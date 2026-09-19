Có khối bất thường ở vùng kín, nam thanh niên 21 tuổi phát hiện ung thư dương vật

Khối bất thường không đau, phát hiện ung thư dương vật tại chỗ

Bệnh nhân B.V.Q. (21 tuổi, Hưng Yên) đến thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Cầu Giấy sau khi phát hiện khối bất thường ở vùng sinh dục.

Theo bệnh sử, bệnh nhân có quan hệ tình dục không an toàn khoảng một năm. Khoảng 3 tháng trước khi đi khám, bệnh nhân nhận thấy vùng mu thân dương vật xuất hiện khối bất thường, phát triển to lên chậm, không đau, không viêm tấy đỏ hay chảy dịch. Bệnh nhân không sốt, không sụt cân, không tiểu buốt, tiểu dắt và chưa điều trị trước đó.

Kết quả khám lâm sàng ghi nhận niêm mạc bao quy đầu vùng mu dương vật có vài khối nhỏ kích thước khoảng 1 x 3 mm, mềm, không đau, không viêm tấy. Bao quy đầu dài, hẹp nhẹ; miệng sáo nề nhẹ, có ít dịch dính, vuốt dọc niệu đạo ghi nhận dịch trong. Bác sĩ cũng sờ thấy hạch nhỏ ở vùng bẹn hai bên, kích thước khoảng 0,5 x 0,7 cm.

Ảnh minh họa.

Kết quả giải phẫu bệnh từ mẫu sinh thiết ghi nhận ung thư biểu mô vảy tại chỗ (PeIN), diện cắt không còn u. Xét nghiệm vi sinh - sinh học phân tử Real-time PCR 12 tác nhân bệnh lây truyền qua đường tình dục phát hiện dương tính với Chlamydia trachomatis trong dịch niệu đạo.

Dựa trên lâm sàng, kết quả mô bệnh học và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư biểu mô vảy tại chỗ dương vật kèm nhiễm Chlamydia niệu đạo.

Sau can thiệp, tổn thương được kiểm soát tốt. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ ghi nhận viêm biểu mô vảy mạn tính, không còn tế bào ác tính. Bệnh nhân ra viện và được hẹn tái khám theo lịch.

Yếu tố nguy cơ ung thư dương vật nam giới cần lưu ý

Ung thư dương vật tương đối hiếm gặp, trong đó ung thư biểu mô tế bào vảy chiếm khoảng 95% các trường hợp ung thư dương vật. Bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi hơn nhưng vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ.

HPV là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dương vật. Theo Hiệp hội Tiết niệu châu Âu, khoảng một phần ba đến một nửa các trường hợp ung thư dương vật có liên quan đến cơ chế sinh ung thư do HPV; virus này cũng được phát hiện trong các tổn thương PeIN.

Ngoài HPV, một số yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ gồm hẹp bao quy đầu, viêm mạn tính tại dương vật và hút thuốc. Hẹp bao quy đầu có thể liên quan đến tình trạng viêm và được ghi nhận là yếu tố nguy cơ của ung thư dương vật xâm lấn.

Trong trường hợp bệnh nhân B.V.Q., bác sĩ đồng thời phát hiện nhiễm Chlamydia trachomatis ở niệu đạo. Đây là bệnh lây truyền qua đường tình dục cần được điều trị, nhưng không nên đồng nhất tình trạng nhiễm Chlamydia với nguyên nhân trực tiếp gây ung thư dương vật.

Ung thư dương vật có thể bắt đầu từ tổn thương rất nhỏ

BSCKI. Trần Quang Toản khuyến cáo nam giới nên đi khám khi phát hiện những bất thường tại cơ quan sinh dục, ngay cả khi tổn thương không gây đau hoặc ngứa.

Các biểu hiện cần lưu ý gồm nốt sần, khối u nhú, vùng da thay đổi màu sắc, vết trợt hoặc loét nhỏ, tổn thương kéo dài hoặc bất thường ở bao quy đầu và dương vật. Không nên tự mua thuốc bôi hoặc trì hoãn thăm khám vì những tổn thương này có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, từ bệnh lý lành tính, bệnh lây truyền qua đường tình dục đến tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư.

Trường hợp nam thanh niên 21 tuổi cho thấy tổn thương nhỏ tại dương vật, dù không đau, ngứa hay chảy dịch, vẫn cần được kiểm tra nếu kéo dài. Phát hiện và xử trí khi tổn thương còn tại chỗ giúp người bệnh có thêm cơ hội lựa chọn các phương pháp điều trị bảo tồn phù hợp và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.