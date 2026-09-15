Đau đầu, buồn nôn sau ngã xe đạp, bé 9 tuổi đi khám phát hiện chấn thương sọ não nguy hiểm

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Phát hiện chấn thương sọ não sau khi ngã xe

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, bé N.N.M., 9 tuổi, trú tại phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, xuất hiện đau đầu, đau người và buồn nôn sau khi bị ngã xe đạp.

Theo dõi tại nhà, gia đình nhận thấy các triệu chứng có xu hướng tăng dần bất thường nên đưa trẻ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để thăm khám chuyên sâu.

Khi nhập viện, trẻ tỉnh táo, Glasgow 14 điểm, các chỉ số sinh tồn ổn định. Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) sọ não cho thấy trẻ bị tụ máu ngoài màng cứng vùng trán - thái dương.

Đây là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí kịp thời. Nếu khối máu tụ tiếp tục lớn lên, tình trạng này có thể làm tăng áp lực nội sọ, chèn ép mô não, gây tụt não, hôn mê sâu, tổn thương thần kinh vĩnh viễn hoặc tử vong.

Trẻ được chẩn đoán chấn thương sọ não và chỉ định phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ.

Ảnh: BVCC

Chấn thương sọ não được xử trí kịp thời, bé hồi phục sau một tuần

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh tiến hành mở sọ, tiếp cận vị trí tổn thương và lấy khối máu tụ ngoài màng cứng vùng trán – thái dương, đồng thời kiểm tra, xử trí các tổn thương liên quan.

Sau phẫu thuật, trẻ tỉnh táo, nhận biết tốt, các triệu chứng sau chấn thương từng bước cải thiện. Sau một tuần điều trị, sức khỏe của bé hồi phục tích cực, có thể tự đi lại nhẹ nhàng, vui vẻ trò chuyện và tương tác với bố mẹ.

BSCKII Phan Thanh Hải, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh của bệnh viện cho biết chấn thương sọ não ở trẻ em cần được đánh giá thận trọng bởi biểu hiện ban đầu đôi khi không phản ánh đầy đủ mức độ tổn thương.

Sau chấn thương, trẻ vẫn có thể tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định nhưng bên trong vẫn tiềm ẩn tổn thương nội sọ. Một số trường hợp tụ máu có thể tiếp tục tiến triển theo thời gian và gây chèn ép não.

Với trường hợp bé N.N.M., việc gia đình nhận thấy triệu chứng bất thường tăng dần và đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám đã giúp phát hiện tổn thương nội sọ, từ đó can thiệp kịp thời.

7 dấu hiệu cảnh báo chấn thương sọ não ở trẻ sau va đập

BSCKII Phan Thanh Hải khuyến cáo, sau khi trẻ bị ngã hoặc va đập vùng đầu, phụ huynh cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe và những thay đổi bất thường, kể cả khi trẻ đã được thăm khám ban đầu.

Cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá lại nếu xuất hiện các dấu hiệu như:

Đau đầu xuất hiện hoặc tăng dần; nôn nhiều, nôn liên tục hoặc tái diễn; lơ mơ, ngủ nhiều bất thường hoặc khó đánh thức; co giật; thay đổi hành vi, giao tiếp hoặc nhận thức; yếu, tê tay chân, đi lại khó khăn hoặc mất thăng bằng.

Đặc biệt, nếu các triệu chứng sau chấn thương không thuyên giảm mà có xu hướng tăng lên, phụ huynh không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Phòng chấn thương sọ não từ những tai nạn thường gặp

Bên cạnh việc nhận biết các dấu hiệu nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ chấn thương sọ não ở trẻ.

Phụ huynh nên cho trẻ đội mũ bảo hiểm phù hợp, đạt chuẩn khi đi xe đạp; hướng dẫn trẻ các kỹ năng tham gia giao thông an toàn; lựa chọn khu vực an toàn, ít phương tiện qua lại để trẻ đạp xe, vui chơi.

Với trẻ nhỏ hoặc trẻ mới tập đi xe, người lớn cần giám sát trong quá trình vui chơi, không để trẻ tự đạp xe tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra va chạm hoặc té ngã.

Chấn thương có thể xảy ra bất ngờ và mức độ tổn thương không phải lúc nào cũng thể hiện rõ ngay sau tai nạn. Trường hợp bé N.N.M. là lời nhắc nhở phụ huynh cần chú ý những thay đổi của trẻ sau khi ngã hoặc va đập vùng đầu, đặc biệt khi đau đầu, buồn nôn, nôn hoặc các triệu chứng có xu hướng tăng dần.

Việc đưa trẻ đi khám kịp thời, tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế và theo dõi đầy đủ trong quá trình hồi phục góp phần phát hiện sớm các tổn thương nội sọ và hạn chế nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

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