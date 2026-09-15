Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân

Đến khi bé Mỡ 3 tuổi, cậu bé vẫn duy trì giờ đi ngủ vào khoảng 20h mỗi ngày. Minh Hằng cho biết đây là cách cô rèn cho con một nếp sống ổn định ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, chính sự nghiêm khắc ấy đôi lúc khiến nữ diễn viên cảm thấy căng thẳng. Cô từng thừa nhận bản thân có thời điểm bị stress bởi những quy tắc nuôi con do chính mình đặt ra.