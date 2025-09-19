Lần lượt đến ở nhà 3 con trai, cụ ông nhận ra sự thật phũ phàng: Đây mới là nơi nương náu tuổi già
GĐXH - Tuổi già, con người thường mong muốn có một chốn an yên nhưng thực tế đôi khi không như mong đợi.
Kỳ vọng ở con cái khi tuổi già ập đến
Ông Vương (75 tuổi, Trung Quốc) có 3 người con trai thành đạt, đều lập nghiệp ở các thành phố lớn. Khi sức khỏe của cha yếu dần, các con bàn nhau luân phiên đón ông về sống cùng để tiện chăm sóc tuổi già.
Thoạt nhìn, đây là một kế hoạch lý tưởng: vừa chia sẻ trách nhiệm, vừa để ông cụ cảm nhận được tình thương từ con cái.
Chính ông Vương cũng từng thấy ấm lòng vì nghĩ rằng tuổi già của mình sẽ không còn đơn độc.
Khi thực tế không như mong đợi
Thế nhưng sau một thời gian, ông Vương bắt đầu nhận ra nhiều bất cập. Mỗi gia đình đều có nhịp sống và áp lực riêng.
Con cái tuy hiếu thảo, nhưng công việc, chuyện học hành của cháu chắt, quan hệ xã hội… chiếm gần hết quỹ thời gian.
Trong căn nhà của chính các con trai, ông cụ lại có cảm giác mình là "người thừa", thậm chí trở thành gánh nặng.
Mỗi lần chuyển sang nhà khác, ông phải học cách thích nghi lại từ đầu, một điều vô cùng khó khăn ở tuổi già.
Cảm giác cô đơn và lạc lõng khiến ông Vương suy nghĩ: liệu những năm cuối đời có nên hoàn toàn phụ thuộc vào con cái?
Quyết định trở về quê hương
Sau 1 năm luân phiên ở cùng các con, ông Vương đã đưa ra lựa chọn táo bạo là trở về quê hương.
Nơi ấy tuy không phồn hoa, nhưng ông có hàng xóm, bạn bè cũ, những người sẵn sàng giúp đỡ khi cần.
Ông cũng học cách dùng điện thoại thông minh để gọi video cho con cháu, tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi tại làng, giữ cho mình một đời sống tinh thần phong phú.
Nhờ vậy, tuổi già của ông Vương trở nên nhẹ nhõm và vui vẻ hơn. Ông không còn cảm thấy bản thân là gánh nặng, trong khi các con cũng yên tâm hơn khi biết cha mình sống độc lập nhưng vẫn hạnh phúc.
Bài học rút ra cho tuổi già an yên
Trải nghiệm của ông Vương để lại nhiều bài học sâu sắc:
Ở tuổi già, điều quan trọng nhất là phải biết dựa vào chính mình. Con cái có thể yêu thương và lo lắng, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng. Không thể trông chờ chúng gánh vác toàn bộ.
Muốn tuổi già hạnh phúc, hãy duy trì các mối quan hệ xã hội, kết nối với bạn bè, hàng xóm và những người cùng chí hướng.
Chủ động học hỏi, trau dồi sở thích cá nhân, giữ tinh thần tích cực, đó mới là bí quyết để tận hưởng trọn vẹn những năm tháng nghỉ hưu.
Tuổi già: Dựa vào chính mình mới vững
Người xưa có câu: "Dựa núi núi đổ, dựa người người chạy." Tuổi trẻ có thể ỷ lại, nhưng ở tuổi già, mỗi người phải tự làm chỗ dựa cho chính mình.
Sống phụ thuộc, dù có êm đềm đến đâu, cũng dễ nảy sinh mệt mỏi và sóng gió.
Tuổi già chỉ thực sự an yên khi ta hiểu rằng tình yêu thương của con cái rất quý giá, nhưng không phải là tất cả.
Quan trọng nhất là giữ cho mình sự độc lập, chủ động và một tâm thế lạc quan.
Top con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêuGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu, sự nhường nhịn đôi khi là chất keo gắn kết để mối quan hệ trở nên bền chặt. Thế nhưng, có những con giáp nữ lại đặt ra nguyên tắc quá cao, không chịu lùi bước dù chỉ một lần.
Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Trong xã hội hiện đại, lương hưu không chỉ là điểm tựa tài chính giúp người cao tuổi sống an nhàn, mà còn trở thành công cụ thể hiện sự quan tâm đến con cháu nếu biết cách sử dụng hợp lý.
4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'Nuôi dạy con - 13 giờ trước
GĐXH - Cách xử lý trong nuôi dạy con của các bậc cha mẹ này khiến ai cũng thán phục và phải thốt lên đây là "Đỉnh cao của việc nuôi dạy con!".
Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụGia đình - 13 giờ trước
Sau 44 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ, bà Han Tae-soon ở Anyang đã được đoàn tụ với cô con gái Kyung-ha thất lạc từ lâu.
Những cung hoàng đạo luôn nói 'Mình ổn' dù trong lòng đang bão tốGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Trong 12 chòm sao, có những cung hoàng đạo không bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấy thế giới nội tâm của họ.
Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảmGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Khi về già có khổ hay sướng, hãy nhìn vào tuổi 55! Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, tuổi già phần lớn sẽ buồn thảm…
Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'Gia đình - 22 giờ trước
Bước chân vào công việc làm "con thuê", Akai nhận ra cô đơn ở tuổi già không liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Ngay cả những đại gia cũng không tránh khỏi cảnh ngộ này.
Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo câu ngạn ngữ cổ, “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Đời người có 4 điều không nên nói, tuân thủ những nguyên tắc này sẽ giúp cuộc sống suôn sẻ và ý nghĩa hơn.
6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi về hưu, có người sống một cuộc đời bình lặng, ổn định. Nhưng cũng có người lại “quậy phá”, khiến sức khỏe suy sụp, tiền bạc cũng tiêu tan.
3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người sở hữu EQ cao luôn biết cách lựa chọn lời nói khôn khéo để vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa ghi điểm trong mắt sếp.
Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhấtGia đình
GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.