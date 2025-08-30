Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9
Nhiều trường học trên cả nước đồng loạt trang hoàng cờ hoa, sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Bộ GD-ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9Giáo dục - 1 giờ trước
Bộ GD-ĐT quyết định gia hạn thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống xét tuyển chung đến trước 17h ngày 2/9.
Trường đại học xin lỗi 75 thí sinh trượt oan, đỗ ảo trong xét tuyển đại họcGiáo dục - 11 giờ trước
Lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Marketing xin lỗi 75 thí sinh bị đỗ ảo, trượt oan và nhờ các trường khác tiếp nhận thí sinh ở nguyện vọng tiếp theo.
Giúp học sinh lớp 12 xây dựng lộ trình học hiệu quảGiáo dục - 18 giờ trước
Để xây dựng lộ trình học tập hiệu quả cho học sinh lớp 12, nhiều trường THPT đã tổ chức tập huấn cho giáo viên trước khi bước vào năm học mới.
Nghệ An giao cho ngành Giáo dục được tuyển giáo viênGiáo dục - 1 ngày trước
GĐXH - UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản giao Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái và thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo.
Còn hàng nghìn chỉ tiêu vào đại học, điểm xét tuyển từ 15 trở lênGiáo dục - 2 ngày trước
Nhiều trường tuyển bổ sung hàng trăm sinh viên với mức điểm xét phổ biến từ 15-18, đây là cơ hội cho những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1.
Bộ GD&ĐT phản hồi về sai sót thí sinh 'đỗ thành trượt' trong tuyển sinh đại họcGiáo dục - 3 ngày trước
Trước những phản ánh liên quan đến một số sai sót, sự cố trong tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2025, Bộ GD&ĐT cho biết đã có phương án xử lý.
Sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giớiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH – Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 sẽ triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 với những đổi mới, lan tỏa những thông điệp tích cực về giá trị của người thầy đến với xã hội. Năm nay, sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới.
Ngành học giữ ngôi đầu điểm chuẩn tại trường top, vượt cả Y khoaGiáo dục - 4 ngày trước
Đây là ngành học có điểm chuẩn dẫn đầu tại nhiều trường đại học trong mùa tuyển sinh 2025, cao nhất lên tới 29 điểm.
Thí sinh hốt hoảng khi thừa điểm vẫn trượt hết nguyện vọng xét tuyển đại họcGiáo dục - 5 ngày trước
Sau khi tra cứu kết quả trúng tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nhiều thí sinh hốt hoảng vì bị đánh trượt hết các nguyện vọng xét tuyển, dù đạt điểm cao.
Nếu bỏ qua bước này, thí sinh coi như từ bỏ nguyện vọng trúng tuyển đại học và bị hủy kết quảGiáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Từ 8h ngày 25/8 đến trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển bắt đầu xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Để xác nhận nhập học đại học năm 2025 thí sinh cần thực hiện các bước gì?
Trường ĐH Ngoại thương lý giải việc điểm chuẩn năm 2025 'lạ' chưa từng cóGiáo dục
Đại diện Trường ĐH Ngoại thương lý giải về việc điểm chuẩn các ngành học của trường năm nay với những con số có vẻ không cao bật như mọi năm.