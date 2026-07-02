Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?
SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.
1. Xuất hiện cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt có bình thường không?
Cục máu đông là hiện tượng thường gặp trong kỳ kinh nguyệt . Cục máu đông có kích thước bằng đồng xu hoặc lớn hơn có thể xuất hiện khi kinh nguyệt ra nhiều. Tuy nhiên kinh nguyệt ra nhiều không phải lúc nào cũng đáng lo ngại.
Hiện tượng ra máu thường nhiều nhất trong vài ngày đầu của kỳ kinh nguyệt, đây cũng là thời điểm chị em dễ bị đau bụng, chuột rút và hình thành cục máu đông.
Cục máu đông có thể hình thành do những thay đổi bình thường trong chu kỳ kinh nguyệt nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn như mất cân bằng nội tiết tố hoặc rối loạn đông máu.
2. Khi nào là bất thường?
Rong kinh
Chị em cần liên hệ với bác sĩ phụ khoa nếu ra cục máu đông lớn hơn đồng xu và có các dấu hiệu khác của rong kinh .
Ngoài cục máu đông lớn, rong kinh nặng có dấu hiệu từ 7 ngày trở lên; thấm ướt một hoặc nhiều miếng băng vệ sinh hoặc tampon mỗi giờ trong vài giờ liên tiếp; phải thay băng vệ sinh giữa đêm.
Sảy thai
Nếu bị sảy thai có thể sẽ ra nhiều cục máu đông lớn. Các triệu chứng khác của sảy thai bao gồm: chuột rút dữ dội, có máu hoặc các chất dịch khác đột ngột chảy ra từ âm đạo... Khi đó cần liên hệ ngay với bác sĩ sản khoa hoặc nữ hộ sinh nếu nghi ngờ bị sảy thai.
Bất thường tử cung
Một số loại bất thường ở tử cung hoặc niêm mạc tử cung gây ra hiện tượng rong kinh bao gồm cả cục máu đông.
Các bất thường ở tử cung bao gồm:
- Lạc nội mạc tử cung : Lớp niêm mạc tử cung phát triển vào các lớp cơ của tử cung.
- U xơ tử cung hay u cơ trơn: Khối u lành tính (không phải ung thư) ở tử cung.
- Khối u ác tính hoặc tăng sản: Ung thư tử cung
- Polyp tử cung: Khối u lành tính phát triển trong tử cung hoặc cổ tử cung.
Rụng trứng không đều
Rối loạn rụng trứng làm tăng nguy cơ rong kinh và hình thành cục máu đông. Những bất thường này có thể xảy ra khi chị em bắt đầu có kinh nguyệt lần đầu hoặc khi sắp bước vào thời kỳ mãn kinh.
Rối loạn chảy máu
Rối loạn đông máu hoặc thuốc làm loãng máu đôi khi có thể gây ra kinh nguyệt ra nhiều hơn bình thường.
Cần liên hệ với bác sĩ nếu nghi ngờ bất kỳ điều nào sau đây là nguyên nhân gây ra tình trạng rong kinh và cục máu đông:
- Chức năng tiểu cầu bất thường.
- Thuốc chống đông máu (thuốc làm loãng máu) và thuốc chống kết tập tiểu cầu giúp ngăn ngừa cục máu đông.
- Các bệnh lý gây thiếu hụt yếu tố tiểu cầu.
- Giảm tiểu cầu, tình trạng số lượng tiểu cầu (thành phần máu giúp hình thành cục máu đông) thấp bất thường.
Lưu ý: Thông thường, việc ra máu trong vòng 8 ngày hoặc ít hơn, bị đau bụng kinh, ra các cục máu đông nhỏ và mất khoảng 30 - 45 ml máu trong kỳ kinh nguyệt là điều bình thường. Những người có lượng kinh nguyệt nhiều hơn có thể mất lượng máu gấp đôi.
Chị em cần đi khám bác sĩ nếu có các triệu chứng ra máu kinh nguyệt nhiều để loại trừ thiếu máu do kinh nguyệt. Thiếu máu nặng có thể gây ra các triệu chứng như suy yếu, ngất xỉu, khó thở, hạ huyết áp, thậm chí sốc hoặc tử vong. Việc điều trị rong kinh và cục máu đông phụ thuộc vào nguyên nhân gây ra.
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