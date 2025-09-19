Nam diễn viên gây tranh cãi trong 'Có anh, nơi ấy bình yên' từng bỏ chức trưởng đoàn, hôn nhân viên mãn bên vợ kém 8 tuổi

Theo chia sẻ của Vĩnh Xương: "Vai diễn Bằng trong "Có anh, nơi ấy bình yên" là người xấu nhất trong các người tốt. Nhân vật này không ghê gớm, phức tạp giống với nhân vật trước đây tôi từng đảm nhận. Bằng là một dạng nhân vật đơn giản, tất nhiên anh ta cũng có những hành vi sai trái, và phải trả giá cho những điều đó nhưng điều chúng tôi mong muốn truyền tải là thông điệp về sự hướng thiện trong mỗi con người".

