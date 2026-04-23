Trước thềm nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Kích cầu tiêu dùng bằng các đặc sản Hà Tĩnh

Không gian trưng bày "Sức sống hàng Việt" số 5, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức, diễn ra từ ngày 23 - 26/4 tại 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhằm phục vụ đông đảo người dân, du khách.

Tại không gian trưng bày, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô như cu đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, mật ong Cường Nga Hương Sơn… để khách tham quan trải nghiệm trực tiếp.

Chiều 23/4, tại Hà Nội, Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 5 chính thức khai mạc với chủ đề "Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô", thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Bảo Loan

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, không gian trưng bày lần thứ 5 này tiếp tục hướng tới mục tiêu kích cầu thị trường nội địa, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và gia tăng độ phủ của hàng Việt.

Theo ông Linh, điểm khác biệt trong lần tổ chức này là hàng hóa trưng bày theo chuyên đề gắn với từng địa phương và "mở màn" là những đặc sản Hà Tĩnh.

Ông Linh mong muốn, thông qua gian hàng "Sức sống hàng Việt" số 5, các đặc sản của tỉnh Hà Tĩnh không chỉ được quảng bá đa kênh, được tiếp cận đến từng tay người tiêu dùng mà còn tạo thêm dư địa phát triển cho thị trường trong nước thông qua đa dạng hóa kênh phân phối và nâng cao khả năng tiếp cận của hàng Việt.

Tại không gian trưng bày, nhiều sản phẩm đặc trưng của Hà Tĩnh được giới thiệu tới người tiêu dùng Thủ đô như cu đơ Lệ Phương, nước mắm Luận Nghiệp, trầm hương Tâm Thiên Hương, bánh đa vừng Nguyên Lâm, mật ong Cường Nga Hương Sơn… Ảnh: Bảo Loan

Cách làm này giúp kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, mở rộng kênh phân phối, nâng cao nhận diện và từng bước củng cố niềm tin của người tiêu dùng trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp với các nền tảng số.

Cận cảnh không gian "Sức sống hàng Việt" số 5 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức. Ảnh: Bảo Loan

Nổi bật là phiên livestream diễn ra từ 19h đến 22h ngày 24/4 trên TikTok, có sự tham gia của lãnh đạo Cục QLPTTTTN, Sở Công Thương Hà Tĩnh và nghệ sĩ Lan Hương.

Hoạt động này góp phần gia tăng độ phủ của sản phẩm trên môi trường trực tuyến, đồng thời thúc đẩy mô hình kinh doanh đa kênh đang ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo.

