Những hoạt động nào sẽ diễn ra xuyên suốt Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026?

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 GĐXH - Sáng 2/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng các đại biểu tới dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, chiều nay (3/2), tại Phòng Sapphire 3 – Trung tâm Hội nghị VinPalace (Trung tâm Triển lãm Việt Nam) sẽ diễn ra Diễn đàn "Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu Việt Nam trong chuỗi thương mại toàn cầu".

Đây là một trong những hoạt động chuyên đề trọng tâm của Hội chợ, do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Công ty TNHH Alibaba.com (Việt Nam) tổ chức.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, hiệp hội ngành hàng, đại diện Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế cùng đông đảo doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

Từ các diễn đàn chuyên đề về xuất khẩu, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mỗi ngày đến những hoạt động trình diễn văn hóa đặc sắc, Hội chợ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Bên cạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, Hội chợ Mùa Xuân còn mang đến chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách.

Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày sẽ có ba ca biểu diễn nghệ thuật được tổ chức xuyên suốt.

Cụ thể, trong khung giờ từ 9h30 đến 11h30, Nhà hát Ca Múa Nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ trình diễn nhiều tiết mục giàu bản sắc như: hát múa "Một vòng Việt Nam", chùm sáo "Phiên chợ mùa xuân", độc tấu đàn tam "Ngựa phi trên thảo nguyên", ca khúc "Theo em về nhà", hòa tấu "Sắc hoa xuân", hát văn "Cô đôi thượng ngàn"…

Buổi chiều, từ 15h đến 17h, Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến các tiết mục biểu diễn như: "Lung linh khổng tước", "Vũ điệu Hồ Thiên Nga", điệu nhảy Kalinka, "Cảm xúc Tây Nguyên"…

Cùng thời gian này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam biểu diễn các tiết mục hấp dẫn như thăng bằng trên con lăn, ảo thuật, lắc vòng, quay khung, các màn biểu diễn hề vui nhộn.

Trong khung giờ buổi tối, từ 19h đến 21h, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam sẽ trình diễn các tiểu phẩm sân khấu như "Bệnh ghen", "Thơ tình lính biển"… Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiếp tục phục vụ khán giả với các tiết mục xiếc đặc sắc gồm thăng bằng trên con lăn, ảo thuật, lắc vòng, quay khung.

Đến ngày 7/2 (dự kiến 10h00 - 11h00 phút) sẽ diễn ra chương trình "Diễu hành Việt Phục: Dáng Việt trên yên ngựa", tại Sân ngoài trời quanh tòa nhà Kim Quy.

Diễn ra trong nhiều ngày với loạt hoạt động phong phú, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là điểm nhấn xúc tiến thương mại mà còn là không gian giao thoa văn hóa – nghệ thuật sôi động.

Từ các diễn đàn chuyên đề về xuất khẩu, chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật mỗi ngày đến những hoạt động trình diễn văn hóa đặc sắc, Hội chợ hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho người dân và du khách.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Thường trực Chính phủ ngày 26 tháng 01 năm 2026 về công tác tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026; trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới và khí thế thi đua chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng", Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được định vị không chỉ là hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần: - Kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết; - Kết nối sản xuất – phân phối – thị trường, mở rộng hệ thống tiêu thụ và chuỗi cung ứng nội địa; - Quảng bá sản phẩm Việt Nam, thương hiệu Việt Nam, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – thương mại; - Lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc, tạo không khí phấn khởi, sôi động trong dịp Tết cổ truyền.

Diễn ra từ ngày 02/02 – 13/02/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 nằm trong chuỗi Hội chợ Quốc gia được tổ chức thường niên, với mục tiêu kết nối sản xuất – phân phối – thị trường và quảng bá rộng rãi sản phẩm, thương hiệu Việt Nam đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Sự kiện được tổ chức trong không gian lên tới 130.000 m² tại Trung tâm Triển lãm số 1 Đông Nam Á, với 3.000 gian hàng, thu hút khoảng 2.500 doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến đón hàng triệu lượt khách tham quan.