Cảnh báo sau vụ chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP từ Phong Vũ nhận máy tính lỗi: 5 bước bắt buộc khi mua đồ công nghệ để tránh mất tiền oan
GĐXH - Từ sự việc một khách hàng chi gần 36 triệu đồng mua laptop HP tại Phong Vũ nhưng nhận sản phẩm xuất hiện tình trạng nứt bên trong màn hình, cảnh báo về những rủi ro khi nhận hàng công nghệ. Vậy người tiêu dùng cần làm gì để tránh “mất tiền oan”?
Khuyến nghị từ nhà sản xuất để hạn chế rủi ro
Từ sự việc trên, HP Việt Nam đã đưa ra một số khuyến nghị nhằm hạn chế tranh chấp sau mua hàng, đặc biệt với các sản phẩm công nghệ có giá trị cao.
Theo đó, người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ ngoại quan sản phẩm ngay tại thời điểm nhận hàng, bao gồm màn hình, vỏ máy và tem niêm phong; đồng thời thực hiện đồng kiểm với đơn vị bán hàng hoặc giao hàng.
Bên cạnh đó, việc quay video toàn bộ quá trình mở hộp được xem là bằng chứng quan trọng, giúp bảo vệ quyền lợi nếu phát sinh khiếu nại. Người dùng cũng nên khởi động thiết bị ngay tại chỗ để kiểm tra tình trạng hoạt động, thông số kỹ thuật cơ bản.
Trong quá trình sử dụng, cần tránh các tác động lực mạnh lên thiết bị, bảo quản đúng điều kiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và sử dụng túi chống sốc khi di chuyển. Ngoài ra, việc yêu cầu hóa đơn, chứng từ hợp lệ với đầy đủ thông tin sản phẩm là yếu tố cần thiết để đảm bảo quyền lợi bảo hành và xử lý tranh chấp khi cần.
4 bước bắt buộc khi nhận hàng công nghệ để tránh mất tiền oan
Thực tế cho thấy, các sản phẩm công nghệ, điện tử không thể chỉ kiểm tra bằng mắt thường do cấu tạo phức tạp với nhiều linh kiện bên trong. Nhiều lỗi chỉ xuất hiện sau khi thiết bị được khởi động hoặc sử dụng thực tế. Vì vậy, theo các luật sư, người tiêu dùng cần chủ động thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra ngay khi nhận hàng:
Bước 1: Kiểm tra ngoại quan và ghi nhận bằng video Khi nhận hàng, cần kiểm tra kỹ tình trạng bên ngoài của sản phẩm: hộp có bị móp méo, rách, có dấu hiệu đã mở hay không; tem mác, niêm phong còn nguyên vẹn. Nên quay video quá trình nhận hàng cùng nhân viên giao hàng để làm căn cứ đối chiếu khi cần thiết.
Theo bà N.D.L (ở Hà Nội), từ ngày 13/3/2026, bà đặt mua nhiều thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng trong số các sản phẩm được giao, sản phẩm là máy tính HP bị lỗi màn hình. Ảnh: NVCC
Bước 2: Quay video quá trình mở hộp Việc quay lại toàn bộ quá trình mở hộp là bằng chứng trực tiếp quan trọng. Cần ghi rõ mã vận đơn, tình trạng sáu mặt kiện hàng trước khi bóc niêm phong, cũng như toàn bộ quá trình mở hộp và khởi động thiết bị lần đầu.
Bước 3: Đối chiếu thông tin sản phẩm Người dùng cần kiểm tra các thông tin trên hộp, hóa đơn và trong phần mềm thiết bị như số serial, model...
Theo Điều 17 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, bên bán có nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa. Trong trường hợp phát hiện số serial không trùng khớp hoặc thiết bị đã được kích hoạt bảo hành trước (trôi bảo hành) mà không được thông báo, người tiêu dùng có quyền từ chối nhận hàng hoặc yêu cầu đổi trả.
Bước 4: Kiểm tra vận hành trước khi xác nhận nhận hàng cần khởi động thiết bị để kiểm tra các chức năng cơ bản như màn hình, bàn phím, pin, âm thanh… Đây là bước quan trọng vì nhiều lỗi chỉ bộc lộ khi thiết bị hoạt động thực tế.
Chỉ nên thanh toán hoặc xác nhận đã nhận hàng sau khi hoàn tất đầy đủ các bước kiểm tra nêu trên, nhằm tránh rủi ro và đảm bảo quyền lợi của chính mình.
Trước đó, Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó, cụ thể:
Ngày 13/3/2026, bà N.D.L đặt mua nhiều thiết bị điện tử (trị giá hơn 70 triệu đồng) trên website của Công ty Phong Vũ; bà L yêu cầu hàng nguyên hộp, chưa bóc tem và được xác nhận.
Ngày 16/3/2026, bà L nhận hàng từ nhân viên giao hàng của Phong Vũ và phát hiện hộp laptop bị mở, méo mó, không bọc nilon. Tại thời điểm giao hàng, nhân viên giao hàng nhiều lần giải thích do kiểm tra trước khi xuất kho và vận chuyển; khách vẫn nhận hàng.
Đến ngày 18/3/2026 (sau 2 ngày), khi sử dụng, bà L phát hiện màn hình laptop HP bị nứt vỡ nghiêm trọng (chỉ thấy khi bật máy).
Trong hai ngày 18 -19/3/2026, bà L liên hệ CSKH yêu cầu đổi trả theo chính sách "1 đổi 1 trong 10 ngày" nhưng bị từ chối với lý do video mở hộp không hợp lệ, hàng hóa không còn bọc nilon như thời điểm xuất kho (máy tính được bọc nilong).
Ngày 19/3/2026, bà L. trực tiếp đến chi nhánh 47 Thái Hà làm việc. Tuy nhiên, trường hợp bà L bị đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ phận.
Sau đó, bà L cùng gia đình quyết định thu thập camera an ninh để chứng minh sản phẩm được giao trong tình trạng không bọc nilong, hộp laptop bị tách rời khỏi kiện hàng.
Thời điểm này, bà L tra cứu bảo hành trên website của HP Việt Nam thì phát hiện máy đã kích hoạt bảo hành từ 8/8/2025 (trước thời điểm mua gần 7 tháng). Bà L nghi vấn hàng hóa được giao đã qua sử dụng, không mới 100%.
Trong quá trình khiếu nại, bà L cho biết, công ty Phong Vũ nhiều lần từ chối đổi trả, đồng thời đề xuất sửa chữa với chi phí khoảng 20 triệu đồng.
Bà L cho biết, sau khi gửi đơn đến báo chí và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, Phong Vũ đã liên hệ và đưa ra phương án xử lý bằng hình thức trả lại tiền, thu hồi lại sản phẩm lỗi sau 13 ngày mua hàng (26/3/2026).
