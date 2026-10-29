Tâm được 'soái ca' Phú cầu hôn

Theo Thời báo VTV, trong trích đoạn giới thiệu tập 16 phim "Đội bóng nữ làng Xuân", Phú đã sắp xếp hết mọi thứ cho buổi dạm ngõ với Tâm, từ sửa sang nhà cửa đến việc đi chợ mua sắm cho buổi lễ cùng bà Nghĩa. Phú tỏ ra rất chu đáo và nghiêm túc cho sự kiện này.

Phú cũng không cấm cản Tâm tham gia đội bóng. Sự thoải mái không áp đặt của Phú khiến Tâm cũng gần gũi với anh hơn.

Sự chân tình của Phú kết thúc bằng một lời cầu hôn của anh với Tâm trên bãi biển trong một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Phú cầu hôn Tâm bên bãi biển. Ảnh VTV

Tuy nhiên, một sự việc đã xảy đến khi Phú đưa Tâm về. Vào đúng lúc Phú đưa Tâm ra xe thì Dung xuất hiện trong tình trạng say xỉn. Tâm nói với Phú trên đường về sẽ đi qua khu nhà trọ, cô muốn đưa Dung về vì không yên tâm để Dung về một mình trong tình trạng này. Phú đồng ý dù có chút lưỡng lự trong mắt.

Nhưng vừa đúng lúc Phú mở cửa cho Dung lên xe thì Tâm nhận được điện thoại của bà Nga nói muốn gặp cô có việc gấp. Tâm rời đi và nhờ Phú đưa Dung về.

Về đến khu trọ, Phú cẩn thận đưa Dung vào phòng, bật quạt và rót nước cho cô. Lúc này, Dung đề nghị Phú ở lại với mình vì khu nhà lúc này có mỗi một mình cô. Rồi Dung bất ngờ nắm tay Phú.

Dung nắm lấy tay Phú trong lúc say. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, người đàn ông bí ẩn vẫn tiếp tục theo dõi Tâm. Người này đã lén vào nhà Tâm và để lại một số tiền trên mặt bàn. Khi rời đi, người này đã khựng lại khi nhìn thấy hộp đựng các món đồ kỷ niệm của Tâm ở sân.

Người đàn ông cúi xuống lấy ra chiếc hộp hình trái tim bên trong có đựng những tấm ảnh cũ. Sau khi mở ra xem, anh ta đóng lại và mở balo nhét chiếc hộp vào trong mang đi.

Một người đàn ông đã bí mật theo dõi Tâm. Ảnh VTV

Đúng lúc người đàn ông đứng dậy rời đi thì một phụ nữ cầm đèn dầu xuất hiện ở phía sau. Người phụ nữ già sợ hãi và hoảng loạn, hét lên mấy tiếng "trộm, trộm" rồi quăng chiếc đèn dầu về phía người đàn ông đang giơ tay xua xua phân bua. Chiếc đèn dầu rơi vào đống rơm lập tức bén lửa và bùng cháy.

Tập 16 phim "Đội bóng nữ làng Xuân" được phát sóng vào 20h ngày 29/10 trên kênh VTV3.

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