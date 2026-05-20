Royal Boulevard: 'Chuẩn sống thương phố châu Âu' giữa thủ phủ thượng lưu mới Hải Phòng

Chuẩn sống "thương phố" của giới tinh hoa châu Âu

Ba năm trước, trong một chuyến công tác đến Milan (Ý), anh Nguyễn Hữu Thoại (Hải Phòng) thuê một căn townhouse nhỏ nằm giữa khu phố thương mại sầm uất.

Gia chủ cùng gia đình sinh hoạt tại tầng hai, còn anh Thoại ở căn phòng trên tầng ba. Tầng trệt là quán cà phê nhỏ lúc nào cũng đông khách. Mỗi sáng, từ ô cửa nhìn xuống phố, anh thấy dòng người thong thả đi qua những boutique thời trang, gallery nghệ thuật và quán rượu mang đậm dấu ấn Italy.

"Điều khiến tôi ấn tượng không phải sự xa hoa, mà là cách người ta đặt cuộc sống của mình ngay giữa trung tâm giao thương. Công việc, cộng đồng và nhịp sống đô thị kết nối liền mạch trong cùng một địa chỉ", anh Thoại nhớ lại.

Sau chuyến đi, vị doanh nhân Hải Phòng bắt đầu thay đổi góc nhìn về khái niệm an cư. Với anh, một ngôi nhà lý tưởng không chỉ là nơi ở, mà còn là một địa chỉ có thể sống, kinh doanh và tận hưởng trong cùng một không gian. Mô hình ấy vốn là chuẩn mực tại những đô thị lâu đời như Venice, Florence hay Milan.

Tại Royal Boulevard giữa tâm đảo Vũ Yên (Hải Phòng), triết lý đó được tái hiện theo ngôn ngữ "thương phố" lấy cảm hứng từ Venice và Tuscany. 100% căn nhà liền kề và biệt thự tứ lập tại đây đều có thể kinh doanh kết hợp an cư. Với thiết kế 4 tầng, diện tích đa dạng từ 62m² đến trên 130m², chủ sở hữu có thể linh hoạt tổ chức công năng theo nhu cầu riêng.

Royal Boulevard mang phong cách kiến trúc Ý tinh tế, tái hiện các thương phố sầm uất tại châu Âu

Tầng trệt có thể trở thành showroom, boutique hay quán cà phê đón dòng khách từ phố đảo. Tầng hai phù hợp làm văn phòng hoặc không gian tiếp đối tác. Còn những tầng trên vẫn đảm bảo sự riêng tư cho gia đình. Một số chủ nhân có thể vận hành toàn bộ căn nhà như tổ hợp lưu trú và bán lẻ phục vụ khách du lịch.

"Điều tôi thích nhất ở Royal Boulevard là cảm giác được sống giữa nhịp đô thị thực sự. Buổi sáng có thể xuống quán cà phê ngay dưới nhà, gặp đối tác, đón bạn bè, còn phía trên vẫn là không gian riêng của gia đình. Tôi từng nghĩ những trải nghiệm như vậy chỉ có ở châu Âu", anh Thoại chia sẻ.

Tâm điểm lễ hội và giao thương sôi động bậc nhất Vinhomes Royal Island

Tại nhiều đô thị lớn trên thế giới, những bất động sản giá trị nhất thường hiện diện ngay trên các trục giao thương sầm uất, nơi dòng người, hoạt động thương mại và sức sống đô thị luôn hiện hữu.

Khảo sát của Espace Immobilier Sanary cho thấy mỗi mét vuông mặt tiền đại lộ Champs-Élysées (Pháp) được giao dịch ở mức trung bình 50.000 – 60.000 euro, cao vượt trội so với nhiều khu vực lân cận. New Bond Street (Anh), Ginza (Nhật Bản) hay Tiêm Sa Chủy (Hồng Kông, Trung Quốc) cũng duy trì giá trị nhờ khả năng giữ dòng khách và nhịp giao thương bền bỉ qua nhiều chu kỳ.

Điểm chung của những khu vực này nằm ở tính khan hiếm. Bởi trong mỗi đô thị, trục trung tâm thương mại gần như không thể nhân bản. Tại Vinhomes Royal Island, vai trò ấy thuộc về Royal Boulevard.

Khu thương phố này nằm bên sông Cấm, trên trục đại lộ Hạnh Phúc - tuyến giao thông huyết mạch của đảo, đồng thời kế cận phố đi bộ ven sông và Quảng trường Châu Âu. Đây cũng là phân khu mở có nhịp sống thương mại, dịch vụ, du lịch và cư dân diễn ra liên tục từ sáng tới đêm.

Nơi đây đồng thời là "trái tim sự kiện" của thành phố đảo, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách đổ về mỗi dịp lễ hội. Riêng ngày 2/5 vừa qua, Vinhomes Royal Island đón tới 120.000 lượt khách với chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật và giải trí kéo dài xuyên kỳ nghỉ. Trước đó, lễ khai trương Phố đi bộ Vũ Yên từng ghi nhận khoảng 100.000 lượt khách, trong khi dịp Quốc khánh 2025 thu hút khoảng 250.000 lượt người tham gia lễ hội.

Sức hút ấy không chỉ bùng nổ vào các dịp cao điểm, mà được duy trì bền bỉ quanh năm nhờ hệ tiện ích quy mô lớn đã đi vào vận hành như VinWonders, Safari, Vincom Mega Mall, phố đi bộ – công viên Vũ Yên, sân golf 36 hố...

Vinhomes Royal Island trở thành điểm hẹn quốc dân của cả miền Bắc mỗi dịp lễ

Với chủ nhân Royal Boulevard, hệ sinh thái này mang ý nghĩa kép. Một mặt, chuỗi tiện ích giải trí và thương mại đóng vai trò "thỏi nam châm" hút dòng khách liên tục đổ về phố đảo. Mặt khác, chính hệ sinh thái ấy tạo nên trải nghiệm sống đầy đủ cho cư dân, từ chạy bộ ven sông, gặp gỡ đối tác trên sân golf đến thưởng thức nghệ thuật tại quảng trường, tất cả chỉ trong vài bước chân.

Đặc biệt, Royal Boulevard đã sẵn sàng bàn giao cho những chủ nhân đầu tiên từ ngày 15/5/2026. đánh dấu cột mốc hiện thực hóa một đại lộ thương mại phồn hoa giữa tâm điểm Vũ Yên. Khi Vinhomes Royal Island ngày càng định hình vai trò thủ phủ thượng lưu mới của Hải Phòng, những địa chỉ sở hữu vị trí lõi trung tâm như Royal Boulevard càng trở thành tài sản khan hiếm được săn tìm.

Ngày 31/5, Vinhomes Royal Island sẽ tổ chức sự kiện "Đại lộ thịnh vượng – Sải bước tương lai" nhằm chào mừng bàn giao và tri ân khách hàng khu Royal Boulevard, dành cho khách hàng ký hợp đồng mua nhà từ ngày 2/7/2025 đến 10h00' ngày 31/5/2026. Chương trình nổi bật với hoạt động bốc thăm may mắn có tổng giá trị giải thưởng gần 880 triệu đồng, trong đó giải thưởng đặc biệt là mẫu xe điện VinFast VF 8 Eco sản xuất năm 2026 kèm pin. Sự kiện tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động quy mô lớn liên tục diễn ra tại Vinhomes Royal Island - tâm điểm lễ hội, giao thương, an cư và trải nghiệm của Hải Phòng.

