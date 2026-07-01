2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

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Kết hôn năm 2016, chị Xuân từng mang thai tự nhiên nhưng không may sảy thai sớm. Ở lần mang thai tiếp theo, chị được chẩn đoán thai ngoài tử cung ở vòi tử cung trái và phải phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung này.

Suốt ba năm sau đó, chị không thể mang thai trở lại. Áp lực hiếm muộn kéo dài khiến cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ.

Hai năm sau, chị Xuân tái hôn. Tuy nhiên, biến cố tiếp tục xảy ra khi chị một lần nữa mang thai ngoài tử cung, lần này ở vòi tử cung phải. Ca phẫu thuật buộc phải cắt bỏ nốt vòi tử cung còn lại, đồng nghĩa chị mất hoàn toàn khả năng mang thai tự nhiên.

Theo ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản IVF, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, vòi tử cung là nơi tinh trùng gặp trứng để thụ tinh, đồng thời là đường di chuyển của phôi về buồng tử cung làm tổ. Khi cả hai vòi tử cung đều bị cắt bỏ, tinh trùng và trứng không còn cơ hội gặp nhau nên việc thụ thai tự nhiên không thể xảy ra. Trong trường hợp này, thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) là giải pháp duy nhất để có con.

Ảnh minh họa.

Khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý. Nỗi lo cuộc hôn nhân thứ hai cũng đổ vỡ vì vô sinh như lần trước khiến chị thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi kéo dài và từ chối gần gũi với chồng.

Chỉ trong vòng 6 tháng, chị sụt 5 kg, tinh thần suy sụp và luôn sống trong cảm giác bất an.

Sau nhiều lần được chồng và gia đình động viên, chị quyết định đến IVF Tâm Anh thăm khám với hy vọng tìm được cơ hội làm mẹ.

Tạm hoãn IVF để điều trị tâm lý

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận dù đã cắt cả hai vòi tử cung nhưng chị vẫn có dự trữ buồng trứng tốt với chỉ số AMH đạt 3,3 ng/ml, buồng tử cung bình thường. Trong khi đó, sức khỏe sinh sản của người chồng không có bất thường đáng kể.

Các bác sĩ đánh giá tỷ lệ thành công khi thực hiện IVF của cặp đôi có thể đạt trên 65%.

Tuy nhiên, nhận thấy người bệnh đang chịu áp lực tâm lý nghiêm trọng, bác sĩ Nguyễn Lệ Thủy quyết định tạm hoãn quy trình kích thích buồng trứng và tư vấn chị khám chuyên khoa tâm lý.

Theo bác sĩ, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng làm tổ của phôi thai, ngay cả khi chất lượng phôi và tử cung đều ở trạng thái tốt.

Tại Phòng khám Tâm lý - Tâm thần, ThS.BS Phạm Văn Dương đánh giá chị Xuân có dấu hiệu rối loạn lo âu và chỉ định điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp nhận thức hành vi (CBT).

Theo bác sĩ Dương, liệu pháp này giúp người bệnh nhận diện những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại như sợ tiếp tục mất con, không thể làm mẹ hoặc hôn nhân đổ vỡ lần nữa.

Mỗi hai tuần, chị tham gia một buổi trị liệu kéo dài khoảng 60 phút để học cách quản lý cảm xúc, thay đổi góc nhìn và xây dựng phản ứng tích cực hơn trước các áp lực trong cuộc sống.

Thu được 13 phôi chất lượng sau một chu kỳ IVF

Sau 6 tháng điều trị tâm lý, sức khỏe thể chất và tinh thần của chị cải thiện đáng kể. Chị tăng 3 kg, ngủ ngon hơn, cởi mở với chồng và sẵn sàng bước vào hành trình IVF.

Các bác sĩ tiến hành kích thích buồng trứng, chọc hút được 25 noãn trưởng thành. Sau đó, chuyên viên phôi học thực hiện kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), thu được 20 phôi chất lượng tốt.

Toàn bộ phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp theo dõi sự phát triển liên tục của phôi.

Kết quả, phòng lab thu được 8 phôi ngày 5 và 5 phôi ngày 6 đạt tiêu chuẩn để trữ đông, mở ra cơ hội sinh con cho cặp vợ chồng trong nhiều năm tiếp theo.

Hai lần chuyển phôi, đón đủ nếp tẻ

Đầu năm 2022, chị Xuân được chuyển một phôi ngày 5 và mang thai thành công, sinh bé trai khỏe mạnh.

Ba năm sau, vào tháng 9/2025, chị tiếp tục chuyển một phôi trữ đông khác. Thai kỳ diễn ra thuận lợi và đầu tháng 6 vừa qua, chị hạ sinh thêm một bé gái khỏe mạnh.

Từ người từng nghĩ mình không còn cơ hội làm mẹ, chị Xuân nay đã có một gia đình trọn vẹn với hai con "đủ nếp đủ tẻ".

Áp lực tâm lý có thể làm giảm cơ hội thành công khi điều trị hiếm muộn

Theo ThS.BS Nguyễn Lệ Thủy, yếu tố tâm lý có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả điều trị vô sinh hiếm muộn.

Áp lực tinh thần kéo dài và các rối loạn lo âu có thể làm cơ thể tiết ra những hormone bất lợi, ảnh hưởng đến môi trường nội mạc tử cung, làm giảm khả năng phôi làm tổ.

Thực tế, khoảng 30% các cặp vợ chồng điều trị hiếm muộn bỏ cuộc giữa chừng vì áp lực tâm lý quá lớn.

Vì vậy, bên cạnh việc thăm khám và điều trị chuyên khoa sinh sản, các cặp đôi nên chủ động chăm sóc sức khỏe tinh thần, duy trì lối sống lành mạnh và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình hoặc chuyên gia khi cần thiết để nâng cao cơ hội thành công trên hành trình tìm con.

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