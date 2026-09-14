Con dâu là quản lý tại tập đoàn công nghệ Mỹ của Hoa khôi Thu Hương và doanh nhân Nguyễn Hoài Nam
GĐXH - Hoa khôi Thu Hương cho biết con dâu cả Allie là người Do Thái, tốt nghiệp xuất sắc ngành kinh doanh một trường đại học danh tiếng và hiện là quản lý tại Meta.
Hồi đầu tháng 9, vợ chồng Hoa khôi Thu Hương - doanh nhân Nguyễn Hoài Nam tổ chức tiệc đính hôn cho con trai cả Nam Thanh, 25 tuổi (con riêng chồng Thu Hương) tại New York. Nàng dâu mới của gia đình là Allie, lớn lên ở Mỹ, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành kinh doanh tại Đại học Pennsylvania - ngôi trường từng đào tạo nhiều doanh nhân nổi tiếng thế giới. Cô hiện là quản lý tại Instagram thuộc tập đoàn Meta.
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