Sau tuổi 40, vì sao nhiều cặp đôi lúng túng khi gần gũi trở lại?

Không còn tiếng trẻ con quấy khóc, không còn những đêm thức trắng, cũng không còn áp lực nuôi dạy dày đặc như trước. Nhưng thay vì gần nhau hơn, nhiều cặp đôi trung niên lại cảm thấy… lúng túng. Họ ở cạnh nhau nhiều hơn, nhưng không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Khi vai trò “cha mẹ” lấn át vai trò “vợ chồng”

Trong suốt nhiều năm, đặc biệt là giai đoạn con cái còn nhỏ và đang tuổi học hành, phần lớn năng lượng của một gia đình dồn vào việc nuôi dạy con. Lịch sinh hoạt xoay quanh con. Cuộc trò chuyện xoay quanh con. Mối quan tâm lớn nhất cũng là con. Dần dần, vai trò “vợ chồng” bị đẩy xuống phía sau, nhường chỗ cho vai trò “cha mẹ”.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Family Psychology cho thấy, trong những gia đình có con ở độ tuổi vị thành niên, mức độ tương tác giữa vợ chồng thường giảm đáng kể, do thời gian và năng lượng bị phân tán. Khi con trưởng thành, nhiều cặp đôi gặp khó khăn trong việc tái thiết lập kết nối vì đã quen với “mô hình gia đình xoay quanh con cái”.

Chị V., 50 tuổi, chia sẻ: “Trước đây lúc nào cũng bận con. Giờ con đi học xa, ở nhà chỉ còn hai vợ chồng, tự nhiên thấy… trống. Mà không biết nói chuyện gì với nhau”.

Ảnh minh họa

Khoảng trống sau khi con rời đi

Trong tâm lý học, trạng thái khi con cái trưởng thành và rời khỏi nhà được gọi là “empty nest” – hội chứng tổ ấm trống. Hiện tượng này không chỉ ảnh hưởng đến từng cá nhân, mà còn tác động trực tiếp đến mối quan hệ vợ chồng.

Theo American Psychological Association, nhiều cặp đôi trong giai đoạn này trải qua cảm giác mất phương hướng, vì một phần lớn ý nghĩa cuộc sống trước đây gắn với việc nuôi dạy con.

Khi “nhiệm vụ chính” kết thúc, họ buộc phải quay lại với nhau – nhưng lúc này, mối quan hệ đã khác.

Không còn những kết nối tự nhiên từ việc cùng chăm sóc con cái. Không còn những lý do để tương tác hàng ngày. Và nếu nền tảng cảm xúc không được duy trì trước đó, sự lúng túng là điều khó tránh.

Khi sự thân mật bị “bỏ quên” quá lâu

Một yếu tố quan trọng khác là sự gián đoạn kéo dài của đời sống tình dục.

Trong nhiều năm, việc gần gũi có thể bị hạn chế bởi thời gian, không gian, hoặc đơn giản là sự mệt mỏi. Dần dần, “chuyện ấy” không còn là một phần thường xuyên của mối quan hệ.

Khi điều kiện thuận lợi quay trở lại, nhiều cặp đôi lại không biết cách “bắt nhịp” lại.

Anh P., 52 tuổi, nói: “Ngày trước thì thiếu thời gian. Giờ có thời gian rồi lại thấy ngại. Không phải không muốn, mà không biết làm sao để bắt đầu lại.”

Theo các nghiên cứu về sinh lý học, sau tuổi 40, cơ thể cần nhiều thời gian hơn để đạt trạng thái hưng phấn. Đồng thời, yếu tố cảm xúc đóng vai trò lớn hơn trước. Nếu không có sự chuẩn bị về tâm lý và sự kết nối, việc gần gũi dễ trở nên gượng gạo.

Điều đáng chú ý là, phần lớn các cặp đôi trong tình huống này không mất đi tình cảm. Họ vẫn quan tâm đến nhau, vẫn chia sẻ cuộc sống. Nhưng họ đã đánh mất thói quen thể hiện sự gần gũi.

Một nghiên cứu của nhà tâm lý học Helen Fisher chỉ ra rằng, sự thân mật trong mối quan hệ lâu dài không chỉ dựa vào cảm xúc, mà còn phụ thuộc vào những hành vi lặp lại – như trò chuyện, chạm nhẹ, thể hiện sự quan tâm.

Khi những hành vi này bị gián đoạn trong thời gian dài, việc khôi phục lại không diễn ra tự nhiên, mà cần có sự chủ động.

Một cặp vợ chồng ngoài 50, sau khi con đi du học, bất ngờ nhận ra họ không còn biết cách ở bên nhau.

“Chúng tôi từng rất gắn bó. Nhưng sau nhiều năm chỉ lo cho con, tự nhiên thấy như hai người xa lạ,” người vợ kể.

Thay vì cố gắng “trở lại như trước”, họ bắt đầu từ những điều rất nhỏ: cùng đi dạo buổi tối, cùng xem phim, cùng ăn tối mà không có điện thoại.

“Chúng tôi không nói về chuyện gần gũi. Nhưng khi bắt đầu nói chuyện lại với nhau, mọi thứ khác cũng dần quay trở lại,” người chồng chia sẻ.

Sai lầm phổ biến: Cố gắng quá nhanh hoặc né tránh hoàn toàn

Khi nhận ra khoảng cách, một số cặp đôi cố gắng “hâm nóng” ngay lập tức, kỳ vọng mọi thứ trở lại như trước. Nhưng khi không đạt được, họ dễ thất vọng.

Ngược lại, nhiều người chọn cách né tránh, cho rằng “đã qua rồi” hoặc “không cần thiết nữa”.

Cả hai cách đều không hiệu quả, vì chúng không giải quyết được nguyên nhân cốt lõi: sự thiếu kết nối.

Điều cần thiết: Xây lại từ cảm xúc, không phải từ hành động.

Ở tuổi trung niên, sự gần gũi không thể bắt đầu từ hành động, mà phải bắt đầu từ cảm xúc.

Một cuộc trò chuyện chân thành. Một sự quan tâm nhỏ. Một khoảnh khắc thực sự dành cho nhau.

Những điều này tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là nền tảng để khôi phục sự thân mật.