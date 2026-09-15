Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân

Thứ ba, 09:35 15/09/2026 | Giải trí
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bé Mỡ - con trai của Minh Hằng và chồng doanh nhân gây chú ý với khán giả bởi sự đáng yêu cùng vẻ ngoài dễ thương.

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 1.Minh Hằng nhận tin vui dịp Halloween năm nay

GĐXH - Sau khi gây chú ý tại buổi khai máy khi công bố dàn diễn viên tham gia dự án như Minh Hằng, Rima Thanh Vy, Nhật Kim Anh,… "Mẹ Mìn" ấn định ngày ra rạp vào 23/10/2026.

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 1.

Bé Mỡ hiện đã 3 tuổi. Dù còn nhỏ, cậu bé được mẹ nhận xét là khá tình cảm và hiểu chuyện. Trong những chia sẻ về cuộc sống làm mẹ, Minh Hằng từng kể rằng mỗi khi mẹ phải đi làm, bé Mỡ không mè nheo mà còn vui vẻ động viên mẹ. 

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 2.

Cậu bé thường nói với mẹ rằng: "Mẹ đi làm đi rồi về với con". Câu nói hồn nhiên của con khiến nữ nghệ sĩ càng có thêm động lực để cân bằng giữa công việc và gia đình.

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 3.

Ở tuổi lên 3, bé Mỡ cũng bắt đầu có những biểu hiện rõ nét về tính cách. Với Minh Hằng, việc con biết yêu thương, chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của cha mẹ là điều khiến cô hạnh phúc hơn cả những thành tích hay sự nổi tiếng.

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 4.

Hình ảnh bé Mỡ xuất hiện cùng bố mẹ trong những chuyến đi cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Không chỉ cùng bố mẹ khám phá những vùng đất mới, bé Mỡ còn được tận hưởng những khoảng thời gian đời thường bên gia đình. Với Minh Hằng, những trải nghiệm như vậy cũng là cách để con có thêm ký ức tuổi thơ bên cha mẹ.

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 5.

Một trong những điều Minh Hằng từng chia sẻ thẳng thắn là những áp lực cô tự đặt ra trong năm đầu tiên làm mẹ. Nữ diễn viên từng xây dựng cho con nhiều nguyên tắc sinh hoạt khá rõ ràng. 

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 6.

Đến khi bé Mỡ 3 tuổi, cậu bé vẫn duy trì giờ đi ngủ vào khoảng 20h mỗi ngày. Minh Hằng cho biết đây là cách cô rèn cho con một nếp sống ổn định ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, chính sự nghiêm khắc ấy đôi lúc khiến nữ diễn viên cảm thấy căng thẳng. Cô từng thừa nhận bản thân có thời điểm bị stress bởi những quy tắc nuôi con do chính mình đặt ra.

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 7.

Sau những trải nghiệm đó, Minh Hằng dần hiểu rằng nuôi con không phải là hành trình mà người mẹ có thể kiểm soát mọi thứ. Điều quan trọng là tìm được sự cân bằng giữa kỷ luật và việc để con phát triển tự nhiên.

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 8.

Ở tuổi lên 3, bé Mỡ chưa có những thành tích đặc biệt để nói về tương lai. Điều khiến cậu bé được chú ý lại đến từ những điều rất giản dị: một em bé đáng yêu, tình cảm, có nếp sinh hoạt ổn định và luôn dành cho mẹ những lời động viên hồn nhiên.

Minh Hằng (sinh năm 1987) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như Gọi giấc mơ về, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bẫy ngọt ngào... Bên cạnh nghệ thuật, Minh Hằng được chú ý với cuộc sống hôn nhân và vai trò làm mẹ.

Ảnh: FBNV

Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân - Ảnh 10.Con trai Minh Hằng gây chú ý khi cùng mẹ vi vu trời Tây

GĐXH - Minh Hằng cùng chồng và con trai trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời ở Australia. Bé Mỡ gây chú ý với phong cách thời trang đáng yêu trong chuyến xuất ngoại cùng bố mẹ.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tuổi 35 của Phạm Hương

Tuổi 35 của Phạm Hương

Giải trí -

GĐXH - Phạm Hương mừng sinh nhật tuổi 35 tại Mỹ với cuộc sống bình dị và đam mê mới. Người đẹp vẫn giữ vẻ cuốn hút và đang phát triển thương hiệu hoa của riêng mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.