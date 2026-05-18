Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Thứ hai, 07:21 18/05/2026 | Pháp luật
L.Vũ
GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức.

Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện có đối tượng mua bán, trao đổi các văn bằng, chứng chỉ giả nhằm trục lợi, xâm phạm đến quyền lợi của các cơ quan, tổ chức.

Tiến hành xác minh, ngày 20/4/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Thanh Hóa và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an đấu tranh, làm rõ 03 đối tượng có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng: Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy và Khuất Tiến Minh. Ảnh: CACC

Các đối tượng gồm: Lê Thế Hải (SN 1989) và Lê Thế Bẩy (SN 1985, cùng trú tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) và Khuất Tiến Minh (SN 1998, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội). Trong đó, Lê Thế Hải và Lê Thế Bẩy là 02 đối tượng trực tiếp thực hiện các công đoạn làm giả giấy tờ, tài liệu.

Để tiếp cận khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả, đối tượng Hải và Bảy thuê người chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Hải và Bẩy làm hoàn thiện các văn bằng, chứng chỉ giả, sau đó thông qua các xe khách gửi đến các đối tượng vận chuyển để giao cho khách hàng với mức giá từ 1.500.000 - 3.000.000 đồng.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng - Ảnh 2.

Đối tượng Lê Thế Hải, Lê Thế Bẩy cùng các tang vật bị thu giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Đáng chú ý, đối tượng Lê Thế Hải đã có 01 tiền án về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức nên đối tượng có nhiều kinh nghiệm để đối phó với cơ quan chức năng, gây khó khăn cho Cơ quan Công an trong xác minh, truy vết.

Quá trình khám xét tại nơi ở của các đối tượng, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều công cụ phục vụ làm giả tài liệu gồm máy tính, máy pho to, máy in màu, máy ép nhiệt, máy ép thủy lực (tự chế)… cùng 80 văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm, bản sao công chứng giả.

Khởi tố 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của hơn 100 cơ quan, tổ chức thu lợi bất chính hàng tỷ đồng - Ảnh 3.

Công cụ, phương tiện của các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả. Ảnh: CACC

Bước đầu, Cơ quan Công an xác định: Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả hàng nghìn bộ con dấu, tài liệu của khoảng 110 tổ chức (gồm: 53 trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp; 15 Sở Giáo dục và Đào tạo; 30 trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở; 02 Cục, Viện trực thuộc Bộ Giáo dục; 04 Trung tâm ngoại ngữ, tin học và 06 Ủy ban nhân dân phường, xã) với số tiền thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 đối tượng trên về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.

Tin liên quan

Cận cảnh kho vũ khí, giấy tờ giả vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá

Mua giấy tờ giả sinh viên để trốn nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên bị bắt

Đường dây làm tiền giả, giấy tờ giả được các đối tượng thực hiện thế nào?

Tinh vi đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả qua mạng xã hội

Bán giấy tờ giả thu 1,5 tỷ đồng

Giá phải trả cho nhóm đối tượng người nước ngoài buôn lậu 300kg vàng trị giá 1.200 tỷ đồng về Việt Nam

Pháp luật - 5 giờ trước

Hà Nội: Tạm giữ hình sự nam thanh niên chặn đường, hành hung dã man hai cô gái đi xe máy ở Xuân Đỉnh

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an lập hồ sơ xử lý người phụ nữ liên tục chửi, tát tài xế ô tô giữa đường

Xã hội - 16 giờ trước

Khống chế, bắt giữ nhóm đối tượng nghi trộm xe máy

Pháp luật - 16 giờ trước

Phú Thọ: Bắt hai thanh niên lừa bán thuốc lá điện tử giả qua Facebook

Pháp luật - 20 giờ trước

Hà Nội: Tóm gọn đối tượng liều lĩnh xông vào cướp tiệm vàng trên phố Vọng

Pháp luật - 1 ngày trước

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Pháp luật - 1 ngày trước

Triệt phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia, thu gần 10.000 tài liệu giả

Pháp luật - 1 ngày trước

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Đà Nẵng thông báo truy nã loại "đặc biệt" đối tượng Trương Công Nhật Luân

Pháp luật - 1 ngày trước

Phát hiện gần 1.000 cá thể chim hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán tại Hải Phòng

Pháp luật

Vụ hành hung hàng xóm tại sảnh chung cư ở Hà Nội: Tuyên án người phụ nữ, trả tự do ngay tại tòa

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
