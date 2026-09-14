Con dâu là quản lý tại tập đoàn công nghệ Mỹ của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam

Thứ hai, 19:00 14/09/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hoa khôi Thu Hương cho biết con dâu cả Allie là người Do Thái, tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh doanh một trường đại học danh tiếng và hiện là quản lý tại Meta.

Con dâu là quản lý tại tập đoàn công nghệ Mỹ của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 1.Tuổi 47 của Hoa khôi Thu Hương

GĐXH - Hoa khôi Thu Hương ở tuổi 47, hôn nhân viên mãn và đang làm nghiên cứu sinh bằng Tiến sĩ thứ 2 về lĩnh vực y sinh và sức khỏe cộng đồng.

Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 1.
Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 2.
Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 3.
Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 4.

Hồi đầu tháng 9, vợ chồng Hoa khôi Thu Hương - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tổ chức tiệc đính hôn cho con trai cả Nam Thanh, 25 tuổi (con riêng chồng Thu Hương) tại New York. Nàng dâu mới của gia đình là Allie, lớn lên ở Mỹ, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh doanh tại Đại học Pennsylvania - ngôi trường từng đào tạo nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới. Cô hiện là quản lý tại Instagram thuộc tập đoàn Meta.

Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 5.

Trong khi đó, Nam Thanh - con riêng của chồng từng nhận học bổng Học viện Kỹ thuật Georgia, tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Oxford, sau đó đầu quân cho Facebook ở New York. 

Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 6.

Trong tiệc đính hôn, Allie chụp ảnh kỷ niệm cùng mẹ đẻ, mẹ chồng (mẹ Nam Thanh) và Thu Hương.

Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 8.

Allie dự tiệc Giáng sinh ở nhà mẹ ruột và cha dượng của Nam Thanh (bìa phải) tại Atlanta, Mỹ. Cả nhà hoa khôi đều mong chờ ngày này vì từ lâu đã xem Allie như người thân. Theo Thu Hương, nàng dâu gốc Do Thái hòa đồng, gần gũi, luôn có mặt trong những dịp sum họp quan trọng của gia đình chồng: "Với Allie cô dâu cả của gia đình đem đến cho chúng tôi thêm nguồn năng lượng mới".

Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 9.

Trước khi tiến tới hôn nhân, Nam Thanh và Allie hẹn hò ba năm, đồng hành cả trong cuộc sống lẫn công việc.

Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 10.

Theo Thu Hương, cả Nam Thanh và Allie đều hỗ trợ, định hướng 2 em trai: Nam Khánh - Nam Anh trong định hướng nghề nghiệp. Trong mắt hai em chồng, Allie cá tính, sống tích cực, là một chị dâu cả đúng nghĩa. Trong ảnh này, Allie cũng có mặt tại Abu Dhabi cổ vũ em út của chồng là Nam Anh, 16 tuổi, thi đấu giải đua xe F4 thế giới, hồi tháng 12/2025.

Con dâu người Do Thái của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam - Ảnh 11.

Sau lễ đính hôn, Nam Thanh và Allie trở lại nhịp sống, công việc thường ngày ở New York. Cặp đôi có kế hoạch tổ chức đám cưới tại Việt Nam vào tháng 12/2027.

 

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