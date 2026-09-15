Con trai 3 tuổi của Minh Hằng và chồng doanh nhân

Diễn viên 'Thiên mệnh anh hùng': Người bạc mệnh, người thành đạo diễn trăm tỷCâu chuyện văn hóa -
Gần 2 thập kỷ trôi qua, "Thiên mệnh anh hùng" vẫn được đánh giá là một trong số những phim cổ trang ấn tượng nhất của màn ảnh Việt.
Minh Hằng (sinh năm 1987) là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Cô ghi dấu qua nhiều bộ phim như Gọi giấc mơ về, Vừa đi vừa khóc, Ngôi nhà hạnh phúc, Bẫy ngọt ngào... Bên cạnh nghệ thuật, Minh Hằng được chú ý với cuộc sống hôn nhân và vai trò làm mẹ.
Ảnh: FBNV
Gần 2 thập kỷ trôi qua, "Thiên mệnh anh hùng" vẫn được đánh giá là một trong số những phim cổ trang ấn tượng nhất của màn ảnh Việt.
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