 ml mủ màu vàng đục. Mẫu dịch được gửi xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn, làm kháng sinh đồ và kiểm tra vi khuẩn lao để xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh.
Tác nhân gây bệnh là tụ cầu vàng
Kết quả xét nghiệm xác định tác nhân gây nhiễm trùng là vi khuẩn tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus), đồng thời cho thấy loại vi khuẩn này nhạy cảm với các kháng sinh đang được sử dụng.
Các phân tích tế bào học không phát hiện tế bào ung thư. Bác sĩ xác định đây là trường hợp áp xe vú lành tính do nhiễm khuẩn.
Sau 9 ngày điều trị, tình trạng sưng đau vùng ngực của chị Hồng giảm rõ rệt, ổ áp xe thu nhỏ và các dấu hiệu nhiễm trùng được kiểm soát. Trong suốt quá trình điều trị, thai nhi phát triển ổn định, tim thai bình thường, không xuất hiện cơn gò tử cung, không có dấu hiệu ra huyết âm đạo hay rỉ ối.
Vì sao phụ nữ mang thai vẫn có thể bị áp xe vú?
Theo bác sĩ Thường, áp xe vú thường gặp ở phụ nữ đang cho con bú, nhưng vẫn có thể xảy ra trong thai kỳ.
Khi mang thai, sự thay đổi nội tiết khiến tuyến vú phát triển mạnh để chuẩn bị cho quá trình tiết sữa. Một số trường hợp xuất hiện tình trạng ứ đọng dịch trong các ống tuyến, hình thành bọc sữa (galactocele).
Nếu vi khuẩn xâm nhập qua các vết nứt nhỏ ở núm vú, da vùng ngực hoặc theo đường máu, bọc sữa có thể bị bội nhiễm và tiến triển thành áp xe. Trong đó, tụ cầu vàng là tác nhân gây bệnh phổ biến nhất.
Áp xe vú: Dấu hiệu cần đi khám sớm
Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai không nên chủ quan với các biểu hiện bất thường ở tuyến vú như sưng, nóng, đỏ, đau kéo dài; xuất hiện khối bất thường; sốt hoặc núm vú tiết dịch.
Việc phát hiện và điều trị ngay từ giai đoạn viêm hoặc bọc sữa bội nhiễm có thể giúp ngăn ngừa hình thành ổ áp xe lớn, giảm nguy cơ phải phẫu thuật cũng như hạn chế các biến chứng ảnh hưởng đến thai kỳ.
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