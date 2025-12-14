Xem ngày giờ tuần mới 15/12 - 21/12 để chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành mang tài lộc về cho gia chủ

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

1. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ hai ngày 15/12/2025

Âm lịch: 26/10/2025 tức ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng có thể tham khảo các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Ngọ; tức Chi sinh Can (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, hình Ngọ, hình Dậu, hại Sửu, phá Mão, tuyệt Hợi.

Theo chuyên gia, trong ngày này có sao Hung Tú là sao xấu, nên nếu thực hiện các công việc quan trọng nên chọn sang ngày khác. Để thực hiện các việc thuận lợi, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 15/12 là hướng Đông Nam và hướng Bắc; tránh xuất hành hướng xấu – hướng Đông. Đồng thời, có thể chọn giờ xuất hành Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 16/12/2025

Âm lịch: 27/10/2025 tức ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Giờ hoàng đạo trong ngày là:

+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Mùi; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc cục. Xung Sửu, hình Sửu, hại Tý, phá Tuất, tuyệt Sửu. Tam Sát kị mệnh tuổi Thân, Tý, Thìn.

Hướng xuất hành trong ngày 16/12 là hướng Đông Bắc và hướng Nam; nên tránh xuất hành hướng xấu là hướng Đông. Cùng với đó, chọn các giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để gia tăng tài lộc: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát). Mọi việc thực hiện trong ngày đều dễ dàng có được kết quả tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, khai trương…

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 17/12/2025

Âm lịch: 28/10/2025 tức ngày Canh Thân, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Thân; tức Can Chi tương đồng (Kim) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 17/12 là hướng Tây Bắc, Tây Nam và tránh xuất hành hướng xấu Đông Nam. Bên cạnh đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h 23h- 1h (Đại an); 1h-3h và 13h-15h (Tốc hỷ); 7h-9h và 19h-21h (Tiểu cát).

Ngày này khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là chôn cất, tu bổ mồ mả, trổ cửa, khai trương, xuất hành, các việc thủy lợi.

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 18/12/2025

Âm lịch: 29/10/2025 tức ngày Tân Dậu, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày 18/12:

+ Canh Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Tân Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Giáp Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Tân Dậu; tức Can Chi tương đồng (Kim) – ngày tốt. Để thực hiện các việc thuận lợi, gia tăng tài lộc, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày là hướng Tây Nam và tránh xuất hành hướng xấu Đông Nam.

Ngoài ra, nên chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an). Khởi tạo trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây đắp hay sửa chữa phần mộ, trổ cửa, tháo nước, các việc thủy lợi, may áo, kinh doanh, giao dịch, mưu cầu công danh.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 19/12/2025

Âm lịch: 30/10/2025 tức ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Giáp Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Ất Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Mậu Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Nhâm Tuất; tức Chi khắc Can (Thổ, Thủy) – ngày xấu. Để hóa giải, thực hiện các việc được thuận lợi và có tài lộc, mọi người nên chọn hướng xuất hành tốt trong ngày 19/12 là hướng Nam và hướng Tây. Cùng với đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 20/12/2025

Âm lịch: 01/11/2025 tức ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Quý Hợi; tức Can Chi tương đồng (Thủy) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 20/12/2025 là hướng Đông Nam và Tây Bắc. Giờ xuất hành Lý Thuần Phong nên chọn: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 21/12/2025

Âm lịch: 02/11/2025 tức ngày Giáp Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tỵ. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành có thể tham khảo giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Đinh Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Tý; tức Chi sinh Can (Thủy, Mộc) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Kim khắc hành Mộc, đặc biệt tuổi: Mậu Tuất nhờ Kim khắc mà được lợi.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Chuyên gia khuyên mọi người nên chọn hướng xuất hành trong ngày 21/12 là hướng Đông Bắc và Đông Nam. Bên cạnh đó, chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Đại an); 3h-5h và 15h-17h (Tốc hỷ); 9h-11h và 21h-23h (Tiểu cát).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.