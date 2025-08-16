10 năm nghỉ hưu và cú sốc tinh thần ít ai ngờ tới
GĐXH - Nhiều người cho rằng, bước vào tuổi nghỉ hưu, điều đáng lo nhất là tiền bạc. Nhưng một người từng trải qua 10 năm nghỉ hưu tiết lộ một thách thức lớn hơn, âm thầm bào mòn người cao tuổi.
Hành trình nghỉ hưu bất đắc dĩ
Năm 2007, ở tuổi 52, George Jerjian buộc phải nghỉ hưu sớm vì phát hiện một khối u bằng quả cà tím trên xương chậu. Bác sĩ chẩn đoán đây là ung thư thứ phát và cho ông chỉ còn khoảng 6 tháng để sống.
Hai lần phẫu thuật thành công đã cứu ông khỏi cửa tử, nhưng nhiều tháng chống nạng và học đi lại đã khiến ông kiệt sức.
Tưởng rằng nghỉ hưu sẽ là quãng thời gian bình yên, nhưng thực tế lại khác xa kỳ vọng.
Nghỉ hưu: Khoảng trống vô hình
Trong 10 năm nghỉ hưu, George rơi vào trạng thái buồn chán, bồn chồn, mất năng lượng và thiếu mục tiêu sống.
"Thực tế, đó là những tháng ngày buồn chán, bồn chồn và bế tắc. Sự nhiệt tình và năng lượng trong con người tôi giảm đi. Sức khỏe tinh thần của tôi cũng bị ảnh hưởng." - George nói.
Khi chia sẻ, ông nhận được nhiều lời đồng cảm từ những người cùng cảnh ngộ: nhớ công việc cũ, thấy lạc lõng, không còn được chú ý, thậm chí cảm giác bị "loại khỏi cuộc chơi".
Kết quả khảo sát 15.000 người về hưu trên 60 tuổi cho thấy: thách thức lớn nhất khi nghỉ hưu không phải tài chính, mà là tìm ra mục đích sống. Tiền bạc quan trọng, nhưng không nằm trong top nguyên nhân khiến họ cảm thấy khủng hoảng nhất.
Lập kế hoạch nghỉ hưu: Không chỉ là tiền
George chỉ ra, nhiều người nhầm lẫn giữa "tiết kiệm hưu trí" và "lập kế hoạch nghỉ hưu".
Kế hoạch thực sự không chỉ xoay quanh con số trong tài khoản, mà còn phải trả lời câu hỏi: "Bạn sẽ làm gì mỗi ngày khi không còn công việc 9–5?"
Bởi lẽ, bạn có thể rời khỏi sự nghiệp, nhưng không thể bỏ lại cuộc sống phía sau.
"Có nguồn tài chính ổn định để duy trì thời gian nghỉ hưu đóng vai trò quan trọng. Song điều quan trọng hơn là lập kế hoạch cuộc sống".
Tìm lại mục đích sống sau nghỉ hưu
Theo khảo sát, 35% người về hưu cho biết họ vượt qua được khó khăn bằng cách tìm lại mục tiêu sống qua một kỹ năng hoặc sở thích mới.
Nghiên cứu năm 2021 với 12.825 người trên 51 tuổi cũng khẳng định: mục đích sống mạnh mẽ giúp cải thiện lối sống, làm chậm tiến triển bệnh mạn tính và mở ra cơ hội mới, kể cả cơ hội kiếm thêm thu nhập.
Bí quyết từ triết lý Nhật Bản – Ikigai
Để thoát khỏi sự nhàm chán, George tìm đến "Ikigai" – khái niệm về "lý do bạn tồn tại" của người Nhật. Ikigai được hình thành khi một hoạt động thỏa mãn 4 yếu tố:
Bạn yêu thích việc đó.
Bạn giỏi việc đó.
Xã hội cần việc đó.
Bạn có thể kiếm tiền từ việc đó.
Đạt được Ikigai đồng nghĩa với việc tìm ra lý do để thức dậy mỗi sáng và cảm thấy cuộc sống đáng giá.
Ở tuổi 67, George đã quay lại làm việc, sáng lập công ty huấn luyện tư duy cho người nghỉ hưu, giúp họ tìm lại niềm vui và động lực.
Ông nhắn nhủ: "Đừng để quãng đời sau nghỉ hưu trôi qua vô định. Dù ở tuổi 30, 50 hay 70, bạn vẫn có thể sống trọn vẹn nếu tìm được mục đích cho mình."
Bài viết trên đây là chia sẻ của George Jerjian, tác giả của của cuốn sách "Dare to Discover Your Purpose: Retire, Refire, Rewire". Là nhà sản xuất từng đoạt giải Emmy và xuất bản 10 cuốn sách, ông có bằng kinh doanh tại ĐH Bradford (Anh) và bằng thạc sĩ Báo chí tại ĐH New York.
