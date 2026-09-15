Sau 10 năm ồn ào chuyện tình cảm với Trường Giang, Quế Vân cảm thán: 'Từng chờ một lời xin lỗi'

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Trên trang cá nhân, Quế Vân cho biết, cách đây 10 năm, cô từng chờ một lời xin lỗi từ người cũ. Cô khẳng định mình không chờ đợi lời xin lỗi ấy để trách móc hay đòi lại bất cứ điều gì, mà chỉ mong một ngày anh hiểu được những tổn thương cô từng trải qua và nói với cô một câu xin lỗi. Khi ấy, cô tin rằng điều đó có thể khiến những nỗi niềm trong lòng mình nhẹ đi.

Những ngày gần đây, khi câu chuyện của cả hai được nhắc lại, Quế Vân cũng không nghĩ mình sẽ nghe được lời xin lỗi ấy từ anh. Dù anh không trực tiếp gọi tên cô, khi nghe anh nói muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người từng bị anh làm tổn thương, cô cho rằng mình hiểu được thông điệp đó.

Quế Vân viết những lời gan ruột trên trang cá nhân về chuyện đã qua.

Quế Vân chia sẻ rằng cô đã chờ lời xin lỗi ấy suốt 10 năm và đến hôm nay, cô đón nhận nó, đồng thời cho biết mình đã tha thứ cho anh.

Theo Quế Vân, 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để mỗi người thay đổi. Cô hiểu người đàn ông của hiện tại đã khác rất nhiều so với thời điểm năm xưa, còn bản thân cô cũng đã trở thành một Quế Vân khác.

Vì vậy, cô muốn khép lại những chuyện đã qua và để chúng ở lại với quá khứ. Quế Vân cho rằng giữa họ từ nay không còn thù hận hay trách móc. Cô cũng gửi lời chúc người cũ hạnh phúc bên gia đình, bình an trong cuộc sống và gặp nhiều điều tốt đẹp trong công việc.

Hình ảnh thân mật của Quế Vân - Trường Giang cách đây nhiều năm.

Nữ ca sĩ cho rằng có những câu chuyện không nhất thiết phải có một cái kết thật đẹp. Điều quan trọng là đến một ngày, mỗi người có thể bình thản nhìn lại và nhận ra rằng mọi chuyện đã qua, như vậy là đủ.

Trước đó, ngày 14/9, Trường Giang có cuộc trò chuyện với tạp chí Tri thức Trực tuyến với nội dung về những lùm xùm gần đây của anh. Trong đó, nam danh hài đã gửi lời xin lỗi đến những người cũ từng bị anh làm tổn thương. Ngay lập tức, những phát ngôn của Trường Giang đã được cộng đồng mạng quan tâm và gây ra tranh cãi trên các diễn đàn.

Về chuyện tình cảm giữa Trường Giang và Quế Vân, họ từng gây chú ý trong showbiz Việt vào năm 2016. Những chia sẻ qua lại của hai người từng khiến dư luận bàn luận, nhưng sau đó cả hai đều có cuộc sống riêng. Sau khoảng một thập kỷ, khi câu chuyện cũ được nhắc lại, Quế Vân cho biết cô đã đón nhận lời xin lỗi từ Trường Giang và lựa chọn khép lại những tổn thương trong quá khứ, không còn trách móc hay oán giận.

Quế Vân tên thật là Vũ Quế Vân, sinh năm 1982, là ca sĩ, người mẫu từng hoạt động trong showbiz Việt. Cô được biết đến qua các hoạt động nghệ thuật và những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống, tình cảm. Những năm gần đây, Quế Vân dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc kinh doanh và chăm sóc các con.

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