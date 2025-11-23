Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểm
Chỉ trong vài ngày, một bệnh viện ở cửa ngõ Tây Nam TPHCM tiếp nhận 3 nam bệnh nhân trung niên nhập viện cấp cứu vì xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình mạch máu não. Theo chuyên gia, cần lưu ý những dấu hiệu cảnh báo và hành động cần thiết, kịp thời.
Đây là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Điểm chung của cả 3 ca bệnh là đau đầu đột ngột , dữ dội như "búa bổ", triệu chứng đặc trưng nhưng thường bị bỏ qua.
Các trường hợp gồm: Anh H.K.P (44 tuổi, Tây Ninh), anh V.H.A (48 tuổi, Tây Ninh) và anh N.T.T (56 tuổi, TPHCM).
Bệnh nhân A. và T. nhập viện tỉnh táo, đau đầu dữ dội, không yếu liệt tay chân; trong khi bệnh nhân P. nặng hơn, rơi vào hôn mê khi ngủ. Tất cả đều khỏe mạnh, chưa có tiền sử bệnh lý trước đó.
Chụp CT não và dựng hình mạch máu cho thấy xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình ở động mạch não thông trước, kích thước lớn nhất khoảng 7 mm, nhiều múi.
"Nếu không phẫu thuật kịp thời, xuất huyết có thể chèn ép não, làm tăng áp lực nội sọ, dẫn đến hôn mê sâu hoặc di chứng thần kinh khó hồi phục" - ThS.BS Lê Tấn Linh - khoa Sọ não - Cột sống 2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thông tin.
Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật vi phẫu kẹp cổ túi phình, loại bỏ túi phình mà không ảnh hưởng dòng máu nuôi não. Ca mổ diễn ra trong hơn 2 giờ, nhờ kính hiển vi hỗ trợ thao tác nhẹ nhàng, hạn chế xuất huyết.
Sau mổ, bệnh nhân A. và T. hồi phục nhanh, tỉnh táo; bệnh nhân P. được chăm sóc hồi sức tích cực trước khi trở lại khoa theo dõi và hiện đã hồi phục hoàn toàn.
Theo ThS.BS Lê Tấn Linh, phình mạch máu não thường âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng, nhưng cơn đau đầu dữ dội, đột ngột, khác thường là dấu hiệu cảnh báo quan trọng.
Người có nguy cơ cao gồm gia đình có tiền sử túi phình hoặc dị dạng mạch máu não, trung niên, tăng huyết áp, hoặc thường xuyên hút thuốc...
Việc khám sức khỏe định kỳ và tầm soát mạch máu não giúp phát hiện sớm túi phình nguy hiểm, can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ tử vong hoặc tàn tật.
"Sự hồi phục của 3 bệnh nhân nói trên là lời nhắc nhở cộng đồng không nên chủ quan với cơn đau đầu bất thường, vì đó có thể là tín hiệu cảnh báo xuất huyết khoang dưới nhện do vỡ túi phình mạch não, một cấp cứu y khoa nguy hiểm sinh tử" – chuyên gia khuyến cáo.
Triệu chứng nhận biết túi phình mạch máu não và những hành động cần thiết
Đau đầu đột ngột, dữ dội như "búa bổ", khác thường so với các cơn đau đầu thông thường; Buồn nôn, nôn, chóng mặt, hoặc nhạy cảm với ánh sáng; Mất ý thức hoặc hôn mê bất ngờ trong trường hợp nặng.
Đối tượng nguy cơ cao: Gia đình có tiền sử túi phình hoặc dị dạng mạch máu não; Trung niên, tăng huyết áp, hút thuốc lá thường xuyên.
Đến bệnh viện ngay lập tức nếu xuất hiện cơn đau đầu dữ dội bất thường; Khám sức khỏe định kỳ và tầm soát mạch máu não để phát hiện sớm túi phình nguy hiểm; Không tự ý dùng thuốc giảm đau mà trì hoãn khám chuyên khoa.
