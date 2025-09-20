Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, NSƯT Thanh Bình là ông bố đơn thân nuôi 3 con
Ở tuổi ngoài 50, NSƯT Thanh Bình vẫn miệt mài trên sàn diễn và phim trường. Phía sau ánh đèn, anh lặng lẽ gánh vác trách nhiệm của một người cha đơn thân.
Sinh năm 1971, NSƯT Thanh Bình trưởng thành từ Nhà hát Tuổi Trẻ. Anh gắn bó với sân khấu kịch suốt nhiều năm, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả yêu kịch nghệ. Ngoài sân khấu, anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Ngã ba thời gian, Bức chân dung tình yêu, Đấu trí …
Vai ông Lâm trong Lối về miền hoa của Thanh Bình từng được khán giả nhớ đến như một nhân vật ấm áp, nhân hậu. Gần đây, anh tạo dấu ấn với vai ông Dũng trong Cầu vồng ở phía cuối trời - một ông bố lớn tuổi, có những triệu chứng tuổi già như lẩm cẩm, nhớ nhớ quên quên và vai chủ tịch xã trong Có anh, nơi ấy bình yên . Sự biến hóa linh hoạt của NSƯT Thanh Bình khiến người xem nhiều lần bất ngờ: từ những nhân vật bụi bặm, gai góc trên sân khấu đến người cha hiền hậu, gần gũi trong phim truyền hình.
Dẫu vậy, so với nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ, NSƯT Thanh Bình chọn cho mình con đường lặng lẽ hơn. Anh thẳng thắn chia sẻ không mặn mà với việc đánh bóng tên tuổi hay tham gia sự kiện rầm rộ. Với Thanh Bình, quan trọng nhất vẫn là giữ được đam mê nghệ thuật và cống hiến cho khán giả bằng những vai diễn tử tế.
Bên cạnh sự nghiệp, NSƯT Thanh Bình còn được biết đến nhiều hơn bởi hành trình làm bố đơn thân. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh một mình gánh vác việc nuôi 3 con. Nguyên nhân xuất phát từ sức khỏe không tốt của vợ cũ, cả 2 thống nhất để anh chăm sóc con cái.
Với lịch làm việc thất thường của nghề diễn viên, khi tập kịch, lúc lại chạy phim xuyên đêm, việc chăm con không tránh khỏi nhiều khó khăn. Anh từng thừa nhận áp lực lớn nhất chính là quỹ thời gian. Không ít cơ hội nghề nghiệp, những lời mời xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình, anh buộc phải từ chối để ưu tiên cho việc đưa đón, lo toan cho các con.
Chia sẻ với PV VietNamNet, NSƯT Thanh Bình thừa nhận là người duy cảm, nặng nề chuyện gia đình. Trong trường hợp con ốm mà có người thay thế trên sân khấu, anh xin nghỉ để ở nhà chăm con.
"Có thể tôi lỡ nhịp trong nghệ thuật so với một số đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình đúng và vui khi dành thời gian cho con, cho gia đình", nghệ sĩ Thanh Bình giãi bày.
Nhưng đổi lại, NSƯT Thanh Bình tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị trong gia đình nhỏ. Anh không chỉ là cha mà còn là người bạn thân thiết của con, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ và gợi mở thay vì áp đặt. Thanh Bình khẳng định chưa từng ngăn cản mối quan hệ giữa các con và mẹ, trái lại luôn tạo điều kiện để các con gắn bó với cả hai.
Nhiều lần NSƯT Thanh Bình được giao những vai diễn là ông bố đơn thân. Với anh, đây là sự trùng hợp thú vị song cũng cho anh thêm góc nhìn mới, để thấy được các trường hợp có thể xảy đến của việc "con anh, con tôi, con chúng ta".
Gần đây, nhiều vụ việc đau lòng xảy ra với những đứa trẻ phải sống trong hoàn ảnh bố mẹ chia tay, phải ở với mẹ kế/cha dượng và bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần khiến NSƯT Thanh Bình suy nghĩ nhiều.
"Cha/mẹ có thể hy sinh bản thân để bảo vệ con chứ không phải hy sinh hạnh phúc của con để đổi lấy hạnh phúc của mình", anh nói.
NSƯT Thanh Bình đang thấy đủ đầy khi được ở bên con, cùng các con chia sẻ buồn vui nên chưa nghĩ tới chuyện tái hôn. Tổ ấm tuy không trọn vẹn như trước nhưng vẫn đong đầy tình yêu thương.
Sau ánh đèn sân khấu, anh trở về với căn nhà ấm áp, nơi có ba đứa con là động lực để tiếp tục cố gắng mỗi ngày.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa - 14 giờ trước
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).
Con gái đầu lòng của H'Hen NiêCâu chuyện văn hóa - 19 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu H'Hen Niê sinh thường con gái đầu lòng nặng 3kg. Vợ chồng hoa hậu đặt tên tiếng Anh cho con là Harley.
MC 21 tuổi gây sốt với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng tiếng Anh cuốn hút trên VTVCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
MC Thảo Trang, 21 tuổi, BTV của kênh Vietnam Today với IELTS 8.5 có ngoại hình xinh đẹp và giọng tiếng Anh cuốn hút.
Hoa hậu Việt trước khi đăng quang: Người phục vụ nhà hàng, người làm 'osin'Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Trước khi đăng quang hoa hậu, nhiều mỹ nhân của showbiz Việt từng có cuộc sống bươn chải, làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh.
Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cướiCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Tròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".
Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùaCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Phạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.
Hành trình 'chiến đấu' với bệnh tật của diva Hồng NhungCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Diva Hồng Nhung chia sẻ quyết định hoãn phẫu thuật ung thư vú để hoàn thành concert, vai trò của hai con song sinh, sứ mệnh lan tỏa thông điệp sức khỏe và hướng đi tương lai.
Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. “Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi”, Trúc Mai nói.
Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTVCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).