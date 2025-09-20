Sau "bánh dẻo thị phi", chiếc bánh nướng này cũng được nhiều chị em "rốp rẻng" nhắc tên

Chỉ vừa lắng xuống đôi chút sau ồn ào "bánh dẻo thị phi" nhân sen trứng muối, cộng đồng mạng lại tiếp tục rần rần gọi tên một cái bánh khác. Lần này không phải bánh dẻo, mà là một chiếc bánh nướng hiện đại mang tên Lava Choco Tan Chảy của Kinh Đô.

"Chiếc bánh khiến hội cuồng socola mất ngủ"

Trên khắp các diễn đàn ăn uống, nhiều chị em đã chia sẻ hình ảnh lớp nhân socola nóng chảy sánh mịn bên trong chiếc bánh nướng. Chỉ cần bẻ đôi, phần nhân lập tức “trào” ra, bóng loáng, ngọt ngào và vô cùng kích thích vị giác.

Có người ví von: “Cắn một miếng thôi mà như lạc vào tiệm dessert sang chảnh”, hay “bánh nướng mà làm theo style lava cake Tây, Kinh Đô đúng là biết chiều lòng khách hàng mê ngọt”.

Vì sao Lava Choco tan chảy hot đến thế?

Khác biệt trong kết cấu: Nếu bánh Trung thu truyền thống thiên về vị đậm, chắc nịch, thì Lava Choco Tan Chảy lại mềm, mịn, và có phần nhân “sống động” hơn hẳn.

Hợp khẩu vị giới trẻ: Vị socola đậm đà, cân bằng giữa ngọt và đắng nhẹ, ăn không hề ngấy.

Cảm giác mới lạ: Nhiều chị em cho rằng chiếc bánh này giống như sự giao thoa giữa bánh nướng Trung thu và bánh lava cake trong nhà hàng Âu.

Nếu năm ngoái spotlight thuộc về dòng bánh dẻo lạnh hay bánh nhân mặn cầu kỳ, thì năm nay, chiếc Lava Choco Tan Chảy nghiễm nhiên trở thành “hiện tượng”. Một số cửa hàng cho biết sản phẩm này thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng cục bộ, nhất là cận dịp rằm. Nhiều bạn trẻ còn tranh thủ mua về để chụp ảnh, quay clip cắt bánh “tan chảy” đăng TikTok. Có clip chỉ trong vài giờ đã đạt cả trăm nghìn lượt xem, khiến độ hot càng thêm bùng nổ.

Bánh Trung thu hay món tráng miệng mùa lễ hội?

Sự xuất hiện của Lava Choco Tan Chảy cũng mở ra một cuộc tranh luận nho nhỏ: Liệu đây có còn là bánh Trung thu truyền thống hay đã biến thành một dạng dessert hợp mùa?

Dù chưa ngã ngũ, nhưng rõ ràng, sự sáng tạo này đã giúp Kinh Đô ghi thêm điểm trong mắt giới trẻ - những người thích trải nghiệm mới mẻ, khác biệt so với lối mòn quen thuộc.