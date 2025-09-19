Mới nhất
Lần lượt đến ở nhà 3 con trai, cụ ông nhận ra sự thật phũ phàng: Đây mới là nơi nương náu tuổi già

Thứ sáu, 08:04 19/09/2025 | Gia đình
GĐXH - Tuổi già, con người thường mong muốn có một chốn an yên nhưng thực tế đôi khi không như mong đợi.

Kỳ vọng ở con cái khi tuổi già ập đến

Ông Vương (75 tuổi, Trung Quốc) có 3 người con trai thành đạt, đều lập nghiệp ở các thành phố lớn. Khi sức khỏe của cha yếu dần, các con bàn nhau luân phiên đón ông về sống cùng để tiện chăm sóc tuổi già.

Thoạt nhìn, đây là một kế hoạch lý tưởng: vừa chia sẻ trách nhiệm, vừa để ông cụ cảm nhận được tình thương từ con cái.

Chính ông Vương cũng từng thấy ấm lòng vì nghĩ rằng tuổi già của mình sẽ không còn đơn độc.

Khi thực tế không như mong đợi

Thế nhưng sau một thời gian, ông Vương bắt đầu nhận ra nhiều bất cập. Mỗi gia đình đều có nhịp sống và áp lực riêng.

Con cái tuy hiếu thảo, nhưng công việc, chuyện học hành của cháu chắt, quan hệ xã hội… chiếm gần hết quỹ thời gian.

Trong căn nhà của chính các con trai, ông cụ lại có cảm giác mình là "người thừa", thậm chí trở thành gánh nặng.

Mỗi lần chuyển sang nhà khác, ông phải học cách thích nghi lại từ đầu, một điều vô cùng khó khăn ở tuổi già.

Cảm giác cô đơn và lạc lõng khiến ông Vương suy nghĩ: liệu những năm cuối đời có nên hoàn toàn phụ thuộc vào con cái?

Lần lượt đến ở nhà 3 con trai, cụ ông nhận ra sự thật phũ phàng: Đây mới là nơi nương náu tuổi già - Ảnh 1.

Sau 1 năm luân phiên ở cùng các con, ông Vương đã đưa ra lựa chọn táo bạo là trở về quê hương. Ảnh minh họa

Quyết định trở về quê hương

Sau 1 năm luân phiên ở cùng các con, ông Vương đã đưa ra lựa chọn táo bạo là trở về quê hương.

Nơi ấy tuy không phồn hoa, nhưng ông có hàng xóm, bạn bè cũ, những người sẵn sàng giúp đỡ khi cần.

Ông cũng học cách dùng điện thoại thông minh để gọi video cho con cháu, tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi tại làng, giữ cho mình một đời sống tinh thần phong phú.

Nhờ vậy, tuổi già của ông Vương trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Ông không còn cảm thấy bản thân là gánh nặng, trong khi các con cũng yên tâm hơn khi biết cha mình sống độc lập nhưng vẫn hạnh phúc.

Bài học rút ra cho tuổi già an yên

Trải nghiệm của ông Vương để lại nhiều bài học sâu sắc:

Ở tuổi già, điều quan trọng nhất là phải biết dựa vào chính mình. Con cái có thể yêu thương và lo lắng, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng. Không thể trông chờ chúng gánh vác toàn bộ.

Muốn tuổi già hạnh phúc, hãy duy trì các mối quan hệ xã hội, kết nối với bạn bè, hàng xóm và những người cùng chí hướng.

Chủ động học hỏi, trau dồi sở thích cá nhân, giữ tinh thần tích cực, đó mới là bí quyết để tận hưởng trọn vẹn những năm tháng nghỉ hưu.

Tuổi già: Dựa vào chính mình mới vững

Người xưa có câu: "Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy." Tuổi trẻ có thể ỷ lại, nhưng ở tuổi già, mỗi người phải tự làm chỗ dựa cho chính mình.

Sống phụ thuộc, dù có êm đềm đến đâu, cũng dễ nảy sinh mệt mỏi và sóng gió.

Tuổi già chỉ thực sự an yên khi ta hiểu rằng tình yêu thương của con cái rất quý giá, nhưng không phải là tất cả.

Quan trọng nhất là giữ cho mình sự độc lập, chủ động và một tâm thế lạc quan.

4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu

GĐXH - Không ít người, đến lúc nghỉ hưu mới cay đắng nhận ra: tuổi trẻ đã bỏ qua những điều quan trọng, để rồi tuổi già sống trong hối tiếc và khốn khó.

Tường Vy (t/h)
