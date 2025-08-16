Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tới

Thứ bảy, 09:13 16/08/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người cho rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, điều đáng lo nhất là tiền bạc. Nhưng một người từng trải qua 10 năm nghỉ hưu tiết lộ một thách thức lớn hơn, âm thầm bào mòn người cao tuổi.

Hành trình nghỉ hưu bất đắc dĩ

Năm 2007, ở tuổi 52, George Jerjian buộc phải nghỉ hưu sớm vì phát hiện một khối u bằng quả cà tím trên xương chậu. Bác sĩ chẩn đoán đây là ung thư thứ phát và cho ông chỉ còn khoảng 6 tháng để sống.

Hai lần phẫu thuật thành công đã cứu ông khỏi cửa tử, nhưng nhiều tháng chống nạng và học đi lại đã khiến ông kiệt sức.

Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian bình yên, nhưng thực tế lại khác xa kỳ vọng.

10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tới- Ảnh 1.

George Jerjian. Ảnh: Bmmagazine

Nghỉ hưu: Khoảng trống vô hình

Trong 10 năm nghỉ hưu, George rơi vào trạng thái buồn chán, bồn chồn, mất năng lượng và thiếu mục tiêu sống.

"Thực tế, đó là những tháng ngày buồn chán, bồn chồn và bế tắc. Sự nhiệt tình và năng lượng trong con người tôi giảm đi. Sức khỏe tinh thần của tôi cũng bị ảnh hưởng." - George nói.

Khi chia sẻ, ông nhận được nhiều lời đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ: nhớ công việc cũ, thấy lạc lõng, không còn được chú ý, thậm chí cảm giác bị "loại khỏi cuộc chơi".

Kết quả khảo sát 15.000 người về hưu trên 60 tuổi cho thấy: thách thức lớn nhất khi nghỉ hưu không phải tài chính, mà là tìm ra mục đích sống. Tiền bạc quan trọng, nhưng không nằm trong top nguyên nhân khiến họ cảm thấy khủng hoảng nhất.

Lập kế hoạch nghỉ hưu: Không chỉ là tiền

George chỉ ra, nhiều người nhầm lẫn giữa "tiết kiệm hưu trí" và "lập kế hoạch nghỉ hưu".

Kế hoạch thực sự không chỉ xoay quanh con số trong tài khoản, mà còn phải trả lời câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì mỗi ngày khi không còn công việc 9–5?"

Bởi lẽ, bạn có thể rời khỏi sự nghiệp, nhưng không thể bỏ lại cuộc sống phía sau.

"Có nguồn tài chính ổn định để duy trì thời gian nghỉ hưu đóng vai trò quan trọng. Song điều quan trọng hơn là lập kế hoạch cuộc sống".

Tìm lại mục đích sống sau nghỉ hưu

Theo khảo sát, 35% người về hưu cho biết họ vượt qua được khó khăn bằng cách tìm lại mục tiêu sống qua một kỹ năng hoặc sở thích mới.

Nghiên cứu năm 2021 với 12.825 người trên 51 tuổi cũng khẳng định: mục đích sống mạnh mẽ giúp cải thiện lối sống, làm chậm tiến triển bệnh mạn tính và mở ra cơ hội mới, kể cả cơ hội kiếm thêm thu nhập.

Bí quyết từ triết lý Nhật Bản – Ikigai

Để thoát khỏi sự nhàm chán, George tìm đến "Ikigai" – khái niệm về "lý do bạn tồn tại" của người Nhật. Ikigai được hình thành khi một hoạt động thỏa mãn 4 yếu tố:

Bạn yêu thích việc đó.

Bạn giỏi việc đó.

Xã hội cần việc đó.

Bạn có thể kiếm tiền từ việc đó.

Đạt được Ikigai đồng nghĩa với việc tìm ra lý do để thức dậy mỗi sáng và cảm thấy cuộc sống đáng giá.

Ở tuổi 67, George đã quay lại làm việc, sáng lập công ty huấn luyện tư duy cho người nghỉ hưu, giúp họ tìm lại niềm vui và động lực.

Ông nhắn nhủ: "Đừng để quãng đời sau nghỉ hưu trôi qua vô định. Dù ở tuổi 30, 50 hay 70, bạn vẫn có thể sống trọn vẹn nếu tìm được mục đích cho mình."

Bài viết trên đây là chia sẻ của George Jerjian, tác giả của của cuốn sách "Dare to Discover Your Purpose: Retire, Refire, Rewire". Là nhà sản xuất từng đoạt giải Emmy và xuất bản 10 cuốn sách, ông có bằng kinh doanh tại ĐH Bradford (Anh) và bằng thạc sĩ Báo chí tại ĐH New York.

Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái &quot;hành&quot; đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: &quot;Có tiền mới là điểm tựa cuối đời&quot;Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái 'hành' đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống bà lại rơi vào vòng xoáy mệt mỏi và thất vọng khi bị con cái đòi hỏi đủ điều.

Nghỉ hưu, tôi làm 3 việc để trả nợ nhà giúp con cho đến khi biết mình đã hy sinh vô nghĩa sau một chuyến du lịchNghỉ hưu, tôi làm 3 việc để trả nợ nhà giúp con cho đến khi biết mình đã hy sinh vô nghĩa sau một chuyến du lịch

GĐXH - Hai năm sau khi nghỉ hưu, tôi chưa từng có một ngày thảnh thơi để trả món nợ 350 triệu mua nhà cho con trai, con dâu. Nhưng khi món nợ vừa dứt, một chuyến du lịch cùng các con đã khiến tôi bàng hoàng.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình

5 điều biến phụ nữ sau 50 tuổi thành phiên bản rực rỡ nhất của chính mình

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu, 4 năm sau tôi bất ngờ có tên trong di chúc và phải hầu tòa

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

Điểm mặt 4 con giáp hay xen vào chuyện người khác, dễ mất bạn vì… lỡ lời

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Cùng chuyên mục

Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

Cô dâu Lâm Đồng ngồi xe lăn vào lễ đường khiến hai họ xúc động, giờ ra sao?

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

Hành trình tìm thấy hạnh phúc đích thực của cô dâu Lâm Đồng đầy gian nan và trắc trở.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Bỏ phố về quê rồi ở cùng con cái, cụ ông nhận ra: "Tuổi già, chỉ nơi này mới thật sự bình yên”

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Tuổi già ở đâu là chốn an yên nhất? Quê nhà bình yên, sống cùng con cháu hay một góc riêng tự tại?

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Nghỉ hưu, thắt lưng buộc bụng để chu cấp con trai: Một cơn bạo bệnh khiến tôi tỉnh ngộ

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Suốt nhiều năm sau khi nghỉ hưu, tôi sống tằn tiện, gửi con trai 17 triệu đồng mỗi tháng và chăm cháu từ sáng đến tối. Nhưng đến khi tôi nằm viện, người tôi mong đợi nhất lại hoàn toàn vắng bóng.

Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khó

Điểm tên các con giáp nữ nắm quyền trong hôn nhân, chồng muốn thoải mái cũng khó

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Không phải ngẫu nhiên mà một số con giáp nữ trong hôn nhân luôn được xem là "người cầm trịch".

Vì sao trẻ nhỏ lại có 2 'bộ mặt': Ở nhà thì hung hăng, ra ngoài lại nhút nhát?

Vì sao trẻ nhỏ lại có 2 'bộ mặt': Ở nhà thì hung hăng, ra ngoài lại nhút nhát?

Nuôi dạy con - 19 giờ trước

GĐXH - Nếu chúng ta quan sát kỹ, sẽ thấy phần lớn những đứa trẻ hung hăng khi ở nhà đều có cha mẹ nuông chiều bên cạnh.

Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này, ngay cả khi thất bại, họ không bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh hay người khác, mà sẵn sàng nhận sai và đứng dậy mạnh mẽ hơn.

Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờ

Tưởng bạn nghèo xin đồ ăn thừa ở buổi họp lớp, khi thấy chiếc xe đến đón anh ấy cả nhóm mới sững sờ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Buổi họp lớp kỷ niệm 10 năm ra trường tưởng chừng chỉ toàn tiếng cười, thế nhưng, một hành động của người bạn cũ đã khiến cả nhóm hoài nghi đến lặng im, rồi rưng rưng nước mắt.

Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhà

Bố đánh con gái dã man giữa phố, ép lên xe vì không chịu về nhà

Gia đình - 1 ngày trước

Hình ảnh người bố liên tục dùng chân đạp vào người, túm cổ con gái trong khi cô bé cố gắng tránh đòn khiến dư luận bức xúc.

Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp

Vợ đối chất 'tiểu tam', vạch trần chuyện ngoại tình ngay trên sóng trực tiếp

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ lên sóng radio trực tiếp đối chất tình nhân của chồng, làm dấy lên tranh cãi về chuyện ngoại tình.

Xem nhiều

Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhất

Sống thử cùng 'bạn đời' sau nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Tuổi già tự do vẫn là hạnh phúc nhất

Gia đình

GĐXH - Bước vào tuổi già, mỗi người sẽ chọn một cách sống: có người tìm một nửa đồng hành, có người lại muốn sống độc lập.

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nếu con bạn có 3 hành vi này, thường sẽ rất thành công khi lớn lên

Nuôi dạy con
Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Cha mẹ thường xuyên trò chuyện với con vào thời điểm này, con lớn lên hạnh phúc và giỏi giang

Nuôi dạy con
5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

5 cung hoàng đạo bản lĩnh, tham vọng và luôn muốn vươn lên dẫn đầu

Gia đình
Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Top cung hoàng đạo sống bản lĩnh: Sai thì nhận, thua thì chịu

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top