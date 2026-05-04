Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9 người lao động được nghỉ mấy ngày?

Sau kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và ngày Chiến thắng 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, người lao động sẽ lại được nghỉ dài lễ Quốc khánh 2/9.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, dịp lễ Quốc khánh Việt Nam 2/9 năm 2026, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 2 ngày theo quy định, gồm ngày 2/9/2026 dương lịch và 1 ngày liền kề trước là ngày 1/9/2026. Đáng chú ý, ngày làm việc thứ Hai 31/8/2026 sẽ được hoán đổi sang thứ Bảy 22/8/2026.

Như vậy, tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 của cán bộ, công chức, viên chức kéo dài 5 ngày liên tục, từ thứ Bảy 29/8 đến hết thứ Tư 2/9/2026.

Đối với người lao động trong doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ quyết định phương án nghỉ Quốc khánh năm 2026, gồm ngày 2/9 dương lịch và lựa chọn thêm 1 trong 2 ngày liền kề là 1/9 hoặc 3/9. Doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ cho người lao động trước ít nhất 30 ngày.

Bộ Nội vụ cũng khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp áp dụng lịch nghỉ như công chức, viên chức và có những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Năm 2026, ngày Quốc khánh Việt Nam người lao động được nghỉ dài 5 ngày. Ảnh minh họa: TL

Quốc khánh 2/9 năm 2026 kỷ niệm bao nhiêu năm?

Ngày 2/9/2026 là kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945).

Ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay rơi vào thứ mấy?

Ngày Quốc khánh Việt Nam năm nay rơi vào thứ Tư, ngày 2/9/2026.

Chế độ người lao động được hưởng khi đi làm ngày Quốc khánh 2/9

- Nếu người lao động đi làm vào ban ngày thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

- Nếu người lao động đi làm vào ban đêm thì được hưởng mức lương gồm:

+ 300% mức tiền lương đi làm thêm vào ngày lễ.

+ 100% mức tiền lương làm việc của ngày bình thường.

+ 30% mức tiền lương đi làm thêm vào ban đêm.

+ 60% mức tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Như vậy, người lao động đi làm vào ngày lễ sẽ được nhận mức lương như sau:

- Nếu người lao động thêm giờ vào ban ngày thì người lao động được hưởng ít nhất bằng 400% tiền lương.

- Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì người lao động được hưởng ít bằng 490% tiền lương.