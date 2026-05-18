Tin sáng 18/5: Cách tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 1/7; dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng
GĐXH - Từ 1/7, tiền lương của cán bộ, công chức sẽ được căn cứ vào mức lương cơ sở là 2,53 thay vì 2,34 triệu đồng hiện nay, mức tăng tương đương 8%.
Cách tính tiền lương, phụ cấp của cán bộ, công chức từ ngày 1/7
Nghị định 161/2026 của Chính phủ vừa ban hành, quy định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2,34 lên 2,53 triệu đồng (tăng 8%), áp dụng từ ngày 1/7. Lương cơ sở chính là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiền Phong online đưa tin.
Cụ thể, tiền lương với cán bộ, công chức viên chức được tính theo công thức: Lương thực hiện bằng lương cơ sở nhân hệ số lương hiện hưởng. Trong khi đó, mức phụ cấp sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số phụ cấp hiện hưởng. Với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo hiện hành…
Dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng
Nội dung trên được quy định tại Nghị định 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em vừa chính thức đi vào đời sống, thay thế cho Nghị định 130/2021/NĐ-CP trước đây.
Điểm đáng chú ý của Nghị định mới này không chỉ là tăng mạnh các mức phạt tiền mà còn bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới phát sinh trong thời đại công nghệ số, đặc biệt liên quan đến trẻ em và người yếu thế. VTC New đưa tin.
Quy định nêu rõ ở Điều 24, phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ để tạo nội dung gây tổn hại đến sự phát triển của trẻ hoặc nhằm mục đích trục lợi.
Đây là điểm hoàn toàn mới (nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) nhằm chấm dứt tình trạng dùng hình ảnh trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube để "câu view", livestream bán hàng hoặc tạo video phản cảm.
Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị báo cáo khẩn vụ 4 trẻ tử vong do đuối nước ở Đắk Lắk
Ngày 17/5, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đề nghị báo cáo vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra tại xã Hòa Mỹ, đồng thời tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Theo đó, Cục Bà mẹ và Trẻ em nhận được thông tin về vụ việc 4 trẻ em tử vong do đuối nước xảy ra ngày 16/5 tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk.
Cục Bà mẹ và Trẻ em gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị tại địa phương quan tâm động viên tinh thần, hỗ trợ gia đình sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản sau
Theo cảnh báo từ cơ quan Công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng thời điểm cửa hàng đông khách để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường hoạt động theo nhóm hoặc cố tình tạo áp lực, gây rối nhằm khiến người bán mất tập trung trong quá trình giao dịch. Đời sống & Pháp luật đưa tin.
Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả mạo chuyển khoản. Các đối tượng sử dụng hình ảnh giao dịch đã chỉnh sửa, làm giả giao diện ứng dụng ngân hàng hoặc lợi dụng độ trễ hệ thống để tạo ra các giao dịch “ảo”. Sau khi cho chủ cửa hàng xem màn hình “đã chuyển tiền”, các đối tượng nhanh chóng nhận hàng và rời đi trước khi giao dịch thực sự được xác nhận.
Trước thực trạng trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh cần nâng cao cảnh giác trong mọi giao dịch, đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc thời điểm cuối ngày.
WHO tuyên bố dịch Ebola là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe công cộng quốc tế (PHEIC) đối với dịch Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo và Uganda. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi đợt bùng phát dịch tại 2 nước này được công bố. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.
Theo thông báo từ WHO vào ngày 17/5, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp tại tỉnh Ituri, miền đông CHDC Congo, với ghi nhận ban đầu gồm 8 ca dương tính qua xét nghiệm, 246 trường hợp nghi nhiễm và 80 ca tử vong nghi do virus.
Đáng lo ngại hơn, mầm bệnh đã lan sang cả thủ đô Kinshasa của nước này và thủ đô Kampala của Uganda thông qua những người di chuyển từ vùng dịch.
Dù chưa chạm ngưỡng đại dịch, WHO vẫn cảnh báo quy mô thực tế có thể lớn hơn nhiều do tình trạng bất an, di chuyển dân cư cao và hệ thống y tế địa phương yếu kém.
Lộ diện vị trí sân bay thứ 2 tại Hà Nội
UBND TP Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo Quy hoạch, TP Hà Nội sẽ nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (cực phía bắc) đạt công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm, mở rộng quy mô khoảng 1.500 ha về phía nam.
Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô sẽ được xây dựng tại cực phía nam (khu vực xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ) với quy mô khoảng 1.500 ha, công suất dự kiến khoảng 30 - 50 triệu khách/năm, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị sân bay. Thông tin trên Nhịp Sống Thị Trường.
Quy hoạch nêu rõ, việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía nam là một trong những dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2031 - 2045.
