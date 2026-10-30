Sao nhập ngũ 2026: Phan Mạnh Quỳnh nghẹn lòng trước sự hy sinh của các liệt sĩ, Erik khẳng định sẵn sàng khi Tổ quốc cần

Quốc Trường, Minh Trang 'lộ' thiếu sót trong 'Sao nhập ngũ' GĐXH - Lần đầu tiên tại Sao nhập ngũ, các nghệ sĩ trải nghiệm được tham gia huấn luyện đổ bộ đường không với trực thăng. Bên cạnh đó, màn kiểm tra nội vụ vệ sinh sáng bất ngờ với quá nhiều "lỗi" khiến Quốc Trường, Minh Trang, Thúy Ngân ngậm ngùi nhận điểm thấp.

Rời đất liền, 7 chiến sĩ Sao nhập ngũ 2026 bắt đầu hành trình hướng về Trường Sa trên tàu Hải quân 905. Nếu những phút đầu tiên là cảm giác háo hức, phấn khởi thì khi tàu rời xa bờ, các nghệ sĩ nhanh chóng hiểu rằng cuộc sống trên biển không hề dễ dàng. Những cơn say sóng trở thành thử thách đầu tiên mà họ phải đối mặt.

Châu Bùi, Minh Trang và Văn Mai Hương đều có biểu hiện mệt lả, chóng mặt, buồn nôn, thậm chí không thể đứng dậy sinh hoạt. Quốc Trường cũng trải qua một phen chao đảo khi đang tắm, liên tục bị sóng đánh khiến anh va vào vách tàu. Trong khi đó, Erik phải nằm nghỉ để quên đi cảm giác khó chịu.

Dàn sao "Sao nhập ngũ" 2026 bị say sóng khi di chuyển trên tàu.

Phan Mạnh Quỳnh cũng chia sẻ kinh nghiệm đối phó với say sóng bằng cách đánh lạc hướng suy nghĩ. Nam nhạc sĩ cho rằng càng tập trung vào cảm giác buồn nôn thì cơ thể càng dễ mệt mỏi. Trước tình trạng của các nghệ sĩ, cán bộ trên tàu ân cần thăm hỏi, đồng thời chia sẻ rằng với những người lính thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trên biển, việc di chuyển trong điều kiện thời tiết như vậy đã trở nên quen thuộc.

Dù sức khỏe bị ảnh hưởng, các chiến sĩ nhanh chóng bắt nhịp với công việc thực tế. Thúy Ngân và Minh Trang hỗ trợ bộ phận hậu cần chuẩn bị bữa ăn, còn Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh đảm nhận ca trực quan sát tại cabin. Riêng Văn Mai Hương, Erik và Châu Bùi do say sóng nặng nên được nghỉ ngơi để hồi phục thể trạng.

Lần đầu trải nghiệm công việc trực gác trên tàu, Phan Mạnh Quỳnh có cơ hội quan sát rõ hơn sự bình tĩnh, bền bỉ của những người lính Hải quân trước sóng gió. Nam nhạc sĩ bày tỏ sự thán phục trước sức chịu đựng của các chiến sĩ khi phải lênh đênh trên biển nhiều ngày liên tục để hoàn thành nhiệm vụ.

Đến buổi tối, sóng biển càng lúc càng lớn, khiến con tàu lắc lư mạnh hơn. Văn Mai Hương, Erik và Châu Bùi vẫn chưa thể gượng dậy để ăn tối. Trong lúc những người còn lại dùng bữa, một cơn sóng bất ngờ ập đến làm đổ chồng bát trên bàn, khiến Thúy Ngân, Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường giật mình. Trước tình huống này, một thuyền viên hài hước tiết lộ bí quyết sinh tồn trên biển: "Vừa ăn vừa giữ nồi", khiến cả nhóm bật cười.

Những tình huống tưởng chừng rất đời thường ấy lại giúp các nghệ sĩ hiểu thêm về điều kiện sinh hoạt và những khó khăn mà người lính biển phải đối mặt mỗi ngày. Đằng sau sự bình thản của các chiến sĩ Hải quân là quá trình rèn luyện, thích nghi và tinh thần kiên trì trong môi trường đặc thù.

Sáng hôm sau, khi đã phần nào thích nghi với điều kiện sinh hoạt trên tàu, 7 chiến sĩ vinh dự tham gia nghi lễ chào cờ trên boong tàu. Giữa biển trời rộng lớn, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tiếng Quốc ca vang lên khiến không khí trở nên trang nghiêm và đầy tự hào.

Đối với những người lần đầu có cơ hội trải nghiệm hành trình đặc biệt này, đây không đơn thuần là một nghi lễ mà còn là khoảnh khắc khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và ý thức về trách nhiệm với Tổ quốc. Minh Trang và Châu Bùi đều bày tỏ sự xúc động, cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà họ từng trải qua.

Erik (Lê Trung Thành) xúc động khi tham gia nghi lễ chào cờ trên boong tàu.

Riêng Erik (Lê Trung Thành), giây phút đứng giữa biển trời Tổ quốc đã khơi dậy trong anh tinh thần sẵn sàng cống hiến. Nam ca sĩ khẳng định: "Nếu đất nước cần, tôi luôn sẵn sàng có mặt".

Trước khi bước vào hoạt động tiếp theo, 7 chiến sĩ có buổi sinh hoạt văn nghệ, giao lưu cùng các thuyền viên trên tàu. Những ca khúc quen thuộc với người lính như "Ước mơ chiến sĩ", "Đời mình là một khúc quân hành" được cất lên giữa trùng khơi, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.

Trong buổi gặp gỡ, các thành viên cũng nhắc đến Tuấn Dương - người không thể đồng hành cùng cả đội đến Trường Sa vì lý do sức khỏe. Để gửi lời động viên tới người đồng đội vắng mặt, Phan Mạnh Quỳnh và Quốc Trường đã cùng hát tặng anh ca khúc "Tri kỷ". Món quà tinh thần giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và sự gắn bó của các thành viên sau những ngày cùng nhau trải nghiệm, vượt qua thử thách.

Một trong những hoạt động để lại nhiều cảm xúc nhất trong hành trình là lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tham gia nghi lễ cùng các thuyền viên tàu 905, 7 chiến sĩ Sao nhập ngũ 2026 thành kính dâng hương, thả hoa tưởng nhớ những người đã nằm xuống vì biển đảo quê hương.

Không khí trang nghiêm khiến các nghệ sĩ không khỏi xúc động. Khi biết rằng nhiều liệt sĩ đã mãi mãi nằm lại giữa lòng biển khơi, hòa mình vào biển đảo Tổ quốc và không thể trở về với đất mẹ, các thành viên đã không kìm được nước mắt.

Văn Mai Hương chia sẻ, trải nghiệm này giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn về lòng biết ơn và những hy sinh của thế hệ đi trước. Nữ ca sĩ nhận ra cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mất mát, trong đó có sự hy sinh của những người lính đã dành cả cuộc đời để bảo vệ đất nước.

Phan Mạnh Quỳnh cũng nghẹn lòng khi nghĩ về những người đã ngã xuống. Với nam nhạc sĩ, việc trực tiếp tham gia lễ tưởng niệm giữa biển khơi mang đến cảm xúc khác biệt so với khi tìm hiểu về lịch sử qua sách vở hay những câu chuyện được nghe kể.

Phan Mạnh Quỳnh trong nghi lễ chào cờ trên tàu.

Thúy Ngân và các thành viên khác cũng không giấu được sự xúc động trước những mất mát, hy sinh của các thế hệ cha anh. Những nén hương, vòng hoa được dâng lên không chỉ là lời tri ân mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ những giá trị thiêng liêng của dân tộc.

"Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng" phát sóng lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN, 21h00 trên HTV7, YouTube và TV360, bắt đầu từ ngày 13/8/2026.