Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoa

Thứ tư, 10:10 03/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.

Người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 này từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Sau khi ly hôn, chị quyết định không tìm một bờ vai khác để dựa dẫm, mà chọn cách dựa vào chính mình. Thay vì gục ngã, chị biến biến cố thành động lực: "Tôi muốn có một ngôi nhà của riêng mình, nơi tôi làm chủ mọi thứ". Và từ đó, hành trình biến căn hộ thô thành "lâu đài trên không" bắt đầu.

Tự tay tạo dựng không gian sống mơ ước

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành

Khác với nhiều người chọn thuê ngoài công ty cải tạo, người phụ nữ trung niên này lại quyết định "tự lực cánh sinh". Chị dành hàng tháng trời đi khắp các chợ vật liệu xây dựng, đồ nội thất, trung tâm đèn chiếu sáng để tìm lựa chọn phù hợp nhất.

"Ban đầu tôi lo lắng lắm, nhưng gia đình luôn động viên. Tôi muốn từng viên gạch, từng cánh cửa đều mang dấu ấn của chính mình", chị chia sẻ.

Ngôi nhà rộng 400m², giá mua 1,86 triệu tệ cách đây 10 năm, có 5 phòng ngủ, 3 phòng khách và ban công rộng tới 120m², trần cao 6m. Việc cải tạo kéo dài hơn 14 tháng với chi phí 1,2 triệu tệ. Từ thiết kế, lựa chọn vật liệu, giám sát công trình đến từng chi tiết nội thất, chị đều trực tiếp tham gia.

Phòng khách – trái tim của "lâu đài trên không"

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành

Phòng khách gây choáng ngợp với cửa kính mắt cáo khổng lồ kéo dài từ sàn đến trần. Năm khung cửa giả hình vòm cùng cửa mở kiểu Pháp như đang "đóng khung" ánh sáng bên ngoài thành bức tranh sơn dầu.

Để giảm bớt sự trống trải của trần cao, chị lắp thêm dầm gỗ màu nâu sẫm và treo đèn chùm lớn màu vàng. Sàn gỗ nâu đỏ kết hợp với tường ốp đá trắng tạo cảm giác vừa ấm cúng, vừa sang trọng.

Bố cục được hoàn thiện với sofa da xám đậm, bàn cà phê đen tròn, ghế phụ sắp đặt cân đối. Đặc biệt, cây xanh như Monstera và Bamboo Lily được đưa vào, hòa quyện với cửa vòm, tạo hiệu ứng "thiên nhiên bước vào nhà".

Không gian sinh hoạt – tinh tế từ phòng ăn tới phòng ngủ

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành

Phòng ăn kết nối mở với phòng khách, lát sàn gỗ nguyên bản, điểm xuyết bằng ba đèn chùm vàng. Bàn ăn hình chữ nhật kết hợp ghế đen và hệ tủ âm tường vừa tiện lợi vừa thời trang: phần trên là tủ kính đựng bát đĩa, phần giữa để máy pha cà phê, phần dưới có ngăn kéo cất đồ.

Phòng ngủ lại đi theo hướng ngược lại: nhỏ gọn, ấm cúng và yên tĩnh. Giường đôi phủ chăn ga xanh, tường sơn vàng nhạt, đèn chùm vàng trên trần tạo nên không gian thư giãn. Góc trang điểm bằng gỗ sẫm đặt cạnh cửa sổ, điểm thêm đèn bàn nhỏ – đủ ấm áp, vừa sang trọng.

Người phụ nữ trung niên này giải thích: "Phòng ngủ không cần quá rộng, chỉ cần đủ thoải mái để dễ ngủ. Tôi muốn giữ sự giản dị để cân bằng với phòng khách hoành tráng".

Ban công – khu vườn treo đầy nắng

Không gian ngoài trời cũng được chăm chút. Khi mở cánh cửa lớn, cảnh sắc mùa xuân ùa vào như một bức tranh sơn dầu: dây leo vắt qua họa tiết gang, gió lùa nhẹ khắp ban công. Đây là nơi chị dành nhiều thời gian thư giãn, đọc sách, trò chuyện với bạn bè.

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành

Cộng đồng mạng trầm trồ và đặt câu hỏi

Khi hình ảnh ngôi nhà được đăng tải, hàng nghìn bình luận xuất hiện:

"Đây là căn phòng mơ ước, nhìn như châu Âu giữa lòng Hồ Nam."

"Nếu con dâu chưa có, thì cho tôi đăng ký nhé!" – một cư dân mạng hài hước bình luận.

Người khác lại tò mò: "Đây là loại đá gì trên tường phòng khách vậy?"

Chủ nhân trả lời tận tình: Đó là đá văn hóa, được dán bằng keo gạch, phía sau cần lót gỗ. Về vệ sinh kính, chị cũng thẳng thắn: "Mỗi năm tôi thuê dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí khoảng 2.500 tệ".

Không ít người góp ý rằng diện tích phòng khách quá lớn có phần lãng phí. Nhưng chị đáp: "Không lãng phí đâu, tôi thích sự thoáng đãng. Phòng ngủ nhỏ lại khiến tôi ngủ ngon hơn".

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành

Hành trình tự lập và bài học từ một người phụ nữ trung niên

Từ việc mua nhà giá hợp lý 10 năm trước, đến quá trình tự thiết kế và giám sát thi công kéo dài hơn 14 tháng, người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 này đã chứng minh rằng: sự kiên trì và chủ động có thể tạo ra một "tổ ấm trong mơ".

Ngôi nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là thành quả của nỗ lực, là cách chị khẳng định giá trị bản thân giữa tuổi trung niên. Đằng sau vẻ lộng lẫy là cả một hành trình đi chợ vật liệu, trao đổi với thợ, chọn từng món đồ nội thất.

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành

Kết luận

Giữa nhịp sống ồn ào, câu chuyện của người phụ nữ trung niên ở Hồ Nam gợi cảm hứng cho nhiều người: hãy dám tự thiết kế cuộc đời mình, từ ngôi nhà đến cách sống. Không cần phải quá hoàn hảo, nhưng chỉ cần có tâm huyết, mọi thứ sẽ trở thành dấu ấn riêng.

Có lẽ đó cũng chính là "giá trị thặng dư" lớn nhất mà ngôi nhà này mang lại: không chỉ là lâu đài trên không, mà còn là biểu tượng của một cuộc sống độc lập, mạnh mẽ và đầy cảm hứng.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

- 50 phút trước

GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

- 3 giờ trước

GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Phong thủy - 16 giờ trước

GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 16 giờ trước

GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộc

Bát hương có dấu hiệu bất thường này cần phải thay ngay, càng giữ càng mất lộc

Phong thủy - 16 giờ trước

GĐXH - Trong phong thủy, bát hương là nơi tâm linh được người dân hết sức coi trọng. Bởi vậy, trung bình mỗi nhà sẽ có từ 1 - 3 bát hương để cầu khấn. Nếu như bát hương nhà bạn có những dấu hiệu bất thường này thì nên thay ngay.

Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giải

Nếu không may đặt bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh, đừng lo, hãy đọc bài viết sau để có cách hóa giải

Phong thủy - 21 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ là nơi linh thiêng nên luôn phải sạch sẽ, tránh xa mọi sự ô uế. Tuy nhiên, nhiều gia đình không may lại bị phạm lỗi phong thủy đó là bàn thờ dựa lưng vào nhà vệ sinh. Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau để có cách hóa giải.

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Việc thiết kế không gian sống với các vật liệu tái chế thân thiện môi trường không chỉ dừng lại ở yếu tố "xanh", mà còn mang lại rất nhiều giá trị thiết thực cả về kinh tế, thẩm mỹ lẫn tinh thần.

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.

Cách đặt Thần Tài Thổ Địa để gia tăng phúc lộc

Cách đặt Thần Tài Thổ Địa để gia tăng phúc lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Bố trí Thần Tài Thổ Địa không chỉ mang lại tài lộc mà còn tạo nên một không gian sống hài hòa, phong thủy tốt. Với những nguyên tắc bố trí phù hợp, gia chủ sẽ tạo ra sự thuận lợi, thu hút may mắn, tài lộc và phát triển thịnh vượng.

Vì sao trong 12 ngày rằm người xưa sợ nhất ngày Rằm tháng 7?

Vì sao trong 12 ngày rằm người xưa sợ nhất ngày Rằm tháng 7?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong văn hóa dân gian của người Việt và một số nước đều có quan niệm tương đồng về tháng 7 âm lịch, khi cho rằng, đây chính là thời điểm cửa địa ngục được phóng thích. Vì vậy, tháng này được coi là tháng của ma quỷ.

Xem nhiều

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top