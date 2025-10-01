Sau 1 năm sống trong viện dưỡng lão, tôi nhận ra: Tuổi già phải có 3 điểm tựa này nửa đời sau mới an nhàn

Tháng 3 năm nay, chú Bạch (65 tuổi, Kiến Giang, Trung Quốc) bước sang tuổi mới trong một hoàn cảnh chẳng hề dễ dàng. Một cơn nhồi máu não ở tuổi 63 đã khiến chú trở thành người yếu ớt, tuổi già phải dựa vào thuốc men và những đợt truyền dịch đều đặn.

Vợ chú thì đã mắc chứng mất trí nhớ nhiều năm, cần có người chăm sóc.

Cả hai vợ chồng vốn đã sống dựa vào nhau, nhưng từ khi bệnh tật ập đến, mọi thứ trở nên khó khăn gấp bội.

Hai người con trai, vì gánh nặng mưu sinh, cũng không giúp đỡ được nhiều. Không muốn trở thành gánh nặng, vợ chồng chú Bạch quyết định vào viện dưỡng lão.

Thế nhưng, một năm sống trong nơi được chăm sóc đầy đủ, chú Bạch vẫn cảm thấy buồn tẻ. Và chính trong khoảng lặng ấy, chú nhận ra đâu mới thực sự là "ba điểm tựa vững chắc nhất" để tuổi già có thể an yên.

Khi đã đi qua những thăng trầm, bạn sẽ thấy đối phương mới chính là người đồng hành quan trọng nhất của tuổi già. Ảnh minh họa

1. Người bạn đời: Chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tuổi già

Theo lời chú Bạch, khi còn trẻ vợ chồng nào cũng dễ va chạm, cãi vã vì cơm áo gạo tiền. Nhưng khi đã đi qua những thăng trầm, bạn sẽ thấy đối phương mới chính là người đồng hành quan trọng nhất.

"Có những lúc tôi thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi. Nhưng nhìn sang, thấy vợ vẫn ngồi đó bên cạnh, dù trí nhớ không còn nguyên vẹn, tôi lại có thêm nghị lực. Con cái có gia đình riêng, chẳng ai có thể hiểu mình bằng người bạn đời", chú chia sẻ.

Bởi thế, chú Bạch khuyên rằng: Hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc và trân trọng người bạn đời của mình, bởi đó chính là "tấm khiên" che chở tinh thần, giúp ta vững bước trong những năm tháng tuổi già.

2. Sức khỏe: Tài sản lớn nhất của đời người

Khi nằm viện, chú Bạch thường tiếc nuối: "Giá như tôi quan tâm đến sức khỏe sớm hơn. Khi trẻ, tôi làm việc bất chấp, coi thường nghỉ ngơi. Đến khi ngã bệnh, mới thấy sức khỏe là vốn liếng quý giá nhất".

Thực tế, không có sức khỏe, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Một bữa ăn ngon cũng chẳng còn hấp dẫn, một chuyến đi xa trở thành điều bất khả thi.

Chính vì vậy, chú Bạch khuyên ai còn trẻ thì hãy chăm sóc cơ thể ngay từ hôm nay. Ăn uống lành mạnh, tập luyện đều đặn, khám sức khỏe định kỳ, đó chính là món quà lớn nhất bạn có thể trao cho chính mình khi về già.

3. Lương hưu và tài chính: Tấm "lá chắn" bảo vệ tuổi già

Điểm tựa thứ ba mà chú Bạch nhận ra chính là tài chính. Ngày trẻ, vợ chồng chú làm được bao nhiêu đều lo cho con cái: mua nhà, dựng vợ gả chồng. Thậm chí, khoản tiền tiết kiệm hưu trí cũng dồn hết cho hai con trai.

Khi tuổi già và bệnh tật kéo đến, số tiền dự phòng ít ỏi chẳng đủ để trang trải. Cuối cùng, vợ chồng chú chỉ còn trông vào đồng lương hưu ít ỏi và lựa chọn viện dưỡng lão vì thuê người chăm sóc ở nhà quá đắt đỏ.

"Có lẽ nếu giữ lại được một khoản tiết kiệm cho tuổi già, chúng tôi đã bớt khó khăn hơn. Dù con cái hiếu thảo đến mấy, chúng cũng phải lo cho gia đình riêng. Người già chỉ có thể an nhàn khi tự mình có sự chuẩn bị tài chính", chú tâm sự.

Lời nhắn gửi cho tuổi già an yên

Từ trải nghiệm của mình, chú Bạch để lại một lời nhắn gửi đầy chân thành:

Hãy yêu thương và trân trọng người bạn đời, bởi đó là chỗ dựa không thể thay thế.

Hãy gìn giữ sức khỏe ngay từ khi còn trẻ, đừng để đến lúc bệnh tật mới hối hận.

Và đừng quên chuẩn bị tài chính, bởi chỉ khi có tiền, tuổi già mới thực sự tự chủ và an toàn.

Tuổi già vốn dĩ không tránh khỏi nỗi cô đơn và bệnh tật, nhưng nếu có đủ tình yêu thương, sức khỏe và tài chính, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng một quãng đời an nhàn, bình yên.