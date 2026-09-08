Sầu Black Thorn có gì đặc biệt mà giá lên tới tiền triệu/quả?

Sầu riêng Black Thorn, hay còn gọi là sầu riêng Gai Đen hoặc D200, là giống sầu riêng cao cấp có nguồn gốc từ Malaysia. Được đăng ký chính thức vào năm 2015, đây là loại quả được giới sành ăn săn đón nhờ chất lượng vượt trội.

Giống cây này thường cho thu hoạch vào khoảng tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Quả có dáng tròn trịa thuôn đều, phần đáy rốn có 1 chiếc gai đen đặc trưng, vỏ màu xanh xám bọc lớp gai lớn hình kim tự tháp. Trọng lượng trung bình khá vừa vặn, từ 1,5 – 2,0 kg/quả.

Black Thorn đang thuộc nhóm sầu riêng có giá bán cao nhất tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại, quả đạt chất lượng tốt có giá khoảng 350.000-400.000 đồng/kg. Với những quả nặng 2-2,5 kg, người tiêu dùng có thể phải chi từ 700.000 đồng đến gần 1 triệu đồng.

Sầu riêng Black Thorn, hay còn gọi là sầu riêng Gai Đen hoặc D200, là giống sầu riêng cao cấp có nguồn gốc từ Malaysia.

Theo chia sẻ của các tiểu thương, không phải ngẫu nhiên mà Black Thorn được nhiều tín đồ sầu riêng xem là một trong những giống sầu đáng thử nhất. Loại sầu này tuy không có trọng lượng quá lớn nhưng múi to, cơm dày, màu vàng cam đẹp mắt. Chất cơm dẻo mịn, béo ngậy nhưng không ngấy. Hậu vị ngọt sâu, thơm lâu, ăn xong vẫn còn lưu hương rất dễ nhận ra.

"Nhiều anh chị thắc mắc vì sao Black Thorn lại trở thành "cơn sốt" khiến Musang King hay Thái Monthong và Ri6 cũng phải kiêng dè? Câu trả lời nằm ở sự đẳng cấp, vì độ hiếm cực cao: Được mệnh danh là "vàng ròng" của Malaysia, Black Thorn có sản lượng cực kỳ ít và khó canh tác, khiến nó trở thành dòng sầu riêng săn đón bậc nhất thế giới. Cốt sầu đỉnh cao do có lớp cơm màu vàng cam đậm rực rỡ, đầy đặn và hạt cực lép. Vị ngon khó cưỡng, chỉ cần chạm nhẹ là cảm nhận được độ dẻo mịn, sánh mượt như kem bơ, tan chảy ngay đầu lưỡi với hậu vị ngọt thanh đẳng cấp", chị Phương Nhung (chủ một cửa hàng hoa quả cao cấp tại Hà Nội) cho hay.

Black Thorn được nhiều tín đồ sầu riêng xem là một trong những giống sầu đáng thử nhất.

Sầu Black Thorn có giá cao hơn nhiều lần so với các giống sầu riêng phổ biến như Ri6 hay sầu riêng Thái. Ri6 loại A hiện được bán từ khoảng 55.000 đồng một kg, Monthong 80.000-90.000 đồng. Giá Ri6, Monthong và Musang King đều giảm 20-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thu mua tại vườn của Black Thorn loại A hiện khoảng 150.000-180.000 đồng/kg, trong khi Ri6 khoảng 40.000-43.000 đồng/kg và sầu riêng Thái khoảng 50.000-70.000 đồng/kg. Các thương lái cho rằng sự chênh lệch giá là do nguồn cung hạn chế ở các vùng sản xuất, bao gồm Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Black Thorn có nguồn gốc từ Penang, Malaysia và được nước này công nhận với mã giống D200 vào năm 2015. Tại Việt Nam, giống sầu riêng này bắt đầu được trồng và cho thu hoạch từ khoảng năm 2020, chủ yếu thông qua hình thức ghép cải tạo trên những cây sầu riêng đã trưởng thành.

Quả Black Thorn thường có trọng lượng khoảng 1,5-2,5 kg, hình dáng tương đối tròn, múi màu vàng cam bắt mắt.

Quả Black Thorn thường có trọng lượng khoảng 1,5-2,5 kg, hình dáng tương đối tròn. Phần cơm có màu đỏ cam, khá dày, ít xơ và hạt thường lép hoặc nhỏ. Những đặc điểm này khiến giống sầu riêng được nhóm khách hàng ưa chuộng các dòng cao cấp quan tâm.

"Trên thị trường ngày càng xuất hiện các giống sầu ngon, tôi cứ nghĩ được thưởng thức sầu Ri6 và sầu Thái đã là rất tuyệt vời rồi nhưng gần đây tôi có đi mua hoa quả để đi biếu thì được nhân viên giới thiệu cho một loại sầu khác có tên là Black Thorn. Mặt hàng này có giá tương đối cao, khoảng 350.000 đồng/kg, mỗi quả tầm hơn 1kg, múi quả không quá to nhưng lại rất mọng và màu vàng cam bắt mắt. Khi tôi được nếm thử thì thấy mọi thắc mắc về giá tiền đã tan biến, vị của quả phải nói là 'mỹ vị nhân gian' nên thử một lần trong đời. Vì có giá đắt đỏ nên không phải lúc nào sầu Black Thorn cũng có sẵn trên thị trường để mua, tôi thường phải đặt hàng mới có", chị Nga (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Giá của sầu Black Thorn tương đối đắt đỏ do nguồn cung hạn chế.

Tuy nhiên, nguồn cung Black Thorn hiện vẫn rất hạn chế. Lượng hàng thu gom trên thị trường không lớn, trong khi nhu cầu từ các cửa hàng và khách hàng vẫn cao. Đây là một trong những nguyên nhân giúp giá giống sầu riêng này duy trì ở mức cao ngay cả khi thị trường chung có xu hướng giảm.

Một yếu tố khác là năng suất của Black Thorn không cao nếu so với một số giống phổ biến. Cây 5-6 năm tuổi thường chỉ giữ khoảng 10 quả để đảm bảo chất lượng. Khi cây trưởng thành hơn, số quả có thể tăng lên nhưng vẫn cần kiểm soát lượng trái trên cây. Điều này khiến sản lượng Black Thorn trên thị trường chưa thể tăng nhanh, dù giá bán hấp dẫn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích sầu riêng cả nước năm nay ước khoảng 200.000 ha, trong đó 129.500 ha cho sản phẩm. Tuy nhiên, Black Thorn chỉ chiếm một phần rất nhỏ và chưa có thống kê riêng về diện tích trồng.

Tại miền Tây, giống này vẫn được trồng quy mô nhỏ, nhiều vườn chỉ có vài chục cây; nông dân chưa mặn mà mở rộng diện tích do năng suất thấp, trong khi hiệu quả kinh tế chưa chắc hấp dẫn hơn một số giống khác.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam.

Theo các chuyên gia, Black Thorn vẫn cần được đánh giá thêm về khả năng thích nghi với điều kiện canh tác tại Việt Nam, sâu bệnh, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế trước khi mở rộng diện tích.

Đặc biệt, đầu ra xuất khẩu của giống này hiện chưa được mở rộng như các dòng sầu riêng chủ lực. Phần lớn sản phẩm đang phục vụ thị trường nội địa và phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao.

Do đó, mức giá gần 1 triệu đồng/quả hiện nay chủ yếu phản ánh sự khan hiếm nguồn cung và phân khúc tiêu dùng đặc thù, thay vì cho thấy đây là giống sầu riêng có thể nhanh chóng trở thành cây trồng chủ lực.

Thực tế, giá sầu riêng có thể biến động mạnh theo mùa vụ, sản lượng và nhu cầu thị trường. Việc chuyển đổi diện tích lớn chỉ dựa trên mức giá hiện tại có thể tạo ra rủi ro nếu nguồn cung tăng nhanh hoặc thị hiếu thay đổi.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thị phần rau quả Việt Nam, những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của rau quả Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên khoảng 3,85 tỷ USD năm 2025, chiếm khoảng 45% giá trị xuất khẩu rau quả. Trong 7 tháng năm 2026, xuất khẩu đạt khoảng 1,47 tỷ USD, tăng 44,1% so với cùng kỳ; riêng thị trường Trung Quốc chiếm trên 95% thị phần, đạt khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 49,6%. Hiện nay, bên cạnh thị trường Trung Quốc, Việt Nam đã nỗ lực mở rộng thị trường xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ; đặc biệt, từ tháng 7/2026, Ấn Độ chính thức cho phép nhập khẩu sầu riêng tươi của Việt Nam, mở ra dư địa tăng trưởng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Năng lực kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu cũng được củng cố, với hệ thống các phòng kiểm nghiệm được phía Trung Quốc chấp thuận ngày càng mở rộng (đến nay đã được chỉ định 50 phòng kiểm nghiệm, bao gồm 13 phòng thuộc quản lý của các cơ quan bộ ngành, 10 phòng thuộc quản lý của cơ quan địa phương và 29 phòng của tư nhân), cơ bản đáp ứng nhu cầu kiểm tra các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong cao điểm mùa vụ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để duy trì xuất khẩu ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh từ các cảnh báo về chất lượng và an toàn thực phẩm; đặc biệt từ 30/6/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức thực hiện việc truy xuất nguồn gốc nông sản nói chung và sản phẩm sầu riêng xuất khẩu nói riêng trên Hệ thống điện tử. Đồng thời, là dấu mốc quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản quốc gia nhằm góp phần phát triển nền "nông nghiệp minh bạch, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ uy tín nông sản Việt Nam và củng cố niềm tin người tiêu dùng trong nước và thị trường quốc tế.

Sầu riêng là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.