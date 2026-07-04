Cách phân biệt u nang buồng trứng lành tính và u nang bệnh lý
Nhiều chị em lo lắng khi nghe chẩn đoán mắc u nang buồng trứng nhưng thực tế có những khối u tự tiêu biến mà hoàn toàn không cần phẫu thuật.
U nang buồng trứng là một khối chứa dịch lỏng hoặc chất đặc phát triển bất thường trên buồng trứng của nữ giới. Phần lớn chị em khi phát hiện bệnh đều rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ nguy cơ ung thư hoặc phải phẫu thuật.
Việc trang bị kiến thức để nhận diện sớm, phân biệt đúng bản chất từng loại u nang sẽ giúp chủ động bảo vệ sức khỏe và tâm lý an tâm hơn.
1. Dấu hiệu nhận biết u nang buồng trứng sinh lý và bệnh lý
Để xác định chính xác một khối u là dạng sinh lý bình thường hay bệnh lý nguy hiểm, cần dựa vào ba yếu tố cốt lõi bao gồm: bản chất, hình ảnh siêu âm và cách chúng tiến triển theo thời gian.
U nang chức năng, hay còn gọi là u nang cơ năng: Đây thực chất chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể, sinh ra do sự rối loạn nội tiết tố tạm thời trong chu kỳ kinh nguyệt . Loại u này lành tính với kích thước thường nhỏ dưới 5 cm.
Khi tiến hành siêu âm, bác sĩ sẽ thấy cấu trúc của nó rất đơn giản, phần vỏ mỏng và chỉ chứa dịch lỏng trong suốt bên trong. Điểm đặc trưng nhất của u nang chức năng là chúng có khả năng tự tiêu biến hoàn toàn sau 2 đến 3 chu kỳ kinh nguyệt mà người bệnh không cần phải uống thuốc hay can thiệp phẫu thuật, nguy cơ ung thư hóa là bằng không.
Ngược lại hoàn toàn là u nang thực thể, hay còn gọi là u nang phức tạp: Là một tình trạng bệnh lý thực sự, hình thành do các tế bào hoặc mô của buồng trứng bị biến đổi cấu trúc. Khối u này thường có kích thước lớn (trên 5 đến 10 cm) và sẽ to dần theo thời gian chứ không bao giờ tự mất đi.
Kết quả siêu âm của u nang phức tạp thường thể hiện cấu trúc rất đa dạng với phần vỏ dày, có thể chia nhiều vách ngăn, xuất hiện các phần đặc hoặc nụ sùi bám dính.
Thành phần bên trong nang cũng rất phức tạp, tùy loại u mà có thể chứa dịch nhầy đặc, máu, hoặc thậm chí là tóc, răng và bã nhờn. Do có nguy cơ gây biến chứng nguy hiểm hoặc tiến triển thành ung thư, loại u nang này bắt buộc phải có sự can thiệp của bác sĩ để phẫu thuật bóc tách hoặc cắt bỏ kịp thời.
2. Các loại u nang buồng trứng phức tạp có thể nguy hiểm và cần phẫu thuật
Khác với u nang chức năng lành tính chỉ chứa dịch lỏng sinh lý, khối u phức tạp bệnh lý được chia thành các dạng khác nhau dựa trên cấu trúc mô tế bào:
U nang nước: Đây là một túi chứa dịch lỏng bên trong, lớp vỏ mỏng. Tuy nhiên, nếu kết quả hình ảnh siêu âm thấy xuất hiện các nốt nhú ở mặt trong hoặc mặt ngoài vỏ u, hoặc có hiện tượng tăng sinh mạch máu, thì đây chính là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư hóa rất cao.
U nang bì (U quái - Teratoma): Khối u này hình thành từ các tế bào mầm nguyên thủy bẩm sinh, bên trong chứa các tổ chức mô đặc trưởng thành như tóc, răng, xương và chất bã nhờn. Loại u này có trọng lượng khá nặng và phần cuống dài nên rất dễ bị biến chứng xoắn buồng trứng , gây hoại tử tế bào nếu không cấp cứu kịp.
U nang nhầy: Khối u có cấu trúc vách ngăn bên trong, chia thành nhiều thùy nhỏ chứa dịch nhầy đặc quánh. Loại u này thường âm thầm phát triển với kích thước rất lớn, đè nén các cơ quan và dễ dính vào các tạng xung quanh trong ổ bụng.
Nang lạc nội mạc tử cung: Các tế bào nội mạc tử cung đi lạc và phát triển ngay trên bề mặt buồng trứng, tạo thành nang chứa máu cũ màu sẫm như chocolate. Loại u này gây đau bụng dữ dội khi hành kinh, gây dính, tắc vòi trứng và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến vô sinh.
3. Khi nào u nang buồng trứng bắt buộc phải phẫu thuật?
Bác sĩ chuyên khoa sản phụ khoa sẽ chỉ định can thiệp ngoại khoa bằng phương pháp mổ nội soi hoặc mổ mở đối với các khối u buồng trứng phức tạp trong các trường hợp cụ thể sau đây:
Kích thước khối u lớn: Khối u vượt quá kích thước 5 - 6 cm hoặc qua các lần thăm khám định kỳ thấy u phát triển quá nhanh trong vòng 2 - 3 tháng theo dõi.
Cấu trúc siêu âm bất thường: Hình ảnh siêu âm cho thấy thành nang dày lên rõ rệt, xuất hiện nhiều vách ngăn phức tạp hoặc có chồi nhú, nụ sùi bọc bên trong lòng u.
Xét nghiệm máu có chỉ số bất thường: Khi các chỉ số dấu ấn sinh học cảnh báo ung thư như CA 125, HE4 tăng cao vượt ngưỡng an toàn bình thường của cơ thể.
Phụ nữ đã bước vào giai đoạn sau mãn kinh : Mọi khối u nang buồng trứng mới xuất hiện hoặc tiếp tục tồn tại sau tuổi mãn kinh đều tiềm ẩn nguy cơ ác tính rất cao, bắt buộc phải phẫu thuật thăm dò và làm sinh thiết.
Dấu hiệu biến chứng cấp tính: Người bệnh đột ngột đau bụng hạ vị dữ dội, đau quặn thắt kèm theo buồn nôn, nôn mửa hoặc sốt cao. Đây là lời cảnh báo u nang bị xoắn trục, vỡ nang hoặc xuất huyết trong nang – một tình trạng cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng.
Lời khuyên từ chuyên gia:
Đối với u nang mới phát hiện lần đầu có kích thước nhỏ và cấu trúc dịch thuần nhất, không nên quá lo lắng. Hãy tuân thủ lịch hẹn tái khám sau 1 - 2 chu kỳ kinh nguyệt để bác sĩ đánh giá chính xác khối u có tự tiêu biến hay không, từ đó có hướng xử trí an toàn nhất cho sức khỏe sinh sản.
Đau ngực kéo dài khi mang thai, đi khám phát hiện ổ áp xe nghi bội nhiễmDân số và phát triển - 23 giờ trước
GĐXH - Đi khám vì đau và sưng ngực khi mang thai, các bác sĩ phát hiện một ổ áp xe vú lớn đã bội nhiễm, phải dẫn lưu gần 150 ml mủ từ ổ áp xe của thai phụ.
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?Dân số và phát triển - 2 ngày trước
SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.
2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiênDân số và phát triển - 3 ngày trước
GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ quaDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.
Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinhDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.
Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ýDân số và phát triển - 4 ngày trước
GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".
4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vúDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.
Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏiDân số và phát triển - 5 ngày trước
GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổiDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt NamDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.