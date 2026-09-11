Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời

| Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Sau 15 năm hôn nhân, tôi từng nghĩ mình hiểu rất rõ về chồng và gia đình nhỏ của mình. Cho đến khi bố qua đời, tôi vô tình nghe được một câu nói của chồng và chết lặng khi biết rằng giữa anh và bố tôi từng có một bí mật được cả hai giấu kín suốt nhiều năm. Một bí mật có thể khiến gia đình tôi trên bờ vực tan vỡ...

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời - Ảnh 1.Sau lần sảy thai, tôi nghi chồng có người khác vì luôn né chuyện có con: Sự thật phía sau khiến tôi lặng người

GĐXH - Tôi từng nghĩ chồng vẫn ám ảnh chuyện mất con, rồi có lúc lại nghi anh đã có người khác. Nhưng sau nhiều năm né tránh, sự tò mò khiến tôi âm thầm theo dõi chồng. Đến khi thấy anh lặng lẽ đứng trước mộ một người phụ nữ, tôi mới biết phía sau sự im lặng ấy là một bí mật anh đã mang theo suốt nhiều năm.

Sau khi bố qua đời, tôi cay đắng biết chồng và bố từng giấu tôi một chuyện động trời - Ảnh 2.Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

GĐXH - Sau hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng biết chồng có một sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Tôi càng không thể hiểu vì sao những lúc con ốm đau, học hành cần tiền, tôi phải tự mình lo liệu, còn anh vẫn âm thầm gửi tiết kiệm. Cho đến khi hỏi mẹ chồng, câu trả lời của bà khiến tôi không biết nên suy nghĩ thế nào cho đúng.

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Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Chồng đột ngột qua đời, tôi phát hiện sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng: Lời mẹ chồng khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn 10 năm chung sống, tôi chưa từng biết chồng có một sổ tiết kiệm gần 1 tỷ đồng. Tôi càng không thể hiểu vì sao những lúc con ốm đau, học hành cần tiền, tôi phải tự mình lo liệu, còn anh vẫn âm thầm gửi tiết kiệm. Cho đến khi hỏi mẹ chồng, câu trả lời của bà khiến tôi không biết nên suy nghĩ thế nào cho đúng.

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