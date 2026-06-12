Sau nghỉ hưu, tôi đánh mất niềm vui sống chỉ vì 3 điều tưởng chừng vô hại

Nhiều người cho rằng nghỉ hưu là cột mốc đáng mong chờ nhất trong cuộc đời. Sau nhiều năm lao động vất vả, đây được xem là khoảng thời gian để tận hưởng thành quả, sống chậm lại và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân cũng như gia đình.

Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Thế nhưng thực tế sau khi nghỉ hưu lại không giống những gì tôi tưởng tượng.

Không còn áp lực công việc, tôi ngỡ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, tôi bắt đầu nhận ra những khoảng trống lớn trong cuộc sống.

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, tôi nhận thấy có 3 sai lầm mà đàn ông không nên mắc phải sau khi nghỉ hưu. Đáng tiếc là tôi đã trải qua tất cả và phải mất nhiều năm mới hiểu được hậu quả của chúng.

Thực tế sau khi nghỉ hưu lại không giống những gì tôi tưởng tượng. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu nhưng tự tách mình khỏi các mối quan hệ xã hội

Ngày còn đi làm, lịch trình bận rộn khiến tôi luôn mong có một khoảng thời gian được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Vì thế, khi nghỉ hưu, tôi chủ động cắt giảm gần như mọi cuộc gặp gỡ. Những buổi cà phê với đồng nghiệp cũ, những cuộc trò chuyện cùng bạn bè lâu năm hay các hoạt động tập thể đều dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Ban đầu, tôi cảm thấy khá thoải mái. Tuy nhiên, cảm giác ấy không kéo dài lâu. Những ngày tháng không có ai để trò chuyện, không có nơi để lui tới khiến tôi dần thấy cuộc sống trở nên đơn điệu và nhàm chán.

Con cái có công việc riêng, cháu chắt có cuộc sống của chúng. Mỗi người đều bận rộn với những trách nhiệm khác nhau.

Khi các mối quan hệ xã hội bị thu hẹp, tôi bắt đầu cảm nhận rõ sự cô đơn dù vẫn sống trong một gia đình đông đủ.

Sau này tôi mới hiểu rằng nghỉ hưu không có nghĩa là rút lui khỏi xã hội. Ngược lại, đây là lúc cần duy trì các mối quan hệ, tham gia những hoạt động cộng đồng hoặc tìm kiếm những sở thích mới để cuộc sống luôn có sự kết nối và niềm vui.

Xem nhẹ sức khỏe sau nghỉ hưu là sai lầm đắt giá

Trong suốt thời gian làm việc, tôi vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ vì cơ quan thường tổ chức kiểm tra hằng năm. Thế nhưng khi nghỉ hưu, tôi lại trở nên chủ quan.

Tôi ngủ nghỉ thất thường, ít vận động hơn trước và cho rằng những cơn đau nhức hay mệt mỏi chỉ đơn giản là biểu hiện bình thường của tuổi tác. Mỗi khi cơ thể phát tín hiệu cảnh báo, tôi đều tự an ủi rằng ai già rồi cũng như vậy.

Chính suy nghĩ đó khiến tôi bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chăm sóc sức khỏe của bản thân. Đến khi các vấn đề sức khỏe xuất hiện rõ rệt, tôi mới nhận ra cơ thể không còn khả năng phục hồi nhanh như thời trẻ.

Nghỉ hưu là giai đoạn mà sức khỏe cần được đặt lên hàng đầu. Nếu không duy trì vận động thường xuyên, ăn uống khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ, chất lượng cuộc sống sẽ giảm sút rất nhanh.

Đây là bài học khiến tôi tiếc nuối nhất bởi đáng lẽ mình có thể phòng tránh từ sớm.

Nghỉ hưu rồi buông bỏ vai trò trong gia đình

Một trong những sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu, bản thân đã hoàn thành mọi trách nhiệm.

Tôi không còn chủ động tham gia vào các công việc trong gia đình như trước. Mọi việc từ chăm sóc nhà cửa, hỗ trợ con cháu đến các quyết định quan trọng đều được giao cho vợ hoặc các con. Tôi chọn cách đứng ngoài vì cho rằng mình đã đến lúc được nghỉ ngơi.

Nhưng chính sự thụ động đó lại khiến tôi dần mất đi cảm giác giá trị của bản thân. Tôi ít trò chuyện với các thành viên trong gia đình hơn, ít tham gia vào những câu chuyện chung hơn và đôi khi cảm thấy mình trở thành người ngoài cuộc trong chính ngôi nhà của mình.

Đối với nhiều người đàn ông, nghỉ hưu đồng nghĩa với việc mất đi vai trò quen thuộc trong công việc. Nếu tiếp tục từ bỏ luôn vai trò trong gia đình, họ rất dễ rơi vào trạng thái hụt hẫng, tự ti hoặc cảm thấy cuộc sống thiếu ý nghĩa.

Thực tế, tuổi nghỉ hưu lại là thời điểm thích hợp để gắn kết với người thân nhiều hơn. Việc chia sẻ công việc nhà, hỗ trợ con cháu hoặc đơn giản là dành thời gian trò chuyện mỗi ngày đều giúp người cao tuổi cảm thấy mình vẫn được cần đến và có ích.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới

Sau nhiều năm trải nghiệm, tôi nhận ra nghỉ hưu không đơn thuần là nghỉ ngơi. Đây là một giai đoạn hoàn toàn mới của cuộc đời, đòi hỏi sự thích nghi và chuẩn bị không kém gì thời điểm bắt đầu sự nghiệp.

Duy trì các mối quan hệ xã hội, chăm sóc sức khỏe và tiếp tục giữ vai trò tích cực trong gia đình là những điều vô cùng quan trọng để có một tuổi già hạnh phúc.

Tôi đã từng mắc sai lầm nên hiểu rõ cảm giác hối tiếc khi nhận ra mọi chuyện quá muộn. May mắn là vẫn còn thời gian để thay đổi.

Và nếu có thể gửi gắm một lời khuyên đến những người sắp hoặc vừa nghỉ hưu, tôi chỉ muốn nói rằng đừng để tuổi nghỉ hưu trôi qua trong sự cô đơn, thụ động và lãng phí. Hãy xem đó là cơ hội để bắt đầu một hành trình sống ý nghĩa hơn.

* Bài viết là chia sẻ của ông Lương (71 tuổi, Trung Quốc) thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.