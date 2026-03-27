SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026, gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo nhân dịp 32 năm thành lập

Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Trong bối cảnh bộ môn thể thao Pickleball đang phát triển nhanh tại Việt Nam, việc tổ chức giải đấu không chỉ đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần lan tỏa lối sống tích cực, cân bằng giữa công việc và đời sống. Đồng thời, đây cũng là dịp để cộng đồng người chơi, khách hàng và cán bộ nhân viên SeABank cùng tham gia vào một hoạt động mang ý nghĩa xã hội thiết thực.

Giải SeABank Pickleball Championship 2026 dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, bao gồm cán bộ nhân viên SeABank, khách hàng, đối tác cùng cộng đồng người chơi Pickleball. Các nội dung thi đấu đa dạng, từ phong trào, bán chuyên đến chuyên nghiệp như Đôi Nữ tổng trình 4.6, Đôi Nam Nữ tổng trình 5.2, Đôi Nam tổng trình 6.4, Đôi Hỗn hợp tổng trình 7.6, góp phần tạo nên một sân chơi cởi mở, giàu tính kết nối.

Phí tham dự giải của các VĐV sẽ được ủng hộ cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ – SeADreams để hỗ trợ học bổng thường niên cho các em học sinh nghèo hiếu học trên toàn quốc. Quỹ SeADreams được SeABank thành lập từ năm 2015 nhằm hỗ trợ các em sinh nghèo học giỏi cho đến khi học hết lớp 12. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Quỹ SeADreams đã và đang hỗ trợ cho 219 em học sinh với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng, trong đó 74 em đã tốt nghiệp đi học đại học, cao đẳng hoặc học nghề.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính, điểm nhấn đặc biệt của SeABank Pickleball Championship 2026 là nội dung đấu "Pickleball Tứ hùng" vào 13h00 chiều 11/4/2026, quy tụ 4 tay vợt hàng đầu tại Việt Nam gồm Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Trương Vinh Hiển và Nguyễn Hữu Hùng Anh cùng thi đấu đơn nam. Sự góp mặt của các tay vợt chuyên nghiệp không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải mà còn mang đến trải nghiệm thể thao hấp dẫn cho người hâm mộ. Vé xem các trận thi đấu Tứ hùng sẽ được SeABank dành tặng các mạnh thường quân ủng hộ cho Quỹ phát triển bền vững SeAGreen nhằm chung tay thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu và trồng cây phủ xanh đồi núi trọc.

Đại diện SeABank chia sẻ: "Việc tổ chức hoạt động thể thao để gây quỹ học bổng cho trẻ em là hoạt động thường niên của SeABank nhằm kêu gọi cộng đồng cùng chung tay thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội ý nghĩa. Thông qua giải SeABank Pickleball Championship 2026, SeABank kỳ vọng tiếp tục kết nối cộng đồng, thúc đẩy tinh thần thể thao và đặc biệt là chung tay hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là lời khẳng định cho cam kết "vì cộng đồng" của SeABank, nơi mỗi cú đánh trên sân không chỉ hướng tới chiến thắng, mà còn góp phần mở ra cơ hội học tập và tương lai tốt đẹp hơn cho những em nhỏ còn nhiều khó khăn".

Việc gắn kết hoạt động thể thao với mục tiêu xã hội tiếp tục thể hiện định hướng phát triển bền vững của SeABank, trong đó yếu tố "S – Social" được cụ thể hóa thông qua các sáng kiến thiết thực. Từ những chương trình thiện nguyện nội bộ đến các hoạt động cộng đồng quy mô lớn, SeABank đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái giá trị, nơi tăng trưởng kinh doanh song hành với trách nhiệm xã hội.

Mọi thông tin chi tiết về Giải SeABank Pickleball Championship 2026 tại đây hoặc fanpage Ngân hàng SeABank.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với hơn 4 triệu khách hàng, hơn 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody's xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển "Hội tụ số", SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

SeABank