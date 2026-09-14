Con dâu là quản lý tại tập đoàn công nghệ Mỹ của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam

Allie dự tiệc Giáng sinh ở nhà mẹ ruột và cha dượng của Nam Thanh (bìa phải) tại Atlanta, Mỹ. Cả nhà hoa khôi đều mong chờ ngày này vì từ lâu đã xem Allie như người thân. Theo Thu Hương, nàng dâu gốc Do Thái hòa đồng, gần gũi, luôn có mặt trong những dịp sum họp quan trọng của gia đình chồng: "Với Allie cô dâu cả của gia đình đem đến cho chúng tôi thêm nguồn năng lượng mới".