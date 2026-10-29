Ông Đô sốc khi thấy ảnh nhạy cảm của con gái

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Xóm nhỏ", Long vô tình nhìn thấy hình nhạy cảm của Trâm trên mạng nên đã báo cho ông Đô. Ông Đô vừa sốc vừa tức giận yêu cầu Long phải lập tức gọi điện cho con gái.

Long cho ông Đô xem những bức ảnh nhạy cảm của Trâm đang được đăng tải trên mạng. Ảnh VFC

Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với Trâm, ông Đô lại lần đầu nghe được những tâm sự đầy uất ức của con dành cho mình.

"Bố khiến con cảm thấy rằng một đứa trẻ được thương nhiều đến thế mà tại sao vẫn chưa đủ tốt. Hồi bé, con nghĩ rằng là con chưa ngoan, lớn lên con nghĩ rằng là tại con chưa giỏi hay là tại con sống chưa giống những gì mà bố mong muốn" - Trâm vừa khóc vừa nói.

Ông Đô rất sốc trước những hình ảnh nhạy cảm của con gái. Ảnh VFC

"Khi con bị người ta bêu rếu, bị người ta chửi rủa, con không dám gọi cho bố. Không phải là bởi vì con không cần sự bảo vệ của gia đình, mà con sợ chính gia đình lại là những người tấn công con", Trâm trách móc bố.

Cuối cùng, sự kỳ vọng và áp đặt của người bố khiến Trâm sinh ra cảm giác tự ti, không dám tìm về gia đình làm nơi nương tựa lúc khó khăn.

Trâm khóc khi nói ra những lời ấm ức lâu nay về bố. Ảnh VFC

Trong khi đó, mọi người trong xóm đang bàn tán và bày tỏ sự bức xúc thay cho Trâm. Trâm bị bố đuổi ra khỏi nhà chỉ vì không muốn theo học Đại học Hàng hải. Hàng xóm bênh vực Trâm vì cho rằng đó là quyền tự quyết của con cái và lên án người bố là bảo thủ, hà khắc.

"Cái tên đại học nghe thì oai như thế thôi nhưng nó chỉ phù hợp với đàn ông con trai. Thế mà cũng nhảy dựng lên chửi con cứ xơi xơi ra. Quá kinh", cô chủ nhà trọ nói.

Xóm trọ đã nhận ra bố của Trâm là người bảo thủ, áp đặt lên con gái. Ảnh VFC

Tập 7 phim "Xóm nhỏ" phát sóng vào 21h ngày 29/10 trên VTV1.

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