Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn giấu con cái 2 điều để sống thảnh thơi, viên mãn

Đó cũng là triết lý sống của bà Lưu Vân, 69 tuổi, ở Trung Quốc. Sau khi nghỉ hưu, bà được nhiều người trong làng ngưỡng mộ vì có cuộc sống an nhàn, thảnh thơi, không vướng bận. Bà chia sẻ, bí quyết nằm ở chỗ: biết giữ kín 2 điều với con cái.

1. Giữ kín lương hưu và tiền tiết kiệm

Sau cả một đời làm việc vất vả, ai cũng mong khi nghỉ hưu sẽ có khoản lương hưu ổn định, chút tiền tiết kiệm, thậm chí là một vài bất động sản hay khoản đầu tư nhỏ.

Đó chính là chỗ dựa quan trọng để cha mẹ có thể an yên tuổi già.

Thế nhưng, với bà Lưu Vân, tiền bạc là con dao hai lưỡi. Nó có thể mang lại sự vững vàng, nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến xung đột.

Bà từng chứng kiến không ít gia đình tan nát chỉ vì chuyện tài chính.

Có người hàng xóm của bà, vì con cái cần vốn làm ăn, đã dốc gần hết tiền tiết kiệm và bán cả nhà để giúp. Cuối cùng, họ phải dọn về sống cùng con cháu, mất đi quyền tự quyết.

Ban đầu tưởng là giúp đỡ, nhưng càng ngày khoảng cách thế hệ và những bất đồng trong sinh hoạt lại khiến gia đình lục đục, căng thẳng.

Thậm chí, có những nhà còn rơi vào cảnh đau lòng hơn khi anh em kiện tụng chỉ vì tranh chấp tài sản của cha mẹ.

Chứng kiến những điều đó, bà Lưu Vân lựa chọn cách giữ kín thu nhập và tài sản của mình. Bà dạy con từ sớm rằng: ai cũng phải tự lập, tự lo cho cuộc sống, không được ỷ lại vào cha mẹ.

Bà nói: "Giấu tiền không phải là ích kỷ. Đó là để con cái học cách trân trọng đồng tiền mình làm ra, đồng thời để vợ chồng tôi có thể sống tự chủ, thoải mái, không thành gánh nặng của bất kỳ ai."

Nhờ vậy, bà có thể an tâm tận hưởng tuổi già, muốn đi đâu, làm gì cũng đều tự quyết, chẳng phải nhìn sắc mặt con cái hay sợ bị ai phán xét.

Thay vì lao vào gánh vác hết mọi việc cho con cháu, bà Lưu Vân chọn cách giữ khoảng cách vừa đủ. Bà vẫn giúp đỡ khi cần, nhưng không đánh đổi toàn bộ tuổi già để sống vì người khác. Ảnh minh hoạ

2. Nghỉ hưu không cống hiến quên mình

Một sai lầm phổ biến của nhiều người sau khi nghỉ hưu là dành toàn bộ thời gian, sức lực cho con cháu. Tưởng rằng như vậy là yêu thương, hy sinh, nhưng thực tế đôi khi lại phản tác dụng.

Bà Lưu Vân kể về bà Trương - một người bạn trong làng. Nghe tin con dâu mang thai, bà Trương ngày nào cũng sang nhà lo việc bếp núc, dọn dẹp, chăm sóc.

Sau khi cháu chào đời, bà càng bận rộn hơn: nấu nướng, giặt giũ, bế cháu từ sáng tới tối. Không chỉ vậy, bà còn lấy tiền tiết kiệm của mình để mua đồ cho cháu nhỏ.

Thế nhưng, sau vài năm, người ta thấy bà Trương nhiều hơn là than thở, ít dần đi nụ cười. Nguyên nhân là mâu thuẫn với con dâu ngày càng lớn.

Khác biệt trong quan niệm nuôi dạy con, lối sinh hoạt không hợp, cộng thêm tâm lý sau sinh của con dâu khiến không khí gia đình luôn căng thẳng.

Lòng tốt, sự tận tụy của bà Trương cuối cùng lại chỉ nhận về những lời trách móc, chứ chẳng được thấu hiểu.

Chuyện này cũng khiến bà Lưu Vân nhận ra 2 điều. Một là, của cho không quan trọng bằng cách cho. Hai là, thứ bạn cho đi có thể không phải là thứ người khác cần.

Vậy nên, thay vì lao vào gánh vác hết mọi việc cho con cháu, bà Lưu Vân chọn cách giữ khoảng cách vừa đủ. Bà vẫn giúp đỡ khi cần, nhưng không đánh đổi toàn bộ tuổi già để sống vì người khác.

Nghỉ hưu an yên: Bí quyết nằm ở sự "giữ kín"

Tuổi già không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là giai đoạn để mỗi người tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.

Với bà Lưu Vân, giữ kín tiền bạc và không cống hiến quên mình chính là hai bí quyết giúp bà có cuộc sống nghỉ hưu thảnh thơi, viên mãn.

Đây cũng là lời nhắc nhở cho nhiều bậc cha mẹ: hãy sống cho bản thân nhiều hơn, hãy để con cái tự lập và trưởng thành.

Bởi một tuổi già hạnh phúc không nằm ở việc hy sinh tất cả, mà ở chỗ ta biết cân bằng giữa yêu thương người khác và yêu thương chính mình.

Người khôn ngoan không bao giờ nghỉ hưu mà thiếu 3 'bùa hộ mệnh' này GĐXH - Để tận hưởng khoảng thời gian sống yên bình, hạnh phúc khi về hưu, ta cần hoạch định rõ 1 vài việc trước khi nghỉ hưu để tránh gặp khủng hoảng tinh thần.

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ GĐXH - Suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện, gửi con trai 17 triệu đồng mỗi tháng và chăm cháu từ sáng đến tối. Nhưng đến khi tôi nằm viện, người tôi mong đợi nhất lại hoàn toàn vắng bóng.

Theo Sohu