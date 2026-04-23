Trước thềm nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Kích cầu tiêu dùng bằng các đặc sản Hà Tĩnh
GĐXH - Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 5 chính thức khai mạc với chủ đề "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô", thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp.
Không gian trưng bày "Sức sống hàng Việt" số 5, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhằm phục vụ đông đảo người dân, du khách.
Tại không gian trưng bày, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô như cu đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, mật ong Cường Nga Hương Sơn… để khách tham quan trải nghiệm trực tiếp.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, không gian trưng bày lần thứ 5 này tiếp tục hướng tới mục tiêu kích cầu thị trường nội địa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.
Theo ông Linh, điểm khác biệt trong lần tổ chức này là hàng hóa trưng bày theo chuyên đề gắn với từng địa phương và "mở màn" là những đặc sản Hà Tĩnh.
Ông Linh mong muốn, thông qua gian hàng "Sức sống hàng Việt" số 5, các đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh không chỉ được quảng bá đa kênh, được tiếp cận đến từng tay người tiêu dùng mà còn tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường trong nước thông qua đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận của hàng Việt.
Cách làm này giúp kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối, nâng cao nhận diện và từng bước củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp với các nền tảng số.
Nổi bật là phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h ngày 24/4 trên TikTok, có sự tham gia của lãnh đạo Cục QLPTTTTN, Sở Công Thương Hà Tĩnh và nghệ sĩ Lan Hương.
Hoạt động này góp phần gia tăng độ phủ của sản phẩm trên môi trường trực tuyến, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh doanh đa kênh đang ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo.
Khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: Không quay video mở hộp, Phong Vũ có quyền từ chối đổi trả?Bảo vệ người tiêu dùng - 11 giờ trước
GĐXH - Quy định “không quay video mở hộp thì không đổi trả” đang được nhiều doanh nghiệp áp dụng như một điều kiện bắt buộc khi xử lý khiếu nại. Tuy nhiên, dưới góc độ pháp lý, đây có thực sự là căn cứ hợp lệ để từ chối trách nhiệm, hay chỉ là cách đẩy rủi ro về phía người tiêu dùng?
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi: HP Việt Nam phản ứng vì sao Phong Vũ yêu cầu người mua chi 20 triệu đồng để sửa máy mới 100%?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến phản ánh của khách hàng về việc chiếc máy tính xách tay trị giá 36 triệu đồng mua tại hệ thống bán lẻ Phong Vũ xuất hiện hiện tượng "cấn, chảy mực" màn hình, HP Việt Nam tiếp tục phản hồi nhằm làm rõ thêm nhiều khía cạnh kỹ thuật, quy trình kiểm tra chất lượng và chính sách liên quan.
Rà soát, thu hồi sản phẩm ăn dặm HiPP nghi chứa thuốc diệt chuộtBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Mới đây, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế ) đã phát văn bản khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát sản phẩm ăn dặm HiPP trên toàn quốc vì nghi chứa thuốc diệt chuột.
Chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ, khách hàng nhận máy tính lỗi, đã kích hoạt bảo hành từ tháng 8/2025?Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.
Cách gửi tiết kiệm giúp lãi tăng thêm cả vài triệu đồng mỗi năm không phải ai cũng biếtBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Có những mẹo gửi tiết kiệm được nhiều người am hiểu tài chính áp dụng, giúp tối đa hóa lợi nhuận mà rủi ro vẫn ở mức tối thiểu.
Tài khoản Facebook bị khóa hàng loạt, dịch vụ ‘cứu nick’ nở rộ tiềm ẩn nhiều rủi roBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ rơi vào tình trạng bị khóa hoặc hạn chế quyền truy cập tài khoản mà không rõ nguyên nhân cụ thể. Sự việc không chỉ gây hoang mang mà còn kéo theo làn sóng dịch vụ “lấy lại tài khoản” nở rộ trên mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bảo mật và lừa đảo.
Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nguồn cung, hoạt động nhập khẩu cũng như công tác điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.
Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ýBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Nắng nóng xuất hiện sớm tại miền Bắc từ cuối tháng 3 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo cao điểm tiêu thụ điện sẽ kéo dài trong 4 tháng tới (từ tháng 4 đến tháng 7), đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống.
Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giớiBảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trước
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực có đường biên, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu qua biên giới.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở rộng kênh đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùngBảo vệ người tiêu dùng - 2 tuần trước
GĐXH - Ngày 3/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai trương gian hàng "Sức sống hàng Việt" lần thứ 4 nhằm kết nối cung cầu trong nước, thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng.
