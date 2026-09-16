Người phụ nữ 32 tuổi vô sinh vì rụng trứng giả

Chị Lan, 32 tuổi, ba năm mong con nhưng chưa tìm được nguyên nhân hiếm muộn. Dù chu kỳ kinh đều, que thử rụng trứng luôn xuất hiện đỉnh LH đúng thời điểm, siêu âm chuyên sâu mới phát hiện chị mắc hội chứng nang không vỡ hoàng thể hóa (LUFS), khiến trứng không được phóng noãn.

Ba năm mong con vì tưởng mình vẫn rụng trứng

Chồng chị Lan có kết quả tinh dịch đồ bình thường. Chị có chu kỳ kinh nguyệt 28-30 ngày, thường xuyên theo dõi ngày rụng trứng bằng que thử và luôn thấy đỉnh LH xuất hiện đúng thời điểm.

Tuy nhiên, ba năm mong con, chị vẫn chưa mang thai và được chẩn đoán vô sinh chưa rõ nguyên nhân. Hai chu kỳ bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) đều thất bại.

Đến khám chuyên sâu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bác sĩ chỉ định siêu âm theo dõi nang noãn liên tục trong cả chu kỳ thay vì chỉ xác định thời điểm nang trưởng thành.

Kết quả cho thấy nang trứng phát triển đến khoảng 22 mm, các chỉ số nội tiết phù hợp với thời điểm rụng trứng. Tuy nhiên, sau mốc dự kiến phóng noãn, nang vẫn tồn tại, không xẹp xuống như bình thường và không giải phóng noãn. Chị được xác định mắc hội chứng nang không vỡ hoàng thể hóa (LUFS).

Bác sĩ Cao Tuấn Anh giải thích nguyên nhân gây vô sinh cho chị Lan. Ảnh: BVCC

Cơ thể phát tín hiệu rụng trứng nhưng trứng không được giải phóng

Theo BS.CKII Cao Tuấn Anh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, trong một chu kỳ sinh sản bình thường, nang trứng phát triển, trưởng thành rồi vỡ để giải phóng noãn vào vòi tử cung. Tuy nhiên, ở người mắc LUFS, nang trứng vẫn phát triển bình thường, cơ thể vẫn tiết hormone progesterone sau thời điểm rụng trứng, thậm chí thân nhiệt và que thử rụng trứng đều cho kết quả giống một chu kỳ có phóng noãn.

Điểm khác biệt là nang không vỡ nên trứng không được giải phóng để gặp tinh trùng.

"Đây được ví như rụng trứng 'giả'. Cơ thể phát tín hiệu rằng đã rụng trứng nhưng thực tế trứng vẫn bị giữ lại trong nang, khiến việc thụ thai tự nhiên không thể xảy ra", bác sĩ Tuấn Anh giải thích.

LUFS được xem là một dạng rối loạn phóng noãn kín đáo, dễ bị bỏ sót nếu chỉ dựa vào que thử rụng trứng, xét nghiệm progesterone hoặc theo dõi chu kỳ kinh nguyệt. Việc chẩn đoán chủ yếu dựa vào siêu âm nhiều lần quanh thời điểm rụng trứng để quan sát diễn biến của nang noãn.

Điều chỉnh phác đồ, người phụ nữ đậu thai ngay chu kỳ IUI

Sau khi xác định nguyên nhân, êkíp điều chỉnh phác đồ điều trị cho chị Lan. Người bệnh được kích thích phát triển nang noãn bằng thuốc phù hợp, kết hợp tiêm hCG đúng thời điểm để hỗ trợ quá trình phóng noãn và theo dõi sát bằng siêu âm.

Khi xác nhận nang đã vỡ thành công, bác sĩ tiến hành bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Ngay ở chu kỳ điều trị này, chị Lan đậu thai. Hiện thai phát triển ổn định ở tháng thứ 4.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ dưới 35 tuổi nếu quan hệ đều đặn, không sử dụng biện pháp tránh thai trong một năm mà chưa có thai; hoặc từ 35 tuổi trở lên sau sáu tháng chưa thụ thai nên đến cơ sở chuyên khoa hỗ trợ sinh sản để được đánh giá toàn diện.

Đặc biệt, những trường hợp nhiều lần được chẩn đoán vô sinh chưa rõ nguyên nhân, đã thất bại với IUI hoặc có đầy đủ dấu hiệu rụng trứng nhưng vẫn chưa mang thai cần được theo dõi siêu âm sát thời điểm phóng noãn để phát hiện các rối loạn kín đáo như LUFS.