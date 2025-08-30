Sắc cờ hoa rực rỡ khắp sân trường, lớp học mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

4 ngày trước

GĐXH – Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2025 sẽ triển khai từ tháng 9 đến tháng 11 với những đổi mới, lan tỏa những thông điệp tích cực về giá trị của người thầy đến với xã hội. Năm nay, sẽ vinh danh những thầy, cô giáo tại 248 xã, phường, đặc khu vùng biên giới.