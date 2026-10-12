Toàn cảnh tiến độ nhà máy điện rác Greenity Nam Định
GĐXH - Dự kiến vận hành thương mại từ tháng 9/2026, song đến nay nhà máy điện rác Greenity Nam Định vẫn đang thi công, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Trong khi đó, nhiều bãi rác tại Ninh Bình đã quá tải, các địa phương vẫn mong chờ dự án đi vào hoạt động.
Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án nhà máy điện rác Greenity Nam Định được xây dựng trên diện tích hơn 7ha tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định trước đây, nay thuộc phường Mỹ Lộc, tỉnh Ninh Bình. Dự án được khởi công vào tháng 8/2023, do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định làm chủ đầu tư.
Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, trong chuyến kiểm tra tiến độ dự án vào tháng 2/2026, ông Trần Huy Tuấn, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết, nhà máy có tổng vốn đầu tư 1.760 tỷ đồng, công suất xử lý khoảng 950 tấn rác thải mỗi ngày đêm, trong đó có 50 tấn rác thải công nghiệp thông thường.
Tại thời điểm kiểm tra, dự án đang thi công các hạng mục chính như nhà xỉ, nhà turbine, nhà xử lý nước rỉ rác, nhà xử lý nước khử khoáng...
Theo kế hoạch, việc lắp đặt thiết bị sẽ hoàn tất trước ngày 30/5/2026; nhà máy bắt đầu tiếp nhận, xử lý rác thải từ tháng 6/2026 và vận hành thương mại từ tháng 9/2026. Khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 100 lao động địa phương.
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên đến tháng 10/2026, nhà máy điện rác Greenity Nam Định vẫn đang trong quá trình thi công. Nhiều hạng mục tại công trường chưa hoàn thiện, hạ tầng còn ngổn ngang, cho thấy dự án chưa thể vận hành theo kế hoạch đã công bố trước đó.
Tại công trường, máy móc, thiết bị và công nhân vẫn được huy động để triển khai các hạng mục xây dựng. Việc thi công tiếp tục diễn ra trong khi thời điểm dự kiến bắt đầu tiếp nhận, xử lý rác và vận hành thương mại đã qua.
Đáng chú ý, khu vực xung quanh cổng dự án xuất hiện một số điểm tập kết rác tự phát, khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác. Hoạt động thi công cùng phương tiện ra vào công trường cũng phát sinh bụi tại một số thời điểm.
Đáng lưu ý, ngay cạnh dự án là bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt của TP Nam Định cũ, thuộc địa bàn phường Đông A, tỉnh Ninh Bình hiện nay. Sau nhiều năm hoạt động, bãi rác này đã rơi vào tình trạng quá tải, trong khi rác thải sinh hoạt vẫn tiếp tục được đưa về tập kết, tạo thêm áp lực đối với công tác xử lý chất thải.
Không chỉ tại khu vực này, nhiều địa phương khác trong tỉnh Ninh Bình cũng đang đối mặt với tình trạng các bãi rác quá tải. Tại một số địa bàn như xã Vũ Dương, Ý Yên, Phong Doanh..., áp lực xử lý rác thải sinh hoạt vẫn là vấn đề đáng quan tâm.
Trước đó, trao đổi với Báo Sức khỏe và Đời sống về tình trạng các bãi rác quá tải, lãnh đạo các xã Ý Yên, Vũ Dương và Phong Doanh đều cho biết địa phương đang chờ Nhà máy điện rác Greenity Nam Định đi vào hoạt động để có phương án xử lý lượng rác tồn đọng tại các bãi chôn lấp trên địa bàn.
Việc dự án chậm tiến độ khiến kỳ vọng về một phương án xử lý rác thải quy mô lớn của nhiều địa phương chưa thể trở thành hiện thực. Trong bối cảnh các bãi chôn lấp hiện hữu đã quá tải, tiến độ hoàn thành và thời điểm vận hành thực tế của Nhà máy điện rác Greenity Nam Định đang là vấn đề được dư luận quan tâm.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:
Khối lượng rác thải khổng lồ ùn ứ tại các bãi tập kết, khiến các địa phương lân cận vẫn mỏi mòn trông chờ nhà máy đi vào hoạt động - (ảnh Nhật Tân).
Video toàn cảnh tiến độ nhà máy điện rác Greenity Nam Định:
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