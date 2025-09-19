Mới nhất
Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

Thứ sáu, 13:43 19/09/2025 | Giải trí
GĐXH - Vĩnh Xương tiếp tục khẳng định vị thế “ông trùm phản diện" khi xuất hiện trong bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đang phát sóng trên VTV1.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 1.

Diễn viên Vĩnh Xương sinh năm 1975, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim như: Họa mi về tổ, Những người bạn học, Bức đại tự, Hà Nội 12 ngày đêm, Vào Nam ra Bắc, U tôi, Sinh tử, Đấu trí…

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 2.

Diễn viên Vĩnh Xương gây ấn tượng mạnh với khán giả năm 2022 khi xuất hiện trên sóng giờ vàng với nhân vật ông Đức - Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thành Đông trong "Đấu trí". Đây là một nhân vật hoàn toàn khác xa những vai diễn hiền lành trước đây của nam diễn viên. Ông Đức là người quảng giao, luôn tính toán về mặt kinh tế và sẵn sàng đánh đổi để đạt được mục đích.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 3.

Khi đã thoát được "cái bóng" của vai diễn hiền lành, Vĩnh Xương vào vai trùm phản diện Quân "già" trong phim "Độc đạo". Quân là tội phạm ma túy khét tiếng, có nhiều đàn em thân tín. Quân là nhân vật hiểm độc, mưu mô và máu lạnh. Nhân vật Quân bị khán giả ghét, điều này đã chứng minh cho diễn xuất thành công của Vĩnh Xương.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 4.

Với chiều cao khiêm tốn, gương mặt toát lên vẻ hiền lành chất phát, Vĩnh Xương trước đây thường được giao cho các vai diễn trai quê, anh chàng có tính cách nhút nhát, thật thà. Nhưng với "Sinh tử", "Độc đạo" lại hoàn toàn khác. Vĩnh Xương còn được mệnh danh là "ông trùm", vai đểu trên phim ảnh.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 5.

Suốt 20 năm nghiệp diễn, Vĩnh Xương luôn cho thấy sự yêu nghề, chăm chỉ, tận tụy với vai diễn cả trên phim truyền hình hay sân khấu kịch.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 6.

Về đời tư, tháng 3/2009, nghệ sĩ Vĩnh Xương kết hôn với bà xã Minh Nguyệt kém anh 8 tuổi. Có thời gian anh phải dừng sự nghiệp để lo kinh tế gia đình.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 7.

Diễn viên Vĩnh Xương từng chia sẻ 34 tuổi lấy vợ và tới tận 39 tuổi mới có con, và lại sinh đôi, áp lực về kinh tế rất lớn. Trong khi đó, làm nghệ thuật quá vất vả và thu nhập thấp. Chính vì những lý do trên nên dù lúc đó là Trưởng đoàn Đoàn biểu diễn 1, Nhà hát kịch Việt Nam, Vĩnh Xương đã xin thôi việc để kinh doanh.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 8.

Trong bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đang phát sóng trên VTV1, Vĩnh Xương góp mặt và tiếp tục khẳng định vị thế “ông trùm phản diện" với vai Bằng, một kẻ mưu mô, vũ phu ẩn sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của một doanh nhân thành đạt, một người anh rể hào sảng.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của Vĩnh Xương: "Vai diễn Bằng trong "Có anh, nơi ấy bình yên" là người xấu nhất trong các người tốt. Nhân vật này không ghê gớm, phức tạp giống với nhân vật trước đây tôi từng đảm nhận. Bằng là một dạng nhân vật đơn giản, tất nhiên anh ta cũng có những hành vi sai trái, và phải trả giá cho những điều đó nhưng điều chúng tôi mong muốn truyền tải là thông điệp về sự hướng thiện trong mỗi con người".

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 10.

Trong "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng là một doanh nhân, có tiếng nói trong địa phương và là anh rể của Huy - Trưởng công an xã. Bằng luôn tìm cách "thâu tóm" mọi thứ xảy ra trên địa bàn để phục vụ mục đích riêng. Bằng luôn ngấm ngầm thể hiện là kẻ hai mặt khiến người khác dù biết nhưng không có cách nào đối phó nổi.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 11.

Doanh nhân Bằng như một thế lực ngầm, thao túng, gây ra những "điểm nóng" gây bất ổn trong xã. Bằng luôn khiến chủ tịch xã, phó chủ tịch xã cảm thấy bất an, nhờ vả để lo giữ ghế trong bối cảnh sắp sáp nhập địa phương.

Hôn nhân đời thực của diễn viên VFC: Vĩnh Xương, ông trùm phim 'Đấu trí' hạnh phúc thế nào bên vợ trẻ? - Ảnh 12.

Phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đã phát sóng được 28 tập, nhân vật Bằng do Vĩnh Xương thủ vai được đánh giá tốt vể khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, trên một số diễn đàn phim, khán giả cũng có nhiều tranh cãi xung quanh nhân vật Bằng. Không ít khán giả cảm thấy chán ghét nhân vật phản diện này, bởi luôn xuất hiện mọi chỗ để đạt mưu đồ cá nhân, luôn tỏ ra thiện chí nhưng lại là kẻ cơ hội, đểu giả.

Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi - Ảnh 13.

Nhiều khán giả cho rằng để nhân vật Bằng chỉ là một doanh nhân mà thao túng, khiến từ người dân, đến quan chức địa phương cũng phải nể nang, nhờ vả là điều thiếu hợp lý.

(Ảnh: Tư liệu, VTV, FB nhân vật)

Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi "Vietnam"s Next Top Model" là ai?Thí sinh quê Lâm Đồng gây tranh cãi khi xin rút khỏi 'Vietnam's Next Top Model' là ai?

GĐXH - Ái Băng trong tập 7 "Vietnam's Next Top Model 2025" gây bất ngờ với giám khảo và khán giả khi xin rời khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.

Trái ngược với "Mưa đỏ", phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàngTrái ngược với 'Mưa đỏ', phim có Cát Phượng doanh thu thấp đến ngỡ ngàng

GĐXH - Tính đến thời điểm 10h ngày 18/9, "Mưa đỏ" đạt hơn 668 tỷ đồng doanh thu bán vé, trong khi đó "Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu" chỉ thu hơn 140 triệu đồng sau một tuần ra rạp.

Hồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nướcHồng Phát và Phó chủ tịch xã Xuân lo lắng vì Bằng có kết quả xét nghiệm nước

GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng nắm trong tay kết quả xét nghiệm mẫu nước cho thấy trang trại lợn là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước làm cá chết hàng loạt.



Thanh Hằng (th)
