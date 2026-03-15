Vợ chồng NSND Xuân Bắc cùng các con rạng rỡ đi bầu cử
GĐXH - Vợ NSND Xuân Bắc cùng các con đã có một buổi sáng đẹp, phấn khởi khi tham gia bầu cử tại địa phương.
NSND Xuân Bắc chia sẻ rằng buổi sáng ngày bầu cử của gia đình anh tại địa phương (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bắt đầu từ rất sớm. Cả nhà nam nghệ sĩ cùng dậy chuẩn bị để tham gia ngày hội lớn của đất nước trong không khí háo hức. Trong lúc chuẩn bị, NSND Xuân Bắc còn kể một câu chuyện thú vị vào buổi sáng ở tổ ấm nhỏ của mình.
Theo đó, Bi - con trai thứ 2 của anh còn tranh thủ "ăn ké" bữa sáng của em út. Mới ăn được vài miếng, phần ăn đã hết khiến cậu bé lập tức "kêu ầm lên" vì cho rằng anh Bi ăn quá nhanh, tạo nên một khoảnh khắc vui nhộn trong gia đình.
Trên đường đến điểm bầu cử, nam nghệ sĩ cũng tranh thủ trò chuyện, giải thích cho các con những kiến thức cơ bản về việc bầu cử và ý nghĩa của quyền công dân. Anh xem đây là dịp để thế hệ nhỏ trong gia đình hiểu hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người đối với xã hội.
Đặc biệt, cậu út Minh tỏ ra rất hào hứng khi lần đầu tiên được theo bố mẹ đến điểm bầu cử. Dù chưa đủ tuổi tham gia bỏ phiếu, cậu vẫn chăm chú quan sát, chỉ trỏ và "nghiên cứu, phân tích" mọi thứ xung quanh với vẻ mặt đầy nghiêm túc, khiến cả gia đình không khỏi bật cười.
Trong gia đình có ba người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, nhưng để các con cũng có cảm giác được hòa mình vào không khí ngày hội, cả nhà đã chia nhau cầm những tờ phiếu để chụp ảnh kỷ niệm. Theo lời Bi, làm vậy "cho giống người lớn", một cách nói hồn nhiên nhưng rất đáng yêu.
Sau khi hoàn thành việc bầu cử, gia đình nghệ sĩ còn may mắn chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên của Tổ bầu cử và lực lượng phục vụ tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Theo chia sẻ của anh, mọi người tại đây đều làm việc rất nhiệt tình, chu đáo và trách nhiệm.
Kết thúc buổi sáng đặc biệt, nam nghệ sĩ cẩn thận cất giữ thẻ cử tri như một kỷ niệm đáng nhớ của gia đình. Anh cũng bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức tại điểm bầu cử: không gian gần gũi, khâu hướng dẫn rõ ràng, tạo cảm giác thân thiện cho người dân khi tham gia ngày hội dân chủ. Theo anh, đó là một buổi bầu cử đầy ý nghĩa, đáng để mọi người hưởng ứng.
Sao Việt đồng loạt khoe ảnh đi bầu cử, lan tỏa tinh thần ngày hội non sôngGiải trí - 34 phút trước
GĐXH - Hòa chung niềm vui của cử tri cả nước trong ngày 15/3, nhiều nghệ sĩ Việt đã nô nức đi bầu cử từ sáng sớm. Những hình ảnh rạng rỡ, nghiêm túc thực hiện quyền công dân của dàn sao Việt đang thu hút sự quan tâm lớn và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng, đặc biệt là các cử tri trẻ.
Lễ trao giải Oscar 2026: Ai sẽ nhận tượng vàng danh giá?Thế giới showbiz - 57 phút trước
GĐXH - Cuộc cạnh tranh giữa các ngôi sao, bộ phim "bom tấn" khiến khán giả hồi hộp đón chờ những cái tên được vinh danh tại Lễ trao giải Oscar 2026.
Lan Phương khiến khán giả 'nổi da gà' trước vai diễn gây tranh cãi trong 'Đồng hồ đếm ngược'Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Lan Phương vào vai Kiều Thơ trong "Đồng hồ đếm ngược" - một "phú bà" xinh đẹp, giàu có.
Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân gây chú ýGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Vợ chồng NSƯT Chiều Xuân - Đỗ Hồng Quân cùng con gái nô nức đi bầu cử. Nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ, hôm nay là ngày ghi dấu mốc 39 năm ngày cưới với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, NSND Mỹ Uyên rộn ràng đi bầu cử, tự hào ngày hội non sôngGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Ngày 15/3, nhiều nghệ sĩ Việt như Nguyễn Văn Chung, Huy Tuấn, Mỹ Uyên, MC Quyền Linh... đã nô nức đi bầu cử. Các nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh và cảm xúc tự hào, lan tỏa tích cực tinh thần, trách nhiệm công dân.
Steven Nguyễn và Minh Trang diễn nhập tâm đến nỗi đạo diễn hô 'cắt' vẫn chưa thoát vaiGiải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang lần đầu hợp tác chung trong phim "Không giới hạn" nhưng đã ghi dấu ấn và trở thành cặp đôi được khán giả yêu mến.
Quán quân được ví như hoa hậu của 'Học viện cải lương 2024' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
Sau khi trở thành quán quân "Học viện cải lương", nữ nghệ sĩ trẻ được khán giả quan tâm và có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện văn hoá.
Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ tình trạng mẹ Kasim Hoàng Vũ trong tang lễ con traiGiải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Lễ tang của Kasim Hoàng Vũ tại Houston để lại nỗi buồn cho bạn bè, đồng nghiệp. Trizzie Phương Trinh có mặt, đưa tiễn đàn em đoạn đường cuối, hé lộ tình trạng mẹ của nam ca sĩ.
Hồ Quỳnh Hương hát live trong lễ công bố cuộc thi sáng tác nghệ thuật Phật giáo 'Sáng đạo trong đời 2026'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Hồ Quỳnh Hương - giọng ca quê Quảng Ninh hát live về nhạc Phật giữa Chùa Quán Sứ khiến những người có mặt tại hội trường vô cùng xúc động.
Cuộc sống đáng mơ ước của nam ca sĩ vướng tin đồn hẹn hò Hoa hậu Thanh ThủyGiải trí - 1 ngày trước
Thông tin xoay quanh nam ca sĩ này được khán giả quan tâm khi tin đồn anh đang hẹn hò Hoa hậu Thanh Thủy được lan truyền.
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khốngXem - nghe - đọc
GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.