Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sao Việt đồng loạt khoe ảnh đi bầu cử, lan tỏa tinh thần ngày hội non sông

Chủ nhật, 17:59 15/03/2026 | Giải trí
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hòa chung niềm vui của cử tri cả nước trong ngày 15/3, nhiều nghệ sĩ Việt đã nô nức đi bầu cử từ sáng sớm. Những hình ảnh rạng rỡ, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của dàn sao Việt đang thu hút sự quan tâm lớn và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các cử tri trẻ.

Hòa trong không khí phấn khởi của ngày hội non sông, sáng nay nhiều nghệ sĩ có mặt tại các điểm bỏ phiếu để bầu ra những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Một số nghệ sĩ cho biết dù là ngày cuối tuần, vẫn có lịch quay phim nhưng cũng sắp xếp thời gian tham gia bầu cử, thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 1.

NSND Xuân Bắc cùng vợ và 3 con đến điểm bầu cử ở địa phương.

Tại khu vực bỏ phiếu số 5 Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), NSND Xuân Bắc cùng vợ và 3 con đến điểm bầu cử. Dù gia đình chỉ có 3 người được bầu nhưng các thành viên đều hân hoan thức dậy từ sớm để chuẩn bị. "Bầu xong cất kỹ thẻ ngay. Kỷ niệm lưu giữ sau này mở xem", NSND Xuân Bắc cho hay.

Chia sẻ với TTO, Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy cho biết: "Thủy rất tự hào khi cầm trên tay phiếu cử tri và trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 2.

Hoa hậu Thanh Thủy cùng Lương Thùy Linh, Thiên Ân đi bầu cử sớm. Ảnh: TTO

Tại điểm bỏ phiếu, Thủy cảm nhận rõ bầu không khí phấn khởi, trang trọng khi nhiều người dân cùng tham gia ngày hội lớn của đất nước. Là một công dân trẻ, Thủy tin rằng mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là cách để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm, niềm tin và sự đồng hành cùng sự phát triển của đất nước".

Tự hào khi được thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân, nam vương Tuấn Ngọc nói: "Được hòa mình vào không khí ngày hội non sông, Ngọc cảm thấy rất tự hào khi được thực hiện quyền và trách nhiệm của một công dân. Dù là một lá phiếu nhỏ, nhưng đó là cách mỗi người chúng ta thể hiện sự quan tâm và niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Ngọc tin rằng khi mỗi công dân đều ý thức và tham gia đầy đủ, chúng ta sẽ cùng góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng".

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 3.

Nam vương Tuấn Ngọc (giữa) tham gia đi bầu cử. Ảnh: TTO

Trên Báo Lao động, ca sĩ Nguyên Vũ cho rằng, mỗi kỳ bầu cử đều mang lại những cảm xúc khó quên. Theo anh, việc trực tiếp tham gia bỏ phiếu khiến mỗi người cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong đời sống xã hội.

Nam ca sĩ chia sẻ rằng, khi cầm trên tay lá phiếu, anh luôn suy nghĩ khá nhiều trước khi đưa ra lựa chọn. "Lá phiếu tuy nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin của người dân. Khi bỏ phiếu, tôi luôn nghĩ rằng mình đang góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của đất nước", anh nói.

MC Hồng Phúc cũng cho rằng, ngày bầu cử luôn mang lại cảm giác đặc biệt đối với nhiều gia đình. Anh nhớ lại những năm còn nhỏ, khi theo cha mẹ đến điểm bỏ phiếu, bản thân từng tò mò quan sát cách người lớn tham gia bầu cử.

Những ký ức ấy theo anh suốt nhiều năm sau này. Khi trưởng thành và trở thành cử tri, anh mới hiểu rõ hơn ý nghĩa của những khoảnh khắc tưởng chừng rất giản dị đó.

"Khi thấy mọi người trong khu phố cùng nhau đi bầu cử, tôi cảm nhận được tinh thần cộng đồng rất rõ. Ai cũng mong muốn chọn ra những người thật sự có khả năng đóng góp cho xã hội", nam MC chia sẻ.

Chia sẻ với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, Nghệ sĩ Vân Dung cho biết, mỗi kỳ bầu cử luôn gợi trong chị cảm xúc đặc biệt: "Dù chỉ là một lá phiếu nhỏ bé, nhưng đó lại là cách mỗi công dân cùng góp phần lựa chọn những người xứng đáng gánh vác trọng trách quốc gia. Dù lịch làm việc bận rộn, tôi vẫn luôn cố gắng tham gia bầu cử đầy đủ".

Cùng chung cảm xúc ấy, diễn viên Thanh Hương nói dù bận rộn với lịch trình đi quay nhưng cô vẫn sắp xếp thời gian tham gia bầu cử: "Ngày bầu cử với tôi giống như một dịp để nhắc nhở bản thân về vai trò của người công dân. Không khí ở khu vực bỏ phiếu rất trang nghiêm, mọi người đều vui vẻ và ý thức rõ trách nhiệm của mình. Là người hoạt động nghệ thuật, tôi cũng mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực đó tới khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ".

Nhiều nghệ sĩ cho rằng ngày bầu cử không chỉ đơn thuần là việc lựa chọn đại biểu, mà còn là dịp để mỗi người thể hiện niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Những quyết sách được đưa ra từ các cơ quan dân cử sẽ có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, giáo dục cho đến văn hóa - nghệ thuật. Chính vì vậy, việc lựa chọn những đại biểu có năng lực và tâm huyết trở thành kỳ vọng chung của nhiều cử tri.

Hình ảnh hàng loạt sao Việt tham gia đi bầu cử:

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 4.

Ca sĩ Đoan Trường.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Quyền Linh.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 6.

Diễn viên Lương Mạnh Hải.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 7.

Á hậu Phương Anh.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 8.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 9.

Ca sĩ Phương Thanh.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 10.

Lương Thùy Linh cùng Hoa hậu Thanh Thủy, Thiên Ân đi bầu cử.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 11.

Hoa hậu Tiểu Vy.

Sao Việt khoe những khoảnh khắc khi đi bầu cử - Ảnh 12.

MC Nguyên Khang.

 Nguồn ảnh: Tuổi trẻ online, Báo Lao động

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top