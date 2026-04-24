SeABank ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán giúp chủ shop kiểm soát dòng tiền theo thời gian thực
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức ra mắt SeAPayment - Nền tảng quản lý thanh toán toàn diện dành cho cá nhân và hộ kinh doanh. Với khả năng kiểm soát doanh thu theo thời gian thực, SeAPayment được kỳ vọng trở thành giải pháp đột phá giúp chủ shop tối ưu vận hành và chuyên nghiệp hóa mô hình kinh doanh.
Từ nỗi lo thất thoát đến bài toán quản trị số
Trong kỷ nguyên thanh toán không tiền mặt, việc bùng nổ các giao dịch chuyển khoản và mã QR mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tạo ra áp lực quản lý không nhỏ. Nhiều cá nhân và chủ hộ kinh doanh hiện nay vẫn đang đau đầu với việc đối soát thủ công, khó kiểm soát doanh thu tại nhiều điểm bán khác nhau, dẫn đến rủi ro thất thoát và sai lệch số liệu. Bên cạnh đó, theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC, việc thông báo tài khoản kinh doanh không chỉ là thủ tục hành chính mà còn là bước chuyển từ hình thức thuế khoán sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu thực tế. Mỗi giao dịch đều cần được ghi nhận minh bạch, có thể đối soát khi cần thiết.
Thấu hiểu điều đó, SeABank phát triển SeAPayment như một "trung tâm điều hành số", nơi mọi giao dịch đa điểm đều được hợp nhất trên một nền tảng duy nhất. Chủ shop có thể nắm bắt bức tranh tài chính tức thì, chính xác đến từng đồng mà không cần tốn hàng giờ cộng sổ.
Công nghệ gỡ rối bài toán kinh doanh
SeAPayment phù hợp với những mô hình kinh doanh có lưu lượng giao dịch lớn, các chủ shop sở hữu chuỗi nhiều cửa hàng hoặc những người kinh doanh bận rộn đang tìm kiếm sự chuyên nghiệp hóa trong quản lý. Bằng cách số hóa toàn bộ quy trình, SeAPayment mang đến ba giá trị cốt lõi.
Thứ nhất, nền tảng cho phép chủ shop có thể tạo mã QR cho từng cửa hàng, hoặc tạo nhanh QR động cho từng đơn hàng với số tiền và nội dung thiết lập sẵn. Khách hàng chỉ cần quét và xác nhận, giúp tăng trải nghiệm thanh toán và hạn chế tối đa sai sót.
Ngay khi giao dịch thành công, "trợ lý âm thanh" với giọng nói đa vùng miền (Bắc - Trung - Nam) sẽ thông báo tiền về tức thì tại điểm bán, giúp chủ shop và nhân viên xác nhận doanh thu mà không cần kiểm tra điện thoại hay chờ đợi khách hàng cung cấp minh chứng chuyển khoản.
Thứ hai, SeAPayment giúp khách hàng tối ưu hóa quản trị dòng tiền đa điểm bán - đa nền tảng. Thay vì phải tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn rời rạc, chủ kinh doanh giờ đây có thể làm chủ toàn bộ bức tranh tài chính ngay trên lòng bàn tay thông qua giao diện đa nền tảng. Hơn thế nữa, bài toán quản trị chuỗi cũng được giải quyết triệt để thông qua khả năng quản lý đa điểm bán và phân quyền nhân viên trên cùng một ứng dụng. Dù ở bất cứ đâu, chủ hộ vẫn có thể theo dõi biến động giao dịch và báo cáo doanh thu theo thời gian thực trên cả điện thoại lẫn máy tính.
Cuối cùng, giải pháp này giúp chuẩn hóa vận hành và gia tăng trải nghiệm khách hàng. Việc rút ngắn quy trình thanh toán, hợp nhất tài khoản đích và xác nhận giao dịch không chỉ giúp cửa hàng vận hành trơn tru hơn trong những giờ cao điểm mà còn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt khách hàng. Đây chính là đòn bẩy để các hộ kinh doanh chuyển mình từ mô hình truyền thống sang kinh doanh số bền vững, giảm thiểu chi phí nhân lực và tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
Ưu đãi hấp dẫn, thúc đẩy số hóa kinh doanh
Không chỉ mang giải pháp công nghệ tối ưu cho khách hàng, SeABank còn triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn: Hoàn 100% phí loa thông báo biến động số dư khi duy trì số dư từ 15 triệu đồng và phát sinh tối thiểu 100 giao dịch trong vòng 3 tháng kể từ ngày thu phí dịch vụ. Cùng với đó, khách hàng được miễn phí trọn đời phí sử dụng giải pháp SeAPayment, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành dài hạn. Đây là nỗ lực của SeABank nhằm giúp hộ kinh doanh tiết giảm chi phí vận hành tối đa.
Đại diện SeABank chia sẻ: "SeAPayment không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là giải pháp giúp chủ shop quản lý dòng tiền minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, SeABank sẽ tiếp tục mở rộng kết nối với các đối tác để hoàn thiện hệ sinh thái tích hợp bán hàng - tài chính - thuế, mang đến trải nghiệm quản trị toàn diện hơn cho khách hàng".
Hiện tại, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thể đăng ký sử dụng SeAPayment tại các điểm giao dịch của SeABank trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng cá nhân 1900 555 587 để được tư vấn trực tiếp.
