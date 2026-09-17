Biện pháp tự nhiên giúp giảm cơn bốc hỏa ban đêm khi mãn kinh

Cơn bốc hỏa khi mãn kinh thường xuất hiện đột ngột với cảm giác nóng bừng, nhất là ở mặt, cổ và ngực, sau đó có thể kèm theo đổ mồ hôi. Vào ban đêm, tình trạng này có thể khiến phụ nữ tỉnh giấc nhiều lần, khó ngủ lại và mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Liệu pháp hormone và một số thuốc không hormone có thể giúp điều trị cơn bốc hỏa. Tuy nhiên, với trường hợp triệu chứng nhẹ hoặc phụ nữ chưa muốn sử dụng thuốc, một số thay đổi lối sống có thể hỗ trợ kiểm soát triệu chứng.

1. Duy trì hoạt động thể chất giúp giảm cơn bốc hỏa tuổi mãn kinh

Tập luyện thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ mãn kinh, từ sức khỏe tim mạch, xương khớp đến duy trì khối cơ và kiểm soát cân nặng. Một số nghiên cứu cho thấy hoạt động aerobic, tập sức mạnh và các hình thức vận động cường độ vừa phải có thể cải thiện sức khỏe tổng thể và một số triệu chứng mãn kinh.

Các hoạt động như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi lội hoặc aerobic có thể được lựa chọn tùy thể trạng. Nếu sức khỏe cho phép, phụ nữ nên hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần, kết hợp các bài tập tăng cường cơ bắp ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

Duy trì vận động đều đặn cũng giúp cải thiện giấc ngủ và kiểm soát cân nặng, qua đó góp phần giảm tác động của các triệu chứng mãn kinh đến chất lượng cuộc sống.

Thiền - một biện pháp giúp cải thiện giấc ngủ, hỗ trợ giảm cơn bốc hỏa. Ảnh minh họa AI.

Tập yoga giúp thư giãn, cải thiện giấc ngủ: Đổ mồ hôi ban đêm có thể khiến phụ nữ tỉnh giấc nhiều lần, dẫn đến thiếu ngủ, mệt mỏi và giảm chất lượng cuộc sống. Yoga kết hợp vận động nhẹ nhàng, kiểm soát hơi thở và thư giãn. Một số nghiên cứu cho thấy yoga có thể giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và một số vấn đề liên quan đến mãn kinh. Bạn có thể bắt đầu bằng các bài yoga nhẹ, kéo giãn và kết hợp hít thở sâu. Tập đều đặn phù hợp với thể trạng thường có lợi hơn so với tập quá sức.

Tập luyện sức mạnh: Sau mãn kinh, thay đổi hormone có thể góp phần làm giảm khối lượng cơ và mật độ xương. Vì vậy, tập luyện sức mạnh là một phần quan trọng trong chương trình vận động của phụ nữ ở giai đoạn này.

Các bài tập với tạ, dây kháng lực hoặc sử dụng trọng lượng cơ thể giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ sức khỏe xương và khả năng vận động.

Một số nghiên cứu ghi nhận tập luyện sức mạnh có thể giúp cải thiện cơn bốc hỏa ở phụ nữ mãn kinh. Người mới tập nên bắt đầu với mức tạ nhẹ, chú trọng kỹ thuật và tăng dần cường độ. Nếu có bệnh lý xương khớp hoặc bệnh mạn tính, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tập.

2. Bổ sung thực phẩm từ đậu nành

Đậu nành chứa isoflavone, một nhóm hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen và có khả năng tương tác với các thụ thể estrogen trong cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy thực phẩm giàu isoflavone có thể giúp giảm mức độ hoặc tần suất cơn bốc hỏa ở một số phụ nữ. Tuy nhiên, hiệu quả không giống nhau ở tất cả mọi người và kết quả nghiên cứu vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Có thể bổ sung đậu nành qua các thực phẩm như đậu phụ, đậu nành luộc, edamame, tempeh hoặc sữa đậu nành không đường. Nên ưu tiên thực phẩm thay vì tự ý sử dụng liều cao các sản phẩm bổ sung isoflavone.

3. Thiền và thực hành chánh niệm

Căng thẳng có thể khiến một số phụ nữ cảm nhận triệu chứng mãn kinh rõ rệt hơn. Thiền và thực hành chánh niệm giúp tập trung vào hơi thở, tăng khả năng thư giãn và kiểm soát căng thẳng. Một số nghiên cứu cho thấy các phương pháp dựa trên chánh niệm có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và mức độ khó chịu liên quan đến mãn kinh. Phụ nữ có thể bắt đầu bằng 5-10 phút thiền mỗi ngày, tập trung vào hơi thở và nhận biết các cảm giác của cơ thể. Khi đã quen, có thể tăng dần thời gian thực hành.

Bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm là những triệu chứng thường gặp khi mãn kinh. Nếu triệu chứng xuất hiện đột ngột, rất nghiêm trọng, kéo dài hoặc đi kèm sốt, sụt cân không chủ ý, ho kéo dài, đau ngực, khó thở, hồi hộp bất thường hoặc các dấu hiệu đáng lo ngại khác, phụ nữ nên đi khám để xác định nguyên nhân. Các biện pháp tự nhiên có thể hỗ trợ kiểm soát triệu chứng mãn kinh nhưng không nên được xem là phương pháp thay thế hoàn toàn cho điều trị y tế khi có chỉ định.