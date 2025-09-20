Mới nhất
Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con

Thứ bảy, 06:15 20/09/2025 | Câu chuyện văn hóa
Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thanh Bình vẫn miệt mài trên sàn diễn và phim trường. Phía sau ánh đèn, anh lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha đơn thân.

Sinh năm 1971, NSƯT Thanh Bình trưởng thành từ Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh gắn bó với sân khấu kịch suốt nhiều năm, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu kịch nghệ. Ngoài sân khấu, anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Ngã ba thời gian, Bức chân dung tình yêu, Đấu trí

Vai ông Lâm trong Lối về miền hoa của Thanh Bình từng được khán giả nhớ đến như một nhân vật ấm áp, nhân hậu. Gần đây, anh tạo dấu ấn với vai ông Dũng trong Cầu vồng ở phía cuối trời - một ông bố lớn tuổi, có những triệu chứng tuổi già như lẩm cẩm, nhớ nhớ quên quên và vai chủ tịch xã trong Có anh, nơi ấy bình yên . Sự biến hóa linh hoạt của NSƯT Thanh Bình khiến người xem nhiều lần bất ngờ: từ những nhân vật bụi bặm, gai góc trên sân khấu đến người cha hiền hậu, gần gũi trong phim truyền hình.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 1.

NSƯT Thanh Bình hóa thân thành bố đơn thân.

Dẫu vậy, so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, NSƯT Thanh Bình chọn cho mình con đường lặng lẽ hơn. Anh thẳng thắn chia sẻ không mặn mà với việc đánh bóng tên tuổi hay tham gia sự kiện rầm rộ. Với Thanh Bình, quan trọng nhất vẫn là giữ được đam mê nghệ thuật và cống hiến cho khán giả bằng những vai diễn tử tế.

Bên cạnh sự nghiệp, NSƯT Thanh Bình còn được biết đến nhiều hơn bởi hành trình làm bố đơn thân. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh một mình gánh vác việc nuôi 3 con. Nguyên nhân xuất phát từ sức khỏe không tốt của vợ cũ, cả 2 thống nhất để anh chăm sóc con cái.

Với lịch làm việc thất thường của nghề diễn viên, khi tập kịch, lúc lại chạy phim xuyên đêm, việc chăm con không tránh khỏi nhiều khó khăn. Anh từng thừa nhận áp lực lớn nhất chính là quỹ thời gian. Không ít cơ hội nghề nghiệp, những lời mời xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình, anh buộc phải từ chối để ưu tiên cho việc đưa đón, lo toan cho các con.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 2.

NSƯT Thanh Bình sẵn sàng làm "đồ chơi" cho các con.

Chia sẻ với PV VietNamNet, NSƯT Thanh Bình thừa nhận là người duy cảm, nặng nề chuyện gia đình. Trong trường hợp con ốm mà có người thay thế trên sân khấu, anh xin nghỉ để ở nhà chăm con.

"Có thể tôi lỡ nhịp trong nghệ thuật so với một số đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đúng và vui khi dành thời gian cho con, cho gia đình", nghệ sĩ Thanh Bình giãi bày.

Nhưng đổi lại, NSƯT Thanh Bình tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị trong gia đình nhỏ. Anh không chỉ là cha mà còn là người bạn thân thiết của con, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và gợi mở thay vì áp đặt. Thanh Bình khẳng định chưa từng ngăn cản mối quan hệ giữa các con và mẹ, trái lại luôn tạo điều kiện để các con gắn bó với cả hai.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con - Ảnh 3.

NSƯT Thanh Bình thấy đủ đầy khi được ở bên con, chưa nghĩ tới chuyện tái hôn.

Nhiều lần NSƯT Thanh Bình được giao những vai diễn là ông bố đơn thân. Với anh, đây là sự trùng hợp thú vị song cũng cho anh thêm góc nhìn mới, để thấy được các trường hợp có thể xảy đến của việc "con anh, con tôi, con chúng ta".

Gần đây, nhiều vụ việc đau lòng xảy ra với những đứa trẻ phải sống trong hoàn ảnh bố mẹ chia tay, phải ở với mẹ kế/cha dượng và bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần khiến NSƯT Thanh Bình suy nghĩ nhiều.

"Cha/mẹ có thể hy sinh bản thân để bảo vệ con chứ không phải hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy hạnh phúc của mình", anh nói.

NSƯT Thanh Bình đang thấy đủ đầy khi được ở bên con, cùng các con chia sẻ buồn vui nên chưa nghĩ tới chuyện tái hôn. Tổ ấm tuy không trọn vẹn như trước nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương.

Sau ánh đèn sân khấu, anh trở về với căn nhà ấm áp, nơi có ba đứa con là động lực để tiếp tục cố gắng mỗi ngày.

Top