Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Tâm sự

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau

Chủ nhật, 10:24 29/03/2026 | Tâm sự
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người cho rằng khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu, sống độc lập, không phụ thuộc con cái là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, thực tế mô hình này không phải lúc nào cũng suôn sẻ.

Câu chuyện của một cặp vợ chồng U70 dưới đây cho thấy, cuộc sống nghỉ hưu tự chủ vẫn cần những chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và sức khỏe.

Lựa chọn nghỉ hưu độc lập, không muốn làm phiền con cái

Tôi và vợ đều đã gần 70 tuổi. Từ nhiều năm trước, chúng tôi đã lên kế hoạch nghỉ hưu theo cách riêng của mình. 

Cả hai thống nhất không vào viện dưỡng lão, không thuê người chăm sóc, cũng không muốn dựa dẫm vào con cái. 

Chúng tôi chuyển về sống trong căn nhà hai tầng nhỏ ở ngoại ô, nơi đủ yên tĩnh để tận hưởng cuộc sống tuổi già.

Nhờ sức khỏe vẫn còn tốt, chúng tôi có thể tự lo liệu sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống nghỉ hưu diễn ra nhẹ nhàng, không bị áp lực công việc hay trách nhiệm xã hội. 

Điều khiến tôi bất ngờ là mối quan hệ vợ chồng cũng trở nên hòa thuận hơn. Khi có nhiều thời gian bên nhau, chúng tôi biết lắng nghe, chia sẻ và cảm thông cho nhau nhiều hơn so với trước đây.

Không chỉ vậy, lựa chọn nghỉ hưu độc lập còn giúp các con yên tâm. Chúng đều bận rộn với công việc, nên việc bố mẹ sống vui khỏe, không cần chăm sóc thường xuyên giúp giảm áp lực cho chúng. 

Thỉnh thoảng khi chúng tôi bị ốm nhẹ, các con ngỏ ý sang hỗ trợ nhưng chúng tôi đều từ chối, muốn tự chăm sóc bản thân trong khả năng của mình.

Nghỉ hưu sống độc lập, tôi tưởng giảm gánh nặng cho con, ai ngờ vợ chồng suýt bỏ nhau - Ảnh 1.

Nghỉ hưu không chỉ là giai đoạn tận hưởng cuộc sống mà còn là thời điểm cần chuẩn bị tâm lý để thích nghi với thay đổi. Ảnh minh họa

Cuộc sống nghỉ hưu tưởng chừng hoàn hảo nhưng bắt đầu xuất hiện vấn đề

Mọi thứ thay đổi khi tôi nhận thấy vợ mình có biểu hiện khác thường. Bà trở nên trầm lặng, hay ngồi thẫn thờ ở ban công, việc nhà cũng bỏ bê. 

Tôi cố gắng trò chuyện nhưng bà né tránh. Khi con trai sang thăm, sau khi quan sát, con nhận xét mẹ có dấu hiệu trầm cảm và đề nghị đưa bà đi khám.

Tuy nhiên, vợ tôi kiên quyết từ chối, cho rằng mình không có vấn đề gì. Điều này khiến không khí gia đình trở nên căng thẳng. 

Những khác biệt trong thói quen sinh hoạt dần lộ rõ. Tôi muốn cùng bà đi bộ, trò chuyện để cải thiện tinh thần, nhưng bà lại nói điều đó quá mệt mỏi. 

Từ đó, những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống nghỉ hưu bắt đầu xuất hiện và ngày càng nhiều hơn.

Nghỉ hưu sống cùng nhau nhưng vẫn cần thấu hiểu

Chúng tôi bắt đầu tranh cãi, mỗi người giữ quan điểm riêng. Các con khuyên cả hai nên nhường nhịn nhưng tình hình không cải thiện. 

Có lúc tôi nghĩ đến việc buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện. Tuy nhiên, tôi nhận ra nếu tiếp tục như vậy, cuộc sống nghỉ hưu sẽ trở nên ngột ngạt và cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Cuối cùng, tôi quyết định hạ cái tôi và chủ động làm hòa trước. Khi tôi mở lời, vợ tôi cũng dịu lại. 

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn và dần hiểu rằng tuổi già khiến cả thể chất lẫn tâm lý đều thay đổi. Việc sống độc lập khi nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc mọi thứ luôn thuận lợi.

Bài học quan trọng khi lựa chọn cách nghỉ hưu tự lập

Qua trải nghiệm này, tôi nhận ra rằng nghỉ hưu độc lập là lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự đồng cảm. 

Khi hai người già sống cùng nhau, việc chăm sóc tinh thần còn quan trọng không kém chăm sóc sức khỏe. Nếu thiếu sự lắng nghe, những mâu thuẫn nhỏ có thể trở thành rào cản lớn.

Nghỉ hưu không chỉ là giai đoạn tận hưởng cuộc sống mà còn là thời điểm cần chuẩn bị tâm lý để thích nghi với thay đổi. 

Vợ chồng già nương tựa nhau, cần nhiều hơn sự bao dung và thấu hiểu. Chỉ khi cả hai cùng mở lòng, cuộc sống nghỉ hưu độc lập mới thực sự bình yên và hạnh phúc.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top