Săn vé máy bay Tết 2026: 'Cửa hẹp' uy tín khi thị trường cháy vé
Dù tổng cung đạt kỷ lục 7,8 triệu ghế, thị trường vé máy bay Tết 2026 vẫn chứng kiến nghịch lý: lượng vé dồi dào trên báo cáo không tỷ lệ thuận với khả năng tiếp cận của hành khách tại các chặng bay trọng điểm.
Khi các kênh truyền thống sớm rơi vào tình trạng khan hiếm hoặc neo giá cao, sự xuất hiện của các kho vé độc quyền qua nền tảng công nghệ đang trở thành giải pháp thực tế, giúp người dùng làm chủ lộ trình thay vì rơi vào thế bị động trước những biến động của thị trường.
Cung tăng kỷ lục nhưng khách vẫn "đỏ mắt" tìm chỗ
Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận tải Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận mức cung ứng kỷ lục với khoảng 7,8 triệu ghế toàn mạng bay (tăng 28% so với năm ngoái). Tuy nhiên, thực tế lại ghi nhận một kịch bản trái ngược: hành khách vẫn rất khó khăn để tìm được một tấm vé về quê với mức giá hợp lý.
Nguyên nhân chính nằm ở sự lệch pha giữa tổng lượng ghế và nhu cầu thực tế. Nhu cầu chỉ tập trung cô đặc vào "7 ngày vàng" khiến các chặng bay "nóng" từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Vinh, Huế... sớm đạt tỷ lệ lấp đầy gần 100%. Bên cạnh đó, áp lực chi phí "bay rỗng" một chiều buộc các hãng phải neo giá ở mức cao để bù lỗ. Kết quả là nhiều hành khách phải đối mặt với dòng chữ "Hết chỗ" hoặc mức giá hạng Thương gia đắt đỏ ngay từ rất sớm.
"Lối thoát" công nghệ từ những nguồn cung ẩn
Khi các kênh bán vé truyền thống và trực tiếp của hãng dần chuyển sang trạng thái hết chỗ hoặc chỉ còn hạng thương gia, thị trường bắt đầu xuất hiện xu hướng chuyển dịch sang các nền tảng đặt chỗ trung gian uy tín có khả năng kết nối sâu với nguồn cung ứng. Trong đó, Vexere nổi lên như một đơn vị công nghệ phân phối vé máy bay chiến lược nhờ sở hữu kho vé độc quyền – những suất đặc biệt được giữ lại từ nguồn dự phòng của hãng hàng không mà hành khách khó có thể tìm thấy trên các trang web đại trà, mở ra cơ hội cuối cùng cho những hành trình đoàn viên giờ chót.
Cơ chế nào giúp Vexere duy trì nguồn vé máy bay Tết khi thị trường báo "hết"?
Sự hiện diện của nguồn cung đặc biệt này không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của một hệ sinh thái vận hành chặt chẽ, tối ưu hóa mọi cơ hội sở hữu vé máy bay Tết cho người dùng:
1. Vị thế đối tác chiến lược: Với nền tảng công nghệ vận tải chuyên sâu, Vexere được ưu tiên phân phối các "suất đặc biệt" vé máy bay Tết. Đây là lượng ghế được điều tiết để phục vụ tệp khách hàng chuyên biệt, mở ra cơ hội cuối cùng ngay cả khi các hệ thống bán vé thông thường đã đóng sổ.
2. Dữ liệu thời gian thực: Hệ thống của Vexere được thiết kế để ghi nhận ngay lập tức các thay đổi từ hãng bay, bao gồm các chuyến bay tăng cường giờ chót hoặc các suất vé được hành khách khác hoàn trả. Điều này giúp người dùng tiếp cận được những lựa chọn "vừa mới xuất hiện" nhanh nhất có thể.
3. Bảo chứng bằng mã PNR: Mọi giao dịch thành công đều được xác thực bằng mã đặt chỗ (PNR) chính thức. Khách hàng có thể kiểm chứng ngay lập tức trên hệ thống của hãng bay, xóa tan mọi hoài nghi về tính xác thực.
Những lưu ý không thể bỏ qua khi đặt vé máy bay tết
Do đặc thù của kho vé độc quyền trong giai đoạn cao điểm, để đảm bảo tính công bằng và hiệu quả vận hành, hành khách cần đặc biệt lưu ý hai quy tắc then chốt:
- Thời hạn thanh toán trong 10 phút: Để tránh tình trạng chiếm giữ vé ảo, hệ thống chỉ duy trì trạng thái chờ thanh toán trong 10 phút. Nếu quá thời hạn này, vé sẽ được tự động trả về kho để nhường cơ hội cho những người có nhu cầu cấp thiết hơn.
- Quy định về việc hoàn/hủy: Nhằm duy trì tính ổn định tuyệt đối cho nguồn cung vé máy bay tết trong thời gian ngắn, loại vé này đi kèm quy định không hỗ trợ thay đổi thông tin hoặc hoàn trả sau khi đã mua.
Nỗ lực bảo vệ quyền lợi khách hàng từ Vexere
Vượt lên trên một giao dịch thông thường, Vexere thiết lập một hệ thống bảo vệ quyền lợi đa lớp để hành khách an tâm tuyệt đối với mỗi tấm vé máy bay tết:
1. Nỗ lực bảo chứng chỗ ngồi cao nhất: Đảm bảo tính xác thực và quyền lợi chỗ ngồi cho mọi hành trình đã hoàn tất thanh toán.
2. Chia sẻ áp lực chi phí: Trợ giá trực tiếp 50.000đ cho mỗi vé máy bay tết thuộc kho độc quyền, góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính trong mùa cao điểm.
3. Quy trình xử lý tài chính minh bạch: Trong trường hợp hy hữu khi suất vé bị trùng lặp do có người thanh toán nhanh hơn, Vexere cam kết hoàn trả 100% số tiền trong thời gian sớm nhất, giúp người dùng nhanh chóng chủ động nguồn vốn để tìm kiếm các phương án vé máy bay tết thay thế.
Thị trường Tết 2026 không thiếu vé, nhưng thiếu sự cân bằng. Trong bối cảnh đó, việc Vexere tích hợp so sánh đa phương thức (xe khách, máy bay, tàu hỏa) trên cùng một giao diện giúp hành khách chuyển từ thế bị động sang làm chủ lộ trình. Sự linh hoạt dựa trên dữ liệu chính là con đường ngắn nhất để mỗi hành trình về quê không còn là một cuộc chiến, mà là một trải nghiệm đoàn viên trọn vẹn.
