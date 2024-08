Sau chung cư, giá nhà thổ cư cũng tăng 'phi mã'

Gía nhà thổ cư tăng mạnh

Báo cáo của Batdongsan.com.vn quý II cho thấy, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận biến động mạnh nhất ở loại hình đất bán. Theo đó, lượt tìm kiếm các loại đất bán (đất nền, thổ cư) trong 6 tháng đầu năm tăng 118% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá nhà đất thổ cư cũng tăng 32% so với cùng kỳ. Nguyên nhân được cho là do giá chung cư tăng cao và nguồn hàng khan hiếm khiến nhiều người chuyển sang tìm kiếm nhà riêng ở cùng tầm giá từ 2-4 tỷ đồng, đẩy giá bán ở phân khúc này cũng tăng mạnh.

Đơn cử, 1 căn nhà 5 tầng, đầy đủ nội thất, có diện tích 32 m2 tại phố Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được bán với giá 4,4 hồi tháng 3 nhưng đến nay được rao bán lại với giá 5,2 tỷ đồng. Như vậy, chỉ hơn 3 tháng, giá của căn nhà đã tăng tới gần 1 tỷ đồng. Điều đáng nói, căn nhà nằm trong ngõ rộng khoảng 2,5 mét, chứ không phải nằm trên mặt phố.

Một căn nhà khác ở khu vực Cầu Giấy có diện tích 30m2 hồi đầu năm được rao bán với giá 4,8 tỷ đồng, tương đương 160 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, hiện nay cũng căn nhà đó đang được rao bán với giá 5,8 tỷ, tức tăng 1 tỷ so với đầu năm.

Người mua nhà chuyển hướng từ chung cư sang nhà thổ cư

Nhiều ý kiến cho rằng, giá chung cư đã tăng quá cao so với thu nhập của đại bộ phận dân cư nên khách hàng đã chuyển hướng sang loại hình đất thổ cư. Tuy nhiên, do khan hiếm nguồn cung nên giá nhà đã bị đẩy lên cao hơn so với thực tế.

Lý giải về việc nhà trong ngõ tăng cao, TS Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng một phần do thị trường chung cư có giá cao đã thúc đẩy một nhóm người mua nhà chuyển hướng. Nhà trong ngõ giá 3-4 tỷ đồng được quan tâm nhiều bởi với ngân sách tương đương, để mua chung cư cũng phải dịch chuyển ra khu vực xa trung tâm và ngày càng khan hiếm. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư phân khúc nhà trên cũng tăng trở lại.

Vị này cho rằng, giá nhà trong khu vực nội đô sẽ khó giảm nên khách có nhu cầu ở thực, không dùng đòn bẩy tài chính lớn nên cân nhắc tới việc xuống tiền mua nhà nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp với khả năng tài chính.

Lịch sử cho thấy giống như phân khúc căn hộ, giá nhà đất thổ cư Hà Nội cũng ghi nhận tình trạng tăng tương tự vào cuối năm 2021. Đến giữa năm 2022, khi thị trường khó khăn, giá loại hình này có giảm nhưng không "thấm" gì so với mức tăng.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội cho rằng, giá nhà đất tặng mạnh thời gian qua là do nhiều dự án đang mắc về cơ chế chính sách, các thủ tục pháp lý về đấu thầu, đấu giá kéo dài nhiều tháng khiến dự án không thực hiện đúng thời hạn. Cùng với đó là việc chuẩn bị thực hiện bảng giá đất theo giá thị trường cũng là nguyên nhân để tăng giá.

“Trong khi nguồn cung không đủ cầu, thì có một dòng tiền rất lớn là ngoại hối đổ vào đầu tư bất động sản, do đó cần đẩy mạnh việc cởi mở cơ chế chính sách để doanh nghiệp phát triển”, ông Điệp cho hay.

Đồng quan điểm, ông Phạm Đức Toản - CEO EZ Property nhận định, trước đây, nhà đất thổ cư thường là phân khúc được người mua ở thực đem lên bàn cân với chung cư mới. Tuy nhiên, thời gian qua, giá chung cư tăng đột biến ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp đã thúc đẩy khách hàng chuyển hướng tìm mua nhà đất. Nhiều người mua chấp nhận những bất tiện, hạn chế của phân khúc nhà trong ngõ hẻm như chỗ để xe, chất lượng công trình thay vì quyết định mua căn hộ chung cư đang đắt đỏ.