4 điều cần biết về mãn kinh sớm ở phụ nữ
Hầu hết phụ nữ không nghĩ mình sẽ trải qua thời kỳ mãn kinh sớm, đặc biệt là ở độ tuổi 30 hoặc 40. Thế nhưng trên thực tế, tình trạng này lại khá phổ biến.
Mãn kinh sớm là hiện tượng hệ sinh sản ngưng hoạt động trước tuổi 45, âm thầm gây ra những xáo trộn lớn về cả tâm sinh lý lẫn sức khỏe thể chất.
Dù đây là bước ngoặt đáng lo ngại nhưng việc chủ động trang bị kiến thức y khoa toàn diện sẽ giúp chị em sớm nhận biết dấu hiệu, từ đó kịp thời tìm kiếm các giải pháp điều trị khoa học để bảo vệ chất lượng sống.
1. Mãn kinh sớm có thể xảy ra trước tuổi 50
Theo định nghĩa y khoa, một người phụ nữ được coi là mãn kinh chính thức sau 12 tháng liên tục không có kinh nguyệt. Độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ trên thế giới là 51. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đồng hồ sinh học của mỗi người là khác nhau:
Mãn kinh sớm: Xảy ra ở độ tuổi từ 40 đến 45, chiếm khoảng 5% phụ nữ.
Suy buồng trứng sớm: Xảy ra trước tuổi 40, ảnh hưởng đến khoảng 1% phụ nữ.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể đến từ yếu tố di truyền, các bệnh lý tự miễn, bệnh tuyến giáp, hoặc do hệ quả của các can thiệp y tế như hóa trị, phẫu thuật cắt bỏ tử cung .
Đáng chú ý, việc sụt giảm estrogen quá sớm không chỉ ảnh hưởng đến chuyện sinh sản mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch , loãng xương và suy giảm chức năng nhận thức (sương mù não) về sau.
2. Triệu chứng mãn kinh sớm có thể đến đột ngột hoặc âm thầm
Nếu có một từ để mô tả về giai đoạn chuyển giao này, đó chính là "bất định". Không có một kịch bản chung nào cho tất cả phụ nữ. Các dấu hiệu có thể xuất hiện từ từ như một dòng chảy ngầm, hoặc đến đột ngột khiến trở tay không kịp:
Rối loạn chu kỳ: Kinh nguyệt thất thường , lượng máu kinh thay đổi hoặc mất kinh vài tháng.
Cơn bốc hỏa : Cảm giác nóng bừng đột ngột từ ngực lên mặt, đổ mồ hôi đêm gây lạnh buốt.
Thay đổi sinh lý: Khô âm đạo , giảm ham muốn và đau rát khi gần gũi bạn đời.
Tâm lý bất ổn: Dễ nổi giận, lo âu vô cớ, trầm cảm hoặc nhạy cảm hơn mức bình thường.
Mẹo nhỏ: Hãy sử dụng các ứng dụng trên điện thoại hoặc sổ tay để ghi lại tần suất các triệu chứng. Việc theo dõi này sẽ là cơ sở dữ liệu khi đi khám phụ khoa .
3. Hệ quả của mãn kinh sớm
Nhiều người lầm tưởng mãn kinh chỉ là việc hết kinh. Thực tế, sự biến động của hormone estrogen gây ra một chuỗi hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến mọi cơ quan từ làn da, mái tóc cho đến hệ thần kinh.
Nhiều phụ nữ trải nghiệm mãn kinh sớm ở tuổi 36 đã chia sẻ, triệu chứng tồi tệ nhất là mất ngủ. Khi không thể ngủ, sẽ mất tập trung, bị sương mù não, đau nửa đầu, lo âu và trầm cảm. Nó tác động đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống.
4. Cách kiểm soát triệu chứng mãn kinh sớm hiệu quả
Với nền y học hiện đại, hoàn toàn có thể chủ động quản lý các triệu chứng thay vì chịu đựng trong âm thầm. Các giải pháp phổ biến hiện nay bao gồm:
Liệu pháp hormone (HT)
Đây được xem là giải pháp tối ưu hàng đầu giúp bù đắp lượng estrogen thiếu hụt, giải quyết triệt để chứng bốc hỏa, khô âm đạo và ổn định tâm trạng. Tuy nhiên, liệu pháp này cần có chỉ định nghiêm ngặt từ bác sĩ.
Điều trị không dùng hormone
Nếu có tiền sử bệnh không phù hợp với liệu pháp hormone, các bác sĩ có thể kê đơn một số dòng thuốc hỗ trợ hệ thần kinh (như SSRI hoặc SNRI) để giảm nhẹ các cơn bốc hỏa và điều hòa cảm xúc.
Thay đổi lối sống khoa học và lành mạnh hơn
- Dinh dưỡng: Tăng cường thực phẩm giàu canxi, vitamin D, omega-3 và phytoestrogen (có trong đậu nành, hạt lanh).
- Vận động: Tập thể dục tối thiểu 30 phút/ngày (yoga, thiền, đi bộ nhanh) giúp giải phóng endorphin - hormone hạnh phúc.
Lời khuyên từ bác sĩ:
Cách để quản lý tốt giai đoạn mãn kinh sớm chính là sự chủ động. Phụ nữ đừng bao giờ coi những thay đổi nội tiết là dấu hiệu của sự già nua hay yếu đuối, mà hãy xem đó là tín hiệu quan trọng để chúng ta bắt đầu chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn. Ngay khi nhận thấy những thay đổi bất thường, phụ nữ hãy tìm gặp bác sĩ để được thăm khám và làm các xét nghiệm nội tiết cần thiết. Một phác đồ điều trị cá nhân hóa sẽ là nền tảng vững chắc nhất để bảo vệ sức khỏe toàn diện từ bên trong.
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