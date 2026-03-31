Sau nghỉ hưu, 2 người phụ nữ sống cuộc đời mà người trẻ cũng chưa dám thử: Rực rỡ và đầy phiêu lưu

Với họ, tuổi tác không phải rào cản, mà quãng thời gian hữu hạn của cuộc đời mới là động lực để sống khác đi. Hai người phụ nữ Trung Quốc dưới đây đã chọn cách bắt đầu lại sau nghỉ hưu và biến tuổi trung niên thành thời điểm tỏa sáng.

Lý Đông Cúc: Nghỉ hưu và hành trình đạp xe khắp thế giới để thoát khỏi trầm cảm sau ly hôn

Bà Lý Đông Cúc nghỉ hưu ở tuổi 46 sau cú sốc hôn nhân. Việc bị chồng phản bội khiến bà rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài.

Bà trở nên cáu gắt, mất ngủ nghiêm trọng, gần như không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Thậm chí, có thời gian bà phải nhập viện điều trị tâm thần.

Để thoát khỏi trạng thái tiêu cực, bà quyết định bước ra ngoài, giao lưu với mọi người và khám phá thế giới. Với một chiếc xe đạp cũ, bà tham gia cuộc thi đạp xe dài hơn 100 km và bất ngờ giành vị trí thứ hai.

Tuy nhiên, sau cuộc thi, bà nhận ra mình không nhớ được những gì đã đi qua, từ đó bắt đầu thay đổi cách đạp xe: chậm rãi hơn, vừa đi vừa ngắm cảnh.

Những chuyến đi nhẹ nhàng giúp bà giải tỏa áp lực, tâm trí thư thái và không còn chìm trong những ký ức buồn.

Năm 2014, bà lần đầu tham gia chuyến đạp xe đường dài với bạn bè quốc tế. Dù phải dừng lại sớm khi đến Việt Nam vì thiếu kinh nghiệm, bà không bỏ cuộc.

Đến năm 2016, bà tiếp tục hành trình ra nước ngoài bằng xe đạp, đặt chân đến Nga, Sri Lanka và nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Đặc biệt, bà từng đạp xe xuyên Thái Lan trong 44 ngày. Năm 2019, bà tiếp tục hành trình tới 6 quốc gia châu Âu và châu Úc.

Qua những chuyến đi, bà học cách săn vé máy bay giá rẻ, đăng ký vận chuyển xe đạp, lên kế hoạch tuyến đường và xin thị thực.

Việc tiếp xúc với nhiều nền văn hóa cũng giúp bà mở rộng tầm nhìn và thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Đạp xe không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp bà giảm đáng kể chứng trầm cảm. Giờ đây, ước mơ của bà là đi vòng quanh thế giới và viết một cuốn sách về hành trình của mình.

Bà Đổng: Từ khủng hoảng nghề nghiệp đến du học và trở thành chuyên gia tâm lý

Bà Đổng từng giữ vị trí khá cao trong một doanh nghiệp nhà nước, cuộc sống tài chính ổn định. Nhưng ở tuổi 45, khi công ty tái cơ cấu và bà bị giáng chức, bà rơi vào khủng hoảng.

Đúng lúc đó, bà gặp lại một người bạn cũ đã sang Mỹ định cư và đang học tiến sĩ ngành luật ở tuổi trung niên.

Câu chuyện của bạn khiến bà suy nghĩ. Bà nhận ra con người nên ít nhất một lần theo đuổi điều mình thực sự mong muốn.

Từ khi còn trẻ, bà luôn yêu thích lĩnh vực truyền thông quảng cáo và trị liệu tâm lý, nhưng chưa từng có cơ hội thực hiện.

Khi biết đến ngành tư vấn trị liệu hôn nhân và gia đình, bà quyết định đi du học. Gia đình ủng hộ, thậm chí bán một căn nhà nhỏ để bà theo đuổi ước mơ.

Bà nghỉ việc, tập trung học tiếng Anh và thi TOEFL. Sau đó, bà nộp đơn vào Đại học Northwestern và được chấp nhận.

Việc học bằng tiếng Anh ở tuổi trung niên không dễ, nhưng bà không nản lòng. Ngược lại, bà cảm thấy tràn đầy năng lượng khi được học điều mình yêu thích.

Những môn tâm lý giúp bà hiểu rõ bản thân hơn, học cách đánh giá giá trị cá nhân thay vì sống theo ánh nhìn của người khác.

Những kiến thức học được cũng giúp bà cải thiện mối quan hệ hôn nhân. Sau khi tốt nghiệp, bà mở phòng tư vấn riêng.

Công việc thuận lợi, mỗi tuần bà tiếp nhận từ 15 đến 20 khách hàng. Việc giúp người khác tháo gỡ khó khăn trong hôn nhân và tâm lý mang lại cho bà niềm vui và cảm giác ý nghĩa.

Sau 50 tuổi, nghỉ hưu không phải dấu chấm hết

Hai câu chuyện cho thấy nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc cuộc sống thu hẹp lại. Đó có thể là thời điểm để bắt đầu hành trình mới, theo đuổi ước mơ còn dang dở và tìm lại giá trị bản thân.

Khi tuổi tác không còn là rào cản, mỗi người đều có thể viết lại cuộc đời theo cách mình mong muốn.