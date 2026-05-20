Tỷ giá USD hôm nay 20/5: Đồng Đô la Mỹ tăng nhẹ cả khối ngân hàng và chợ đen

Sau phiên giảm trước đó, đồng Đô la Mỹ lại chứng minh vị thế của mình. Chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF đã tăng 0,44 so với chốt phiên hôm trước, tăng về mức 99,42 điểm.

Tỷ giá đồng USD lại tăng trên thị trường tiền tệ thế giới, cụ thể trong phiên giao dịch mới nhất tỷ giá USD/EUR giảm 0,41 xuống mức 1,1607 USD/EUR so với phiên trước đó; tỷ giá USD/GBP giảm 0,25% xuống mức 1,3399 USD. Tỷ giá USD/JPY cũng giảm 0,13% xuống mức 159 JPY/USD.

Hiện nay, bên cạnh yếu tố địa chính trị, bối cảnh xung đột Trung Đông chưa thực sự hạ nhiệt, cùng với việc đồng USD còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lập trường cứng rắn nhằm kiểm soát lạm phát, nhất là khi giá năng lượng vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến động mạnh, đồng bạc xanh tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn của giới đầu tư toàn cầu.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đầu phiên giao dịch sáng nay ngày 20/5 đã tăng 2 đồng so với phiên giao dịch trước đó, duy trì ở mức 25.133 đồng/USD,.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tỷ giá USD hiện ở mức 23.927đồng - 26.337 đồng/USD mua vào và bán ra, giảm 2 đồng chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với phiên trước đó.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD vẫn tiếp tục duy trì ở vùng cao. Vietcombank tăng nhẹ so với giá ngày hôm qua ở vùng 26,121 đồng/USD- 26,391 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD tăng nhẹ ở mức 26.165 đồng/USD mua vào và 26.391đồng/USD bán ra. Trong khi tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào tăng 12 đồng và bán ra cũng tăng 2 đồng so với phiên trước đó, đang mức 26,151 - 26,391 đồng/USD...

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 20/05/2026, khảo sát lúc 10h32 phút đang tăng so với hôm qua cùng thời điểm ghi nhận, cụ thể giá Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.494 và bán ra là 26.614 đồng/USD.

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức 150 đồng - 166 đồng. Tại các ngân hàng thương mại, đồng yên Nhật có sự tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước, giao dịch phổ biến trong khoảng 160 - 171 đồng/JPY. Cụ thể, Vietcombank niêm yết đang ở mức 160.04 - 170.21 đồng/JPY; VietinBank ở mức 161,85 - 171,35 đồng/JPY trong khi đó tại BIDV đồng Yen lại giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 161.1 - 170.19 đồng/JPY.

Tỷ giá EUR các ngân hàng thương mại, giá EUR lại có xu hướng giảm phổ biến quanh ngưỡng 28.833 - 31,548 đồng/EUR, cụ thể, tại Vietcombank giá EUR niêm yết ở mức 29,805 - 31,376 đồng/EUR, giảm nhẹ so với ngày hôm qua (30.180 - 31.540 đồng/EUR); tại VietinBank giá EUR ở mức 29.981 - 31.441 đồng/EUR; còn BIDV hiện đang mua vào và bán ra ở mức 30,030 - 31,321, giảm 227 đồng so với giá bán ngày hôm qua (30,240 - 31,548 đồng/EUR).