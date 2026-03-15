Vợ chồng NSND Xuân Bắc cùng các con rạng rỡ đi bầu cử

NSND Xuân Bắc chia sẻ ảnh kỷ niệm bên Quốc Khánh, Công Lý GĐXH - Bức ảnh chụp chung của NSND Xuân Bắc với hai nghệ sĩ Quốc Khánh và Công Lý nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, gợi lại ký ức về chương trình Táo Quân - món ăn tinh thần quen thuộc mỗi dịp Tết.

NSND Xuân Bắc chia sẻ rằng buổi sáng ngày bầu cử của gia đình anh tại địa phương (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) bắt đầu từ rất sớm. Cả nhà nam nghệ sĩ cùng dậy chuẩn bị để tham gia ngày hội lớn của đất nước trong không khí háo hức. Trong lúc chuẩn bị, NSND Xuân Bắc còn kể một câu chuyện thú vị vào buổi sáng ở tổ ấm nhỏ của mình.

Theo đó, Bi - con trai thứ 2 của anh còn tranh thủ "ăn ké" bữa sáng của em út. Mới ăn được vài miếng, phần ăn đã hết khiến cậu bé lập tức "kêu ầm lên" vì cho rằng anh Bi ăn quá nhanh, tạo nên một khoảnh khắc vui nhộn trong gia đình.

Vợ chồng NSND Xuân Bắc và 3 con phấn khởi đi bầu cử tại địa phương.

Trên đường đến điểm bầu cử, nam nghệ sĩ cũng tranh thủ trò chuyện, giải thích cho các con những kiến thức cơ bản về việc bầu cử và ý nghĩa của quyền công dân. Anh xem đây là dịp để thế hệ nhỏ trong gia đình hiểu hơn về trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người đối với xã hội.

Đặc biệt, cậu út Minh tỏ ra rất hào hứng khi lần đầu tiên được theo bố mẹ đến điểm bầu cử. Dù chưa đủ tuổi tham gia bỏ phiếu, cậu vẫn chăm chú quan sát, chỉ trỏ và "nghiên cứu, phân tích" mọi thứ xung quanh với vẻ mặt đầy nghiêm túc, khiến cả gia đình không khỏi bật cười.

Trong gia đình có ba người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, nhưng để các con cũng có cảm giác được hòa mình vào không khí ngày hội, cả nhà đã chia nhau cầm những tờ phiếu để chụp ảnh kỷ niệm. Theo lời Bi, làm vậy "cho giống người lớn", một cách nói hồn nhiên nhưng rất đáng yêu.

Vợ con NSND Xuân Bắc tại buổi bầu cử.

Sau khi hoàn thành việc bầu cử, gia đình nghệ sĩ còn may mắn chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên của Tổ bầu cử và lực lượng phục vụ tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Theo chia sẻ của anh, mọi người tại đây đều làm việc rất nhiệt tình, chu đáo và trách nhiệm.

Kết thúc buổi sáng đặc biệt, nam nghệ sĩ cẩn thận cất giữ thẻ cử tri như một kỷ niệm đáng nhớ của gia đình. Anh cũng bày tỏ ấn tượng với công tác tổ chức tại điểm bầu cử: không gian gần gũi, khâu hướng dẫn rõ ràng, tạo cảm giác thân thiện cho người dân khi tham gia ngày hội dân chủ. Theo anh, đó là một buổi bầu cử đầy ý nghĩa, đáng để mọi người hưởng ứng.