Hôm nay (23/4/2026) đã có một người trúng Vietlott
GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.
Trúng Vietlott tiền tỷ
Theo đó, vào tối 23/4/2026, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 kỳ quay #01336 với giá trị giải thưởng lên tới 4,058,059,450 đồng.
Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 05-16-17-22-33-53 | 55.
Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 15 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 669 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 14,037 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.
Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot 2 sẽ phải nộp hơn 400 triệu đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.
Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.
Trước đó, vào ngày tối 1064, giải Jackpot của xổ số Power 6/55 trị giá gần 92 tỷ đồng đã có người trúng.
Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 15/4 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới gần 15 tỷ đồng.
Vietlott Power 6/55 là gì?
Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott
- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.
- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.
- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.
- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.
- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.
