Say rượu nuốt bật lửa gas, 30 năm sau lấy khỏi dạ dày, bật lửa vẫn dùng tốt
Người đàn ông nuốt bật lửa lúc say rượu rồi quên tới 30 năm cho đến lúc phải nhập viện vì đau bụng, chiếc bật lửa được lấy ra vẫn hoạt động được dù đã đen thui.
Người đàn ông 67 tuổi họ Đặng ở Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc) gần đây phải đi khám vì đau bụng. Bác sỹ phát hiện một vật thể hình chữ nhật bị ăn mòn, đen thui trong dạ dày của ông. Sau đó, vật này được xác nhận là chiếc bật lửa mà ông đã nuốt chửng trong vụ thách đố do say rượu hồi còn trẻ.
Theo Red Star News , ông Đặng đến bệnh viện và than phiền với bác sỹ là bị đầy hơi và đau bụng cả tháng trời. Ban đầu, ông nghĩ mình bị viêm dạ dày - ruột, nhưng thuốc không có tác dụng, và ông luôn cảm thấy đau dù nằm thẳng hay nằm nghiêng.
Các bác sỹ thăm khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán và trong quá trình nội soi dạ dày, họ phát hiện một vật lạ có bề mặt nhẵn, phủ đầy chất đen thối rữa, nằm sâu trong dạ dày người bệnh. Những nỗ lực lấy nó ra bằng kẹp đều thất bại vì bác sỹ không tìm được điểm tựa.
Khi ông Đặng tỉnh lại sau cuộc gây mê, bác sỹ hỏi ông có nuốt phải vật lạ nào không. Bệnh nhân suy nghĩ rất lâu rồi mới nhớ một sự việc xảy ra hơn 30 năm trước, khoảng mùa hè năm 1991 hoặc 1992. Sau khi uống rượu say , ông Đặng và một người bạn thách nhau xem ai dám nuốt một trong những chiếc bật lửa tinh xảo trên bàn.
Cả hai người đàn ông say khướt lần lượt nuốt bật lửa. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, ông Đặng không nghĩ nhiều về chuyện đó, nghĩ rằng chiếc bật lửa sẽ tự đào thải ra ngoài.
Trong nhiều thập kỷ, ông chỉ thỉnh thoảng bị đau bụng và không hề nghi ngờ là có bất cứ liên quan nào đến sự việc trên; gia đình cũng hoàn toàn không hay biết chuyện chiếc bật lửa.
Sau khi đội ngũ y tế xác nhận dị vật là bật lửa, họ bắt đầu thảo luận về phương pháp xử lý tối ưu. Việc mổ nội soi có thể loại bỏ nó, nhưng độ xâm lấn khá cao; vì thế bác sỹ Tiêu – Phó trưởng khoa - đề xuất phương pháp lấy dị vật có mức xâm lấn tối thiểu với sự “chỉ đường” của thiết bị nội soi.
Do bề mặt nhẵn của dị vật gây khó khăn cho việc cầm nắm, ông quyết định sử dụng vật "giống bao cao su" để bao bọc hoàn toàn chiếc bật lửa trước khi kéo nó ra. Họ lấy ra vật thể dài khoảng 7cm, bề ngoài phủ một lớp vật chất đen đang phân hủy nhưng cấu trúc vẫn còn nguyên vẹn, và một ít chất lỏng (gas) vẫn còn bên trong nên bật lửa này vẫn có thể sử dụng.
Các bác sỹ giải thích rằng vỏ bật lửa thông thường được làm bằng nhựa polypropylene hoặc nhựa ABS, có khả năng chống axit cao và chịu được sự ăn mòn của axit dạ dày. Kích thước bật lửa tương đối lớn, không thể đi qua môn vị (điểm thoát ra khỏi dạ dày) nên nó bị kẹt ở đó trong nhiều năm.
Họ đặc biệt cảnh báo rằng việc nuốt phải dị vật như đồng xu, hạt nam châm và pin không phải là hiếm gặp trong thực hành lâm sàng. Nếu vô tình nuốt phải dị vật, bệnh nhân cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.
Các bác sỹ khuyến cáo tuyệt đối đừng bao giờ bắt chước hành vi nguy hiểm như nuốt bật lửa vì trong đó có khí butan, có thể rò rỉ vào dạ dày, gây ăn mòn, thủng dạ dày, thậm chí tử vong.
Không chỉ là thức uống "lành mạnh" dành cho người lớn, sữa hạt ngày càng được nhiều gia đình bổ sung cho trẻ nhỏ nhờ giá trị dinh dưỡng đa dạng. Tuy nhiên, không phải loại sữa hạt nào cũng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chuyên gia dinh dưỡng chỉ rõ những lợi ích và lưu ý cha mẹ cần biết.
Bộ Y tế vừa ban hành công văn số 1677/PB-BTN gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh ứng phó với thiên tai.
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 3644/QĐ-BYT về việc bổ sung một số bệnh vào danh mục bệnh truyền nhiễm nhóm A, B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi toàn quốc một lô thuốc bột uống Padobaby trị cảm lạnh, cảm cúm cho trẻ em do Công ty cổ phần dược Medipharco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng giá trị của nó sẽ được nâng cao hơn nhiều khi kết hợp đúng cách. Bơ, rau xanh, ngũ cốc hay cà chua đều có thể giúp cơ thể hấp thu trọn vẹn dưỡng chất từ trứng. Khám phá ngay 5 gợi ý hoàn hảo để phát huy tối đa dưỡng chất từ trứng.
Low-Carb là phương pháp giảm cân nhanh được nhiều người áp dụng, nhưng chỉ cần ăn nhầm một số thực phẩm giàu carb, toàn bộ quá trình có thể "phá sản". Bài viết dưới đây chỉ ra những món cần kiêng tuyệt đối để Low-Carb đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.
Tưởng "nhẹ bụng" nhưng nhiều loại đồ uống quen thuộc lại chứa lượng calo vượt xa cả cơm trắng. Chính thói quen uống vô tư mỗi ngày đang âm thầm khiến cân nặng tăng vọt mà bạn không hay biết. Danh sách dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều người giật mình.
Bạn không cần mỹ phẩm đắt tiền để da căng bóng đâu - vì 8 nguồn collagen tự nhiên dưới đây đã đủ để "nâng cấp" làn da mỗi ngày. Toàn những thực phẩm quen thuộc trong bếp, nhưng nếu biết cách bổ sung đúng, da sẽ bật sáng, đàn hồi và căng mướt thấy rõ. Danh sách này đặc biệt phù hợp cho những ai muốn đẹp từ bên trong mà vẫn lành mạnh và tiết kiệm.
Nhiều người nghĩ chỉ có thịt, trứng hay sữa mới giàu protein, nhưng thực tế có những loại rau củ giàu protein bất ngờ, giúp bạn vừa ăn rau, vừa cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. 5 loại rau dưới đây không chỉ bổ dưỡng mà còn dễ chế biến, cực hợp cho bữa ăn hàng ngày.
Chỉ trong vài ngày, một bệnh viện ở cửa ngõ Tây Nam TPHCM tiếp nhận 3 nam bệnh nhân trung niên nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Theo chuyên gia, cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo và hành động cần thiết, kịp thời.
