3 khung giờ sinh Âm lịch được xem là 'vượng mệnh', dễ hưởng phú quý cả đời
GĐXH - Theo tử vi, 3 khung giờ sinh Âm lịch thường được nhắc đến với ý nghĩa cát lành, dễ gặp may mắn và có cơ hội đạt được cuộc sống sung túc nếu biết nắm bắt.
Sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h – 7h sáng): Khởi đầu thuận lợi, trí tuệ làm nên tài lộc
Giờ Mão Âm lịch là thời điểm bình minh vừa ló rạng, tượng trưng cho sự sinh sôi và khởi đầu mới. Theo quan niệm dân gian, đây là khung giờ mang tính "thủy sinh mộc", hàm ý nuôi dưỡng và phát triển.
Người sinh vào giờ Âm lịch này thường được cho là nhanh nhẹn, thông minh, có khả năng tiếp thu tốt và dễ thích nghi với hoàn cảnh.
Từ nhỏ đã có xu hướng nhận được sự yêu thương, hỗ trợ từ gia đình hoặc người xung quanh. Khi trưởng thành, họ dễ gặp quý nhân, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng của cuộc đời.
Điểm đáng chú ý là tài lộc của người sinh giờ Mão thường đến từ chính năng lực cá nhân.
Nếu kiên trì phát triển trí tuệ và kỹ năng, họ có thể xây dựng cuộc sống ổn định, thậm chí dư dả mà không phụ thuộc quá nhiều vào may mắn.
Sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h – 13h): Thời điểm vượng khí, sự nghiệp dễ thăng tiến
Giờ Ngọ là lúc mặt trời lên cao nhất trong ngày, tượng trưng cho đỉnh cao năng lượng và sự rực rỡ. Đây được xem là khung giờ "dương khí cực thịnh", mang lại sức mạnh về ý chí và tinh thần.
Những người sinh vào giờ Âm lịch này thường có cá tính mạnh, quyết đoán và rõ ràng trong mục tiêu sống.
Họ không dễ hài lòng với hiện tại mà luôn hướng tới những thành tựu lớn hơn. Nhờ vậy, con đường sự nghiệp thường có xu hướng đi lên theo thời gian.
Sau tuổi 30, nhiều người sinh giờ Ngọ Âm lịch được cho là bắt đầu "nở vận", có cơ hội nắm giữ vị trí tốt, tài chính ổn định và cuộc sống sung túc hơn.
Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn nằm ở sự nỗ lực và khả năng kiên trì với mục tiêu đã chọn.
Sinh vào giờ Thân Âm lịch (15h – 17h): Hậu vận an nhàn, tài lộc tích lũy bền vững
Giờ Thân Âm lịch là khoảng thời gian chiều tà, khi ngày dần chuyển sang tối. Trong tử vi, đây được xem là thời điểm "thổ sinh kim", biểu trưng cho sự tích lũy và kết quả sau quá trình nỗ lực.
Người sinh vào khung giờ này thường có tính cách điềm đạm, biết suy nghĩ và sống tình cảm. Họ không quá vội vàng trong việc tìm kiếm thành công, nhưng lại có khả năng xây dựng nền tảng vững chắc theo thời gian.
Một điểm nổi bật là các mối quan hệ xã hội của họ thường khá tốt. Nhờ sự chân thành và tinh tế, họ dễ nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ từ bạn bè và đồng nghiệp.
Tài sản và thành tựu thường đến theo hướng tích lũy dần, đặc biệt rõ rệt sau tuổi 30.
Hậu vận của người sinh giờ Thân Âm lịch thường được đánh giá là ổn định, ít biến động lớn, có xu hướng hưởng cuộc sống an nhàn nếu biết quản lý tài chính hợp lý.
Lưu ý: Giờ sinh Âm lịch tốt chỉ là nền tảng, không phải "tấm vé đảm bảo"
Những quan niệm về giờ sinh Âm lịch chủ yếu mang tính tham khảo trong văn hóa dân gian. Thực tế, cuộc đời mỗi người còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố như môi trường sống, giáo dục, lựa chọn cá nhân và nỗ lực không ngừng.
Một giờ sinh được xem là "đẹp" có thể mang lại lợi thế ban đầu, nhưng để đạt được phú quý bền vững, điều quan trọng vẫn là cách mỗi người sống, học hỏi và thích nghi với cuộc đời.
Nói cách khác, vận may có thể mở ra cơ hội, nhưng chính con người mới là yếu tố quyết định họ có bước qua cánh cửa đó hay không.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.
