Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Trước thềm nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Kích cầu tiêu dùng bằng các đặc sản Hà Tĩnh

Thứ năm, 18:02 23/04/2026 | Bảo vệ người tiêu dùng
Ma Thị Loan
Ma Thị Loan
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 5 chính thức khai mạc với chủ đề "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô", thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp.

Không gian trưng bày "Sức sống hàng Việt" số 5, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhằm phục vụ đông đảo người dân, du khách.

Tại không gian trưng bày, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô như cu đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, mật ong Cường Nga Hương Sơn… để khách tham quan trải nghiệm trực tiếp.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, không gian trưng bày lần thứ 5 này tiếp tục hướng tới mục tiêu  kích cầu thị trường nội địa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.

Theo ông Linh, điểm khác biệt trong lần tổ chức này là hàng hóa trưng bày theo chuyên đề gắn với từng địa phương và "mở màn" là những đặc sản Hà Tĩnh.

Ông Linh mong muốn, thông qua gian hàng "Sức sống hàng Việt" số 5, các đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh không chỉ được quảng bá đa kênh, được tiếp cận đến từng tay người tiêu dùng mà còn tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường trong nước thông qua đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận của hàng Việt.

Cách làm này giúp kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối, nâng cao nhận diện và từng bước củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp với các nền tảng số.

Nổi bật là phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h ngày 24/4 trên TikTok, có sự tham gia của lãnh đạo Cục QLPTTTTN, Sở Công Thương Hà Tĩnh và nghệ sĩ Lan Hương.

Hoạt động này góp phần gia tăng độ phủ của sản phẩm trên môi trường trực tuyến, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh doanh đa kênh đang ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trước

Bảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trước

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top